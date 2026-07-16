Sếp BYD khiến toàn ngành sững sờ: Chúng tôi sẽ vượt Toyota thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới

Mới đây, một lãnh đạo đang phụ trách tham vọng toàn cầu của BYD tuyên bố rằng họ có thể vượt Toyota để trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tính theo doanh số mà không cần tiếp cận thị trường Mỹ. Phát biểu này cho thấy BYD sẽ tiếp tục tăng tốc mở rộng mạnh mẽ tại châu Âu.

Các đối thủ đã sững sờ vào tháng trước sau khi Wang Chuanfu, nhà sáng lập kiêm CEO BYD, công bố kế hoạch giành ngôi vương từ hãng xe Nhật Bản trong vòng 5 năm, thông qua các bước tiến nhanh trong công nghệ sạc và tăng trưởng bùng nổ ở nước ngoài.

Nhà sản xuất xe điện này bán được 4,5 triệu xe trong năm ngoái, thấp hơn nhiều so với con số 10,5 triệu xe của Toyota, mức doanh số phụ thuộc vào khả năng tiếp cận thị trường Mỹ sinh lợi của hãng Nhật, cũng như việc Toyota tiếp tục bán các mẫu xe dùng động cơ đốt trong.

“Tôi nghĩ ông ấy đặt ra mục tiêu tham vọng này để đạt được bằng chính tăng trưởng hữu cơ của chúng tôi”, Stella Li, người đứng đầu hoạt động quốc tế của BYD nói với FT. “Chúng tôi không cần thị trường Mỹ để đạt mục tiêu đó”.

Li cũng nói tập đoàn có trụ sở tại Thâm Quyến có thể giành danh hiệu này từ Toyota, hãng giữ vị trí số một từ năm 2020, mà không cần thực hiện một thương vụ mua lại để thúc đẩy doanh số.

Tuyên bố của ông Wang đã vấp phải sự hoài nghi trong ngành ô tô, do BYD không có quyền tiếp cận thị trường Mỹ, thị trường lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Các mức thuế cao đối với xe điện và những hạn chế về việc sử dụng phần mềm Trung Quốc do chính quyền ông Biden áp đặt đã ngăn BYD bán ô tô tại Mỹ. Công ty lắp ráp xe tải hạng nặng tại một nhà máy ở California và đã bán hơn 100 mẫu xe này tại Mỹ.

Việc không thể tiếp cận thị trường Mỹ vẫn là một trở ngại với BYD trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt và động thái của Bắc Kinh nhằm hạn chế trợ cấp xe điện đã giáng mạnh vào doanh số của hãng tại thị trường Trung Quốc từng bùng nổ.

Doanh số nửa đầu năm của BYD giảm 16%, khi đà giảm tốc nghiêm trọng tại thị trường quê nhà lấn át tốc độ mở rộng nhanh của tập đoàn sang châu Âu, Đông Nam Á và Mỹ Latin.

Châu Âu được BYD xem là một trong những thị trường nước ngoài quan trọng nhất, nơi hãng có thể tạo ra biên lợi nhuận cao hơn với xe điện và xe hybrid sạc điện so với tại Trung Quốc. Thị phần của BYD tại thị trường châu Âu đã tăng hơn gấp đôi lên 2,8% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, khi hãng vượt qua Ford, Tesla và Nissan, theo hiệp hội ngành ô tô châu Âu Acea.

Được thành lập năm 1995 bởi Wang, một cựu giáo sư luyện kim, BYD trong những năm gần đây đã mở đường cho các hãng xe Trung Quốc ra nước ngoài, đặt cược rằng mức giá của mình có thể thấp hơn các nhà sản xuất châu Âu lâu đời.

Sự thâm nhập của BYD vào thị trường châu Âu và công nghệ tiên tiến của hãng đã thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô truyền thống phải cắt giảm chi phí và hợp tác với các nhà sản xuất Trung Quốc khác nhằm duy trì sức cạnh tranh.

Như một dấu hiệu cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang tìm kiếm tăng trưởng bên ngoài thị trường nội địa, số liệu chính thức hôm thứ ba cho thấy xuất khẩu ô tô hằng tháng của Trung Quốc lần đầu tiên đạt kỷ lục 1 triệu xe trong tháng 6.

Việc bà Li khẳng định BYD có thể trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tính theo doanh số mà không cần bất kỳ thương vụ mua lại nào cho thấy công ty đã hạ nhiệt ý định mua hoặc đầu tư vào một hãng xe châu Âu đang gặp khó.

Năm ngoái, hãng xe Pháp Renault đã từ chối các đề nghị tiếp cận từ BYD về việc mua cổ phần, theo những người am hiểu vấn đề. BYD và Renault từ chối bình luận về động thái tiếp cận này.

Một người thân cận với BYD cho biết việc đầu tư vào một hãng xe châu Âu hấp dẫn hơn một năm trước, như một “đường tắt” để có quyền tiếp cận cơ sở sản xuất và chuỗi cung ứng trên lục địa này.

Trong năm qua, BYD đã rót đầu tư vào thương hiệu cao cấp mới Denza, người này nói thêm, khiến một thương vụ mua đối thủ châu Âu trở nên “quá gây xáo trộn”.

BYD đang đặt cược rằng Denza có thể vượt qua sự hoài nghi và thâm nhập vào thị trường xe cao cấp lâu nay do các hãng Đức thống trị. Tuần trước, công ty ra mắt mẫu siêu xe điện Z mới, một trong các mẫu xe của Denza, sẽ cạnh tranh với những cái tên như Porsche 911 và có giá khởi điểm 142.900 bảng Anh tại Anh.

“Chỉ cần chờ thêm một năm nữa, các bạn sẽ nói rằng chúng tôi có thể làm điều này thành công”, Li nói, lập luận rằng công nghệ sạc “flash” của BYD sẽ giúp công ty chinh phục một thị trường khó.

Tập đoàn đang đầu tư gần 2 tỷ euro để triển khai 3.000 trạm sạc flash tại châu Âu vào năm 2027. Công ty cho biết các trạm này sẽ cho phép các mẫu Denza sạc lên 70% chỉ trong 5 phút.

Li nói bà sẽ “cởi mở” nếu xuất hiện cơ hội mua lại một thương hiệu xe cao cấp châu Âu, nhưng nói thêm rằng bà không có một thương hiệu cụ thể nào trong đầu và chưa được bất kỳ mục tiêu tiềm năng nào tiếp cận.