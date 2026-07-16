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Mỹ sản xuất đồng xu 1 USD có hình ông Trump

| | Tài chính quốc tế

Cục đúc tiền Mỹ bắt đầu sản xuất đồng xu 1 USD có hình chân dung Tổng thống Donald Trump ở mặt trước để kỷ niệm 250 năm Ngày Quốc khánh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết mặt trước đồng xu ngoài hình ảnh Tổng thống Donald Trump còn in dòng chữ “Tự do”, “Chúng ta tin vào Chúa” và “1776-2026”. Trong khi đó, hình ảnh chim đại bàng đầu trắng từ con dấu Tổng thống được in ở mặt sau. Thiết kế này được sửa đổi dựa trên bản phác thảo công bố hồi tháng 10.

Mặt sau của thiết kế cũ cho thấy ông Trump giơ nắm đấm lên và những từ ám chỉ vụ ám sát hụt nhằm vào ông hồi năm 2024.

Hình minh họa đồng xu mới có hình Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cảm thấy “vinh dự” khi nhận được đồng xu này. “Họ tặng tôi một đồng xu. Theo như tôi hiểu thì điều đó rất bất thường” , ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox Business.

Theo ông Bessent, đồng xu mới với hình ảnh Tổng thống Trump đang được đúc tại Philadelphia (bang Pennsylvania).

Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình đặt câu hỏi về tính hợp pháp của thiết kế này. Đạo luật của Mỹ năm 1866 quy định không được sử dụng chân dung của người còn sống trên tiền tệ của Mỹ, nhưng điều đó chỉ áp dụng cho tiền giấy.

Năm 2020, Quốc hội thông qua đạo luật cho phép Bộ trưởng Tài chính đúc tiền xu mệnh giá 1 USD để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, nhưng đạo luật đó cấm thiết kế mô tả người còn sống.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Bessent lưu ý để kỷ niệm 150 năm ngày độc lập của Mỹ, hình ảnh của Tổng thống Calvin Coolidge khi đó xuất hiện trên một đồng xu. “ Do đó, chúng ta có thể đưa hình ảnh người còn sống lên đồng xu”, ông Bessent nói.

Hiện tại, Bộ Tài chính Mỹ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Ông Trump tuyên bố Mỹ tránh được vết xe đổ của châu Âu

Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
ông Trump

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