Đã thấy tín hiệu được phát ra từ máy bay MH370?

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Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mới nhất do Ocean Infinity thực hiện đã khép lại trong thất bại sau khi khảo sát hơn 140.000 km2 đáy biển. Thế nhưng, đúng vào thời điểm hy vọng dần cạn kiệt, một báo cáo khoa học từng bị bỏ qua lại bất ngờ thu hút sự chú ý, làm dấy lên nghi vấn rằng các cuộc tìm kiếm suốt nhiều năm qua có thể đã tập trung vào sai khu vực.

Tín hiệu lạ dưới đáy biển khi đi tìm MH370

Khác với nhiều "manh mối" từng xuất hiện rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng, lần này giới nghiên cứu chú ý đến dữ liệu thủy âm (hydroacoustic) được ghi nhận ngay trong đêm MH370 mất tích vào ngày 8/3/2014.

Theo cuộc điều tra mới được Popular Mechanics công bố, các nhà khoa học từng phân tích dữ liệu từ mạng lưới thủy âm của Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO).

Đây là hệ thống cảm biến đặt dưới đáy đại dương nhằm phát hiện các vụ thử hạt nhân dưới nước, đồng thời có khả năng ghi nhận những âm thanh cường độ lớn phát sinh trong lòng biển.

Nếu MH370 lao xuống nam Ấn Độ Dương với tốc độ rất cao như nhiều mô hình điều tra giả định, cú va chạm đáng lẽ phải tạo ra sóng âm đủ mạnh để các cảm biến này ghi nhận.

Tuy nhiên, điều khiến các nhà nghiên cứu bất ngờ là họ không tìm thấy tín hiệu nào đủ thuyết phục xuất hiện gần "vòng cung thứ bảy" (Seventh Arc), khu vực được xem là vị trí máy bay rơi và là trọng tâm của hầu hết các chiến dịch tìm kiếm suốt hơn một thập kỷ.

Thay vào đó, nhóm nghiên cứu phát hiện một tín hiệu tần số thấp xuất hiện sau khoảng 1 giờ 30 UTC (8h30 giờ Việt Nam). Khi tính ngược thời gian truyền âm trong đại dương, nguồn phát được xác định nằm ở phía tây bắc Ấn Độ Dương, gần khu vực sống núi Chagos-Laccadive, cách khá xa vùng tìm kiếm chính thức.

Cuộc tìm kiếm lớn nhất lịch sử có thể đã đi sai hướng?

Giả thuyết trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi nó xuất hiện ngay sau khi Ocean Infinity tuyên bố kết thúc chiến dịch tìm kiếm mới nhất mà không đạt kết quả.

Ngày 8/3/2026, đúng dịp tròn 12 năm MH370 mất tích, Ocean Infinity xác nhận tàu Armada đã rời khu vực tìm kiếm từ ngày 23/1. Tính từ năm 2018 đến nay, công ty đã dành tổng cộng 151 ngày hoạt động trên biển và lập bản đồ hơn 140.000 km2 đáy đại dương nhưng vẫn không phát hiện xác máy bay.

Việc khu vực được đánh giá có xác suất cao nhất vẫn không mang lại kết quả khiến nhiều chuyên gia cho rằng mọi giả thuyết đều cần được xem xét lại.

David Dall'Osto, nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm Vật lý ứng dụng của Đại học Washington và là người nghiên cứu dữ liệu thủy âm CTBTO, cho biết nếu tín hiệu tần số thấp thực sự bắt nguồn từ MH370 thì điều đó đồng nghĩa máy bay có thể không nằm trên "vòng cung thứ bảy".

Theo ông, đây là giả thuyết đáng để tiếp tục nghiên cứu, dù chưa đủ cơ sở để thay đổi kết luận điều tra hiện nay.

Một chi tiết đáng chú ý khác là chiếc hydrophone của mạng nghiên cứu OHASISBIO nằm gần khu vực nghi máy bay rơi nhất đã bị mất trong quá trình thu hồi sau khi MH370 biến mất. Nếu thiết bị này còn nguyên dữ liệu, nó có thể là cảm biến có cơ hội lớn nhất để ghi nhận âm thanh va chạm trong trường hợp máy bay thực sự lao xuống khu vực tìm kiếm chính thức.

Chưa phải lời giải cuối cùng

Dù vậy, chính các nhà khoa học cũng cảnh báo không nên coi tín hiệu thủy âm là bằng chứng xác định vị trí MH370.

Nguồn phát âm thanh được ghi nhận hoàn toàn có thể là một trận động đất dưới đáy biển, hoạt động địa chất hoặc hiện tượng tự nhiên khác xảy ra cùng thời điểm.

Việc thiếu tín hiệu tại "vòng cung thứ 7" cũng chưa đủ để bác bỏ các phân tích từ dữ liệu vệ tinh Inmarsat - nền tảng quan trọng nhất dẫn dắt các cuộc tìm kiếm suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên, sự xuất hiện trở lại của báo cáo thủy âm cho thấy vẫn còn nhiều dữ liệu chưa được khai thác hết trong một trong những cuộc điều tra hàng không phức tạp nhất lịch sử.

Mới đây, Malaysia đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm để Ocean Infinity khảo sát nốt ở vùng biển hơn 7.400 km2.﻿

Theo Popular Mechanics, Reuters﻿