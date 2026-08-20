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Lật tẩy chiêu trò lừa đưa cơ sở kinh doanh vào hoạt động tại sân bay Đà Nẵng

| | Xã hội

Khoa nêu ra thông tin về khả năng đưa cơ sở kinh doanh vào hoạt động tại khu vực sân bay Đà Nẵng, đồng thời yêu cầu người khác giao tiền để thực hiện các thủ tục.

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến bị can Phan Thiện Đăng Khoa (SN 1988, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Khoa có dấu hiệu sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026, Phan Thiện Đăng Khoa đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật nhằm tạo lòng tin và yêu cầu người khác giao tiền.

Phan Thiện Đăng Khoa. (Ảnh: C.A)

Cụ thể, Khoa đưa ra thông tin về khả năng đưa cơ sở kinh doanh vào hoạt động tại khu vực sân bay Đà Nẵng, đồng thời yêu cầu người khác giao tiền để thực hiện các thủ tục, mua quà biếu, tạo quan hệ với người có chức vụ, quyền hạn.

Để củng cố lòng tin, Khoa còn sử dụng tài khoản Zalo của người khác và các tài khoản Zalo giả mạo để mạo danh, trao đổi với người liên quan. Bên cạnh đó, Khoa đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với cơ quan Thuế, cơ quan Công an, có khả năng giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến vi phạm về thuế, tránh để cơ sở kinh doanh bị xử lý hình sự, từ đó yêu cầu người khác giao tiền để “xử lý”.

Nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của bị can và xác định đầy đủ bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo: Cá nhân nào đã giao tiền, chuyển tiền cho Phan Thiện Đăng Khoa hoặc bị Khoa sử dụng các thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tài sản trong khoảng thời gian từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026 hoặc có thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi của Phan Thiện Đăng Khoa, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để trình báo, cung cấp thông tin.

Địa điểm tiếp nhận: Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng - KV2, số 298 Cách Mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; hoặc liên hệ Điều tra viên Vũ Trường Sơn, số điện thoại: 0905.951.958.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng bảo đảm tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và giải quyết thông tin do cá nhân, tổ chức cung cấp theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị người dân quan tâm, chia sẻ thông tin và chủ động phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng làm rõ toàn diện vụ án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những bị hại.

Thanh Ba/VTC News

VTC News

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