Hơn7.000 doanh nghiệp liên quan các đường dây mua bán hóa đơn ở Đồng Nai

Ngày 20/8, Công an TP Đồng Nai cho biết, thời gian vừa qua, lực lượng đã phát hiện, đấu tranh, điều tra và xử lý nhiều đường dây mua bán trái phép hóa đơn xảy ra trên địa bàn và liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.



Tháng 6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai khởi tố bị can hàng loạt đối tượng để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” (ảnh: CACC)

Trong đó, lực lượng Công an đã đấu tranh thành công 3 chuyên án lớn, khởi tố 4 vụ án với 84 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra xác định, các đối tượng đã thành lập hơn 165 doanh nghiệp "ma”, sử dụng các pháp nhân này để xuất bán trái phép hơn 54.000 tờ hóa đơn với tổng số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Có hơn 7.000 công ty, doanh nghiệp trên cả nước liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép nói trên.

Theo Công an TP Đồng Nai, những kết quả trên cho thấy, hoạt động lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong đó, việc lôi kéo, thuê, nhờ người không trực tiếp kinh doanh đứng tên thành lập doanh nghiệp là một trong những cách thức được các đối tượng sử dụng nhằm che giấu người thực sự điều hành, tổ chức hoạt động phạm tội.

Công an TP. Đồng Nai khuyến cáo, phòng ngừa đến người dân (ảnh infographics: Văn Quân)

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời mời chào như: “Chỉ cần đứng tên thành lập công ty, không phải kinh doanh sẽ được trả tiền” hoặc đề nghị cho thuê, mượn căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, chữ ký, con dấu, tài khoản thuế điện tử và các giấy tờ liên quan đến doanh nghiệp. Việc đứng tên hộ, cho thuê, cho mượn hoặc cung cấp thông tin, giấy tờ để người khác sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật có thể khiến người đứng tên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tùy thuộc vào tính chất, mức độ và hành vi cụ thể.

Người dân không nên vì một khoản lợi ích trước mắt mà đứng tên thành lập doanh nghiệp cho người khác hoặc giao các thông tin, giấy tờ, công cụ quản lý doanh nghiệp cho người khác sử dụng, qua đó vô tình trở thành người tiếp tay cho các hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn và những hành vi vi phạm pháp luật khác.