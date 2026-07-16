Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ập vào phòng khách sạn để bắt giữ nghi phạm trộm cắp, cảnh sát sững sờ trước câu nói của đối tượng

| | Tài chính quốc tế

Dù có hình ảnh do camera an ninh ghi lại cùng với những thứ thu giữ được tại hiện trường nhưng nghi phạm kiên quyết không nhận tội.

Một người đàn ông Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc lấy trộm ví của một du khách Hàn Quốc tại chùa Wat Phra Chetuphon Wimon Mangkhalaram Rajwaramahawihan (thường được gọi là Wat Pho) ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, mặc dù cảnh quay từ camera giám sát (CCTV) cho thấy cảnh sát đã xác định ông ta là nghi phạm. Ông ta khẳng định kẻ trộm trong đoạn phim trông già hơn mình rất nhiều.

Nghi phạm móc túi phủ nhận cáo buộc, cho rằng người trong camera già hơn nhiều

Du khách Hàn Quốc này đã trình báo vụ việc với Đồn cảnh sát Phraratchawang vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7 vừa qua, sau khi phát hiện ví và thẻ tín dụng của mình bị mất trong lúc tham quan ngôi chùa. Theo cảnh sát, các thẻ tín dụng bị đánh cắp sau đó đã được sử dụng để mua hàng hiệu cũng như thanh toán tiền ăn uống và các dịch vụ khác tại một số cơ sở kinh doanh.

Đi chùa rồi bị móc ví, - Ảnh 1.

Hình ảnh do camera ghi lại tại hiện trường.

Các điều tra viên đã xem xét hình ảnh từ camera an ninh tại chùa Wat Pho; cảnh sát cho biết đoạn phim này ghi lại cảnh tượng được cho là vụ trộm. Hình ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông – sau đó được cảnh sát xác định là Xiangliang Kong, công dân Trung Quốc 59 tuổi – đi phía sau du khách trước khi lấy chiếc ví ra khỏi túi đeo vai của nạn nhân.

Đi chùa rồi bị móc ví, - Ảnh 2.

Mặc dù có hình ảnh do camera an ninh ghi lại nhưng người đàn ông vẫn phủ nhận cáo buộc.

Cảnh sát cho biết hình ảnh từ camera an ninh (CCTV) đã ghi lại rõ nét khuôn mặt nghi phạm, giúp các sĩ quan xác định danh tính đối tượng là Xiangliang, xin lệnh bắt giữ và triển khai truy tìm. Các sĩ quan đã bắt giữ nghi phạm vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực bên ngoài một khách sạn trên đường Soi Inthamara 45, thuộc khu Ratchada của Bangkok.

Khi khám xét phòng khách sạn của đối tượng Xiangliang Kong, cảnh sát đã thu giữ nhiều điện thoại di động, ví hàng hiệu, tiền mặt với nhiều loại ngoại tệ khác nhau (bao gồm baht Thái, ringgit Malaysia, đồng Việt Nam, yên Nhật, đô la Úc, rupee Ấn Độ và won Hàn Quốc), cùng với trang phục mà cảnh sát cho là trùng khớp với bộ đồ nghi phạm đã mặc vào ngày xảy ra vụ việc.

Với tất cả bằng chứng do camera an ninh ghi lại cùng với những thứ khả nghi thu được tại hiện trường song đối tượng vẫn rất ngoan cố. Trong quá trình thẩm vấn, Xiangliang đã phủ nhận các cáo buộc của cảnh sát, khăng khăng nói rằng kẻ trộm ví không phải hắn ta. Theo Bright TV, đối tượng khai với các điều tra viên rằng người đàn ông trong hình ảnh CCTV không phải là mình và cho rằng nghi phạm trong đó trông già hơn hắn rất nhiều. Cảnh sát cho biết họ không tin vào lời giải trình này. Tuy nhiên, theo tờ Matichon, các điều tra viên cũng tin rằng có một công dân khác liên quan đến vụ án.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đồng lõa này có thể đã sử dụng một ứng dụng trên điện thoại di động để truy cập vào thẻ tín dụng của nạn nhân và thực hiện các giao dịch mua sắm. Hiện cảnh sát chưa công bố thêm chi tiết về quá trình điều tra hay danh tính của nghi phạm này và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Trong khi đó, cảnh sát cũng đưa ra lời khuyên cho người dân, đặc biệt là các khách du lịch khi lui tới những điểm thăm quan đông người thì cần hết sức cảnh giác, bảo vệ tư trang, tài sản cẩn thận, tránh sa vào bẫy của những kẻ bất lương.

Cảnh sát cảnh báo nóng về chiêu lừa đảo nhắm vào sinh viên, mất sạch tiền trong tài khoản vì một cú click chuột

Theo Gia Linh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga bất ngờ 'cầu cứu' nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới

Nga bất ngờ 'cầu cứu' nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới Nổi bật

Nga gặp bất lợi lớn, nguy cơ mất hàng tỷ USD

Nga gặp bất lợi lớn, nguy cơ mất hàng tỷ USD Nổi bật

Danh tính 6 nghệ sĩ tử vong

Danh tính 6 nghệ sĩ tử vong

12:00 , 16/07/2026
Mỹ sản xuất đồng xu 1 USD có hình ông Trump

Mỹ sản xuất đồng xu 1 USD có hình ông Trump

11:35 , 16/07/2026
Các hãng tàu né tuyến hàng hải được Mỹ hộ tống qua eo biển Hormuz

Các hãng tàu né tuyến hàng hải được Mỹ hộ tống qua eo biển Hormuz

11:22 , 16/07/2026
Không phải Hungary hay Slovakia, một nước thành viên EU kịch liệt phản đối lệnh trừng phạt năng lượng mới nhất nhằm vào Nga

Không phải Hungary hay Slovakia, một nước thành viên EU kịch liệt phản đối lệnh trừng phạt năng lượng mới nhất nhằm vào Nga

11:00 , 16/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên