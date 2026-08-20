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Công an tìm anh Nguyễn Văn Lương và Nguyễn Đình Soái

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành triệu tập, xác minh nhiều lần nhưng anh Nguyễn Văn Lương và Nguyễn Đình Soái không đến làm việc.

Công an TP Hải Phòng ngày 19/8/2026 cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tháng 03/2019 tại địa bàn phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Quá trình kiểm tra, xác minh thấy anh Nguyễn Đình Soái (sinh ngày: 14/10/1978, nơi thường trú: phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (Nay là phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng) là người bị tố giác, nghi thực hiện hành vi tội phạm không biết đang ở đâu, làm gì.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng (cũ) đã tiến hành triệu tập, xác minh nhiều lần nhưng anh Nguyễn Đình Soái không đến làm việc, có dấu hiệu lẩn trốn nên đã ra Thông báo truy tìm.

Cùng ngày,văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tháng 05/2022 tại địa bàn phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Anh Nguyễn Đình Soái (trái) và anh Nguyễn Văn Lương

Quá trình kiểm tra, xác minh thấy anh Nguyễn Văn Lương, sinh ngày: 12/04/1984, nơi thường trú: Thôn Bá Nha, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (cũ); Nay là xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng là người bị tố giác, nghi thực hiện hành vi tội phạm không biết đang ở đâu, làm gì.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng (cũ) đã tiến hành triệu tập, xác minh nhiều lần nhưng anh Lương không đến làm việc, có dấu hiệu lẩn trốn nên đã ra Quyết định truy tìm số 13 ngày 13/03/2023 đối với anh Nguyễn Văn Lương.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị anh Nguyễn Đình Soái và Nguyễn Văn Lương sớm liên hệ để làm việc và đề nghị cá nhân, tổ chức biết anh Nguyễn Đình Soái đang ở đâu báo ngay cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, địa chỉ: Số 05 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Liên hệ Điều tra viên thụ lý Phạm Thế Duyệt - Số điện thoại: 0942.224.868 để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
Công an tìm

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