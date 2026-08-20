Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an bắt khẩn cấp một sinh viên đại học SN 2007 sau khi nhận trình báo của chủ tiệm vàng

| | Xã hội

Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tại tiệm vàng với số tài sản trị giá khoảng 17 triệu đồng.

Ngày 19/8, Công an TP Đồng Nai thông tin, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 15/8, Công an phường Chơn Thành tiếp nhận tin báo của chị T.T.D, SN 1985, trú tại phường Chơn Thành về việc xảy ra vụ cướp giật tài sản tại Tiệm vàng "K.B.A" do mình quản lý.

Theo trình báo, trong lúc chị D đang quản lý tại Tiệm vàng thì có 1 nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi cao khoảng 1,65-1,7m, dáng người gầy, nói giọng miền Nam, mặc áo khoác màu đen, quần tây dài màu đen, nón bảo hiểm màu xám, bịt khẩu trang, điều khiển xe máy màu xanh, không gắn biển số đến tiệm vàng để hỏi mua 1 lắc đeo tay bằng vàng, loại vàng 610, trọng lượng 1,88 chỉ (loại dây xoắn) trị giá khoảng 17 triệu đồng.

Sau khi nam thanh niên xem 1 lắc đeo tay bằng vàng thì không mua, trả lại và nói "để chiều quay lại mua", sau đó bỏ đi.

Khoảng 15 phút sau, nam thanh niên tiếp tục quay lại nói "cho xem lại lần nữa để mua" thì chị D lấy 1 lắc tay bằng vàng đưa cho nam thanh niên đeo thử vào cổ tay bên phải rồi nam thanh niên bất ngờ bỏ chạy ra xe mô tô nổ máy tẩu thoát về hướng xã Nha Bích.

Chị D chạy bộ ra trước tiệm vàng truy hô nhưng đối tượng liều lĩnh, điều khiển xe mô tô tăng ga bỏ chạy. Sau đó, chị D đến Công an phường Chơn Thành để trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Chơn Thành đã phân công lực lượng nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành thu thập tài liệu, dấu vết... để xác minh đặc điểm nhận dạng của đối tượng và đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng cướp tài sản.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm, qua công tác xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chỉ hơn 3 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Chơn Thành đã xác định, truy bắt thành công đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản là H.T.H, SN: 2007, ngụ phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai (hiện đang là sinh viên trường ĐH năm thứ nhất).

Tại Cơ quan Công an, qua đấu tranh đối tượng H đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng của chị D sau đó mang đến Tiệm vàng K.C tại xã Trừ Văn Thố, TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Lực lượng Công an phường đã phối hợp với Công an xã Trừ Văn Thố thu hồi tài sản bị cướp gồm 1 lắc tay vàng, loại vàng 610, trọng lượng 1,88 chỉ (loại dây xoắn); đồng thời tạm giữ phường tiện, vật dụng liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với H để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9

Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9 Nổi bật

Người dân có phải đổi bằng lái xe khi quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7?

Người dân có phải đổi bằng lái xe khi quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7? Nổi bật

Công an tìm anh Nguyễn Văn Lương và Nguyễn Đình Soái

Công an tìm anh Nguyễn Văn Lương và Nguyễn Đình Soái

12:49 , 20/08/2026
Lật tẩy chiêu trò lừa đưa cơ sở kinh doanh vào hoạt động tại sân bay Đà Nẵng

Lật tẩy chiêu trò lừa đưa cơ sở kinh doanh vào hoạt động tại sân bay Đà Nẵng

12:08 , 20/08/2026
Hơn7.000 doanh nghiệp liên quan các đường dây mua bán hóa đơn ở Đồng Nai

Hơn7.000 doanh nghiệp liên quan các đường dây mua bán hóa đơn ở Đồng Nai

11:38 , 20/08/2026
Thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng kí nguyện vọng ở những trường tốp đầu

Thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng kí nguyện vọng ở những trường tốp đầu

11:07 , 20/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên