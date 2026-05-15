Cảnh sát cảnh báo nóng về chiêu lừa đảo nhắm vào sinh viên, mất sạch tiền trong tài khoản vì một cú click chuột

Theo Khả Văn | 15-05-2026 - 08:13 AM

Gần đây, một làn sóng lừa đảo trực tuyến với thủ đoạn mới đang gia tăng, nhắm trực tiếp vào môi trường học đường, đặc biệt là sinh viên.

Theo thông báo khẩn cấp phòng chống tội phạm mạng, Công an huyện Fangshan (Bắc Kinh) cảnh báo về một chiêu lừa đảo mới đang bùng phát mạnh và cực kỳ nguy hiểm. Lợi dụng thời điểm các trường đại học tiến hành phân bổ các khoản trợ cấp, học bổng và quỹ hỗ trợ sinh hoạt, những kẻ lừa đảo đã thiết lập nên những cái bẫy vô cùng tinh vi, khiến không ít sinh viên và giáo viên phải gánh chịu thiệt hại tài chính nặng nề.

Phương thức hoạt động của các băng nhóm lừa đảo này được tổ chức vô cùng bài bản. Ban đầu, chúng sẽ gửi các email có chứa tệp tin đính kèm chứa mã độc Trojan. Khi giáo viên hoặc nhân viên nhà trường vô tình tải xuống, máy tính của họ sẽ lập tức bị chiếm quyền điều khiển. Từ lỗ hổng này, bọn tội phạm sẽ xâm nhập vào hệ thống liên lạc nội bộ của trường như email chính thức, nhóm làm việc DingTalk hay các nhóm WeChat của từng khoa. Tiếp đó, chúng giả mạo danh nghĩa các phòng ban uy tín như phòng tài chính, phòng công tác sinh viên hay thậm chí là lãnh đạo khoa để phát tán hàng loạt đường link giả mạo với các tiêu đề hấp dẫn như "thông báo nhận học bổng", "đăng ký trợ cấp nghiên cứu" hay "hỗ trợ sinh hoạt phí".

Khi sinh viên và giáo viên nhận được thông báo từ các kênh liên lạc chính thống của trường, họ thường mất đi sự cảnh giác. Chỉ cần nhấp vào đường link giả mạo, nạn nhân sẽ được chuyển hướng đến một trang web có giao diện được thiết kế giống hệt cổng thông tin của nhà trường. Tại đây, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng điền đầy đủ các thông tin cá nhân cực kỳ quan trọng bao gồm họ tên, số chứng minh nhân dân, số thẻ ngân hàng, mật khẩu đăng nhập và đặc biệt là mã xác minh OTP.

Ngay khi nạn nhân hoàn tất việc nhấn nút gửi, toàn bộ dữ liệu này sẽ lập tức rơi vào tay bọn tội phạm. Chúng sẽ nhanh chóng sử dụng thông tin này để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân và thực hiện các lệnh chuyển tiền, rút sạch số dư hoặc sử dụng danh tính đó để tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo khác, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Trước tình hình lừa đảo ngày càng gia tăng, lực lượng cảnh sát nhấn mạnh rằng các khoản trợ cấp hay học bổng hợp pháp từ nhà trường sẽ không bao giờ được yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm như mật khẩu ngân hàng qua các đường link lạ. Để tự bảo vệ mình, giáo viên và học sinh cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "ba không": không nhấp vào liên kết đáng ngờ, không điền thông tin tài chính vào các kênh không chính thức và không tin tưởng tuyệt đối vào các thông báo dù chúng được gửi từ hệ thống nội bộ.

Khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến tiền bạc, việc bắt buộc phải làm là gọi điện thoại trực tiếp hoặc đến tận văn phòng khoa để xác minh tính xác thực. Đồng thời, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức bảo mật bằng cách thường xuyên thay đổi mật khẩu hệ thống, đăng xuất tài khoản khi không sử dụng và tuyệt đối không tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc để ngăn chặn nguy cơ bị cài cắm mã độc từ xa.

