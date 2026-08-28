Từ ngày 28/9, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp sau

Từ 28/9/2026, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số điện thoại đăng ký không còn chính chủ

Theo quy định mới, Hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam tương ứng với trạng thái của căn cước điện tử.

Đáng chú ý, tài khoản định danh điện tử cũng tự động bị khóa khi số thuê bao di động mà công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và số thuê bao mới không chính chủ.

Đây là nội dung người dân cần đặc biệt lưu ý, bởi việc sử dụng số điện thoại không chính chủ có thể dẫn đến tình trạng tài khoản VNeID bị khóa tự động, từ đó ảnh hưởng đến quá trình đăng nhập, xác thực và sử dụng các tiện ích trên VNeID.

Bổ sung trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức

Quy định mới không chỉ áp dụng đối với tài khoản định danh điện tử của cá nhân mà còn bổ sung các trường hợp tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức bị khóa. Theo đó, Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận, kiểm tra, xác thực và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp tổ chức yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình; hoặc tổ chức đó vi phạm thỏa thuận sử dụng Ứng dụng định danh quốc gia; hoặc bị giải thể, phá sản, tạm dừng, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật; hoặc người đứng tên đăng ký tài khoản (người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hoặc người được ủy quyền) có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, nếu tài khoản định danh điện tử của tổ chức bị khóa do người đứng tên đăng ký tài khoản của tổ chức có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền, tài khoản này được mở khóa khi cơ quan, tổ chức đó thực hiện thay đổi người đứng tên đăng ký tài khoản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân

1. Kiểm tra tài khoản định danh điện tử và bảo đảm tài khoản đang hoạt động bình thường.

2. Kiểm tra số thuê bao di động đăng ký tài khoản định danh điện tử, bảo đảm số thuê bao đang sử dụng là chính chủ.

3. Trường hợp có thay đổi số điện thoại, chủ động thực hiện cập nhật thông tin theo quy định, bảo đảm thông tin đăng ký tài khoản phù hợp với thực tế.

4. Khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, người dân có thể liên hệ hoặc đến cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ trong phạm vi thẩm quyền.

Lưu ý: Người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã xác thực hoặc thông tin bảo mật tài khoản VNeID cho người khác. Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc truy cập đường link không rõ nguồn gốc để “mở khóa VNeID”, cần chủ động kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức và không thực hiện theo hướng dẫn chưa được xác thực.

Việc chủ động kiểm tra và bảo đảm thông tin tài khoản định danh điện tử chính xác là trách nhiệm của mỗi người dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Theo Cổng TTĐT phường Trấn Biên - Đồng Nai