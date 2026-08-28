Hơn 30 quốc gia tìm công dân mất tích trong lũ quét ở Nepal và Trung Quốc

Bùn bao phủ khu vực rộng lớn thuộc huyện Nuwakot của Nepal. (Ảnh: AP)

Nhiều nạn nhân trong số đó là người nước ngoài đang có mặt tại khu vực để trekking (đi bộ đường dài) hoặc hành hương đến địa điểm linh thiêng của đạo Hindu.

Số người mất tích có thể khác nhau do sự khác biệt trong cách thu thập dữ liệu, thời điểm báo cáo, quy trình xác minh, cũng như những hạn chế trong việc phối hợp giữa các cơ quan tổng hợp số liệu và lực lượng cứu hộ đang hoạt động tại khu vực thảm họa.

Cảnh sát Nepal xác nhận ít nhất 270 người thiệt mạng và 826 người mất tích. Các báo cáo địa phương dẫn thông tin từ Trung tâm Điều hành khẩn cấp quốc gia cho biết, tính đến ngày 27/8, số người mất tích bao gồm 113 du khách Nepal, 85 nhân viên an ninh thuộc quân đội và cảnh sát, 161 cư dân huyện Rasuwa và 1 người đến từ huyện Nuwakot.

Cùng ngày, Hội đồng Du lịch Nepal cho biết 517 người nước ngoài đang mất tích.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích tại huyện Gyirong, Tây Tạng. Đài CCTV đưa tin, 260 trong số 558 người mất tích là người nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận gần 100 công dân Trung Quốc mất tích bên phía Nepal.

Hội đồng Du lịch Nepal cho biết 179 người mất tích đến từ Ấn Độ. Phần lớn trong số họ đang hành hương đến núi Kailash ở Tây Tạng, một địa điểm linh thiêng đối với người theo đạo Hindu.

Theo Hội đồng Du lịch Nepal, 65 người mất tích là công dân Mỹ, 51 người Malaysia, 55 công dân Ukraine, 35 công dân Úc, 33 người Anh, 25 người Canada.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết, 9 công dân nước này mất tích khi đang làm việc tại một dự án xây dựng nhà máy thủy điện ở Nepal.

Singapore, Đức, Nga, Nam Phi, Latvia, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Ý, Kazakhstan, Bồ Đào Nha, Ireland, Hà Lan và nhiều quốc gia khác đã xác nhận có công dân mất tích.

Lực lượng cứu hộ của Trung Quốc (bìa trái) và Hàn Quốc đến khu vực thảm họa để cứu hộ. (Ảnh: AP)

Những lời cầu cứu đau lòng

Các nỗ lực cứu hộ đang được đẩy mạnh tại Nepal và Trung Quốc. Những lời cầu cứu đau lòng đang liên tục được gửi đi khi các gia đình tuyệt vọng chờ tin về người thân, sau khi họ không thể liên lạc trong hơn 24 giờ.

Ông Tom Fletcher - Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo cho biết, các đội ứng phó khẩn cấp đã được huy động và nhiều lực lượng khác đang trong tình trạng sẵn sàng. Chính phủ nhiều nước trên thế giới nhanh chóng đề nghị hỗ trợ.

Nhân viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có mặt tại hiện trường, với số bộ dụng cụ y tế đủ phục vụ 10.000 người trong 3 tháng, cùng với lều trại và hỗ trợ hậu cần.

Chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp, nhằm giúp Nepal – một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, ứng phó với thảm họa.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Canada Mark Carney đều gửi lời chia buồn và cam kết hỗ trợ chính phủ Nepal. Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) cũng cam kết hỗ trợ hoạt động cứu hộ.

Quân đội và cảnh sát Nepal đã có mặt tại hiện trường. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin các lực lượng ứng phó khẩn cấp của nước này đã đến cửa khẩu Gyirong, khu vực trung tâm của thảm họa.