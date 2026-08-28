Tất cả những ai đang lắp camera cần lưu ý quy định mới vừa được áp dụng, vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân thu được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng.

Theo điểm a khoản 1 Điều 71, tổ chức lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình tại không gian công cộng, khu vực cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng không có hình thức thông báo, cảnh báo có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Cảnh báo có thể được thực hiện bằng biển báo vật lý hoặc phương tiện điện tử. Tuy nhiên, thông báo phải được đặt ở vị trí dễ nhận biết để người có mặt tại khu vực đó hiểu rằng mình đang bị ghi âm hoặc ghi hình.

Điều 71 cũng quy định mức phạt 10–20 triệu đồng đối với tổ chức không cung cấp thông tin liên hệ của bên kiểm soát dữ liệu cá nhân hoặc bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân khi người bị ghi hình yêu cầu truy xuất hình ảnh của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.





Dùng hình ảnh camera cho mục đích thương mại có thể bị phạt 50 triệu đồng

Mức phạt cao hơn được áp dụng khi hình ảnh, âm thanh hoặc giọng nói thu được từ camera bị sử dụng sai mục đích.

Cụ thể, tổ chức có thể bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng nếu sử dụng dữ liệu cá nhân, hình ảnh hoặc giọng nói thu được từ hệ thống camera giám sát công cộng vào mục đích thương mại, phân tích hành vi hoặc nhận diện khuôn mặt tự động để lập hồ sơ cá nhân mà không có sự đồng ý hợp pháp của chủ thể dữ liệu.

Mức phạt tương tự được áp dụng đối với hành vi trích xuất, chia sẻ hoặc công khai trái phép dữ liệu ghi âm, ghi hình. Ngoại lệ là trường hợp cung cấp dữ liệu theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Cần lưu ý, các mức phạt tiền nêu trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân do tổ chức thực hiện. Trường hợp cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền được áp dụng với cá nhân bằng một phần hai lần mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức.﻿

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi. Dữ liệu âm thanh, hình ảnh thu thập trái quy định cũng có thể bị buộc hủy, xóa đến mức không thể khôi phục.