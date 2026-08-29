Diễn biến mưa dông ở miền Bắc dịp lễ 2/9

Đêm qua và sáng sớm nay (29/8), khu vực Đông Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/8 đến 3h ngày 29/8 có nơi trên 70mm như trạm Minh Ngọc (Tuyên Quang) 106mm, Hoành Bồ (Quảng Ninh) 104mm.

Dự báo trong chiều và đêm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo ngày mai (30/8), miền Bắc ít mưa. Từ đêm mai đến đêm 31/8, miền Bắc có mưa lớn trên diện rộng, kèm nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ, sạt lở đất, lũ quét. Từ 1-2/9, miền Bắc giảm mưa, trời nắng.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa nhiều vào dịp lễ 2/9.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ.

Quảng Trị đến Khánh Hoà hôm nay tiếp tục có nắng nóng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng gay gắt nhất tập trung từ Huế đến Quảng Ngãi.

Dự báo ngày mai (30/8), Huế đến Khánh Hoà tiếp tục có nắng nóng. Từ ngày 31/8 đến 1/9, khu vực Thanh Hoá đến Quảng Trị có mưa lớn diện rộng, Huế đến Khánh Hoà có mưa rải rác vào chiều tối.

Tây Nguyên ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

TPHCM ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và đêm 29/8 ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.