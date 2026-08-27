Lời khuyên cho người có điện thoại Android thường xuyên chạy chậm, bị giật lag

Sau một thời gian sử dụng, nhiều điện thoại Android bắt đầu xuất hiện tình trạng phản hồi chậm, chuyển đổi giữa các ứng dụng mất nhiều thời gian hoặc thậm chí đứng máy. Không ít người cho rằng đây là dấu hiệu điện thoại đã xuống cấp và nghĩ đến việc thay máy mới.





Tuy nhiên, trước khi bỏ tiền nâng cấp, người dùng có thể kiểm tra một số nguyên nhân phổ biến và tự khắc phục bằng những thao tác đơn giản sau.





Kiểm tra bộ nhớ và ứng dụng





Một trong những nguyên nhân khiến điện thoại Android hoạt động chậm, giật, đơ là bộ nhớ và tài nguyên hệ thống bị sử dụng quá nhiều sau thời gian dài. Ảnh, video, tệp tải xuống, dữ liệu ứng dụng cùng những phần mềm không còn sử dụng có thể âm thầm chiếm dung lượng.





Người dùng nên vào Cài đặt để kiểm tra bộ nhớ của thiết bị, từ đó xác định những loại dữ liệu đang chiếm nhiều không gian. Các tệp lớn, video không cần thiết hoặc ứng dụng đã lâu không sử dụng có thể được xóa để giải phóng bộ nhớ. Những dữ liệu quan trọng nên được sao lưu trước khi dọn dẹp.





Bên cạnh đó, nếu điện thoại thường xuyên bị chậm, người dùng cũng nên kiểm tra mục Pin, Bộ nhớ hoặc Chăm sóc thiết bị tùy từng dòng máy để tìm những ứng dụng đang sử dụng nhiều tài nguyên. Với các ứng dụng ít dùng nhưng thường xuyên hoạt động nền, có thể hạn chế hoạt động hoặc gỡ cài đặt nếu không còn cần thiết.





Người dùng không nên chỉ xóa ứng dụng đang mở mà hãy tìm ra ứng dụng hoặc loại dữ liệu thực sự đang chiếm nhiều tài nguyên, từ đó xử lý đúng nguyên nhân khiến thiết bị chậm.





Cập nhật hệ điều hành và ứng dụng





Một chiếc điện thoại gặp lỗi sau thời gian dài sử dụng cũng có thể liên quan đến phần mềm. Các nhà sản xuất thường phát hành bản cập nhật để sửa lỗi, cải thiện khả năng tương thích và nâng cao hiệu suất.





Vì vậy, nếu điện thoại thường xuyên bị đơ hoặc ứng dụng liên tục tự thoát, người dùng nên kiểm tra xem thiết bị và các ứng dụng đang sử dụng có bản cập nhật mới hay không. Tuy nhiên, người dùng nên cập nhật thông qua kênh chính thức của nhà sản xuất hoặc cửa hàng ứng dụng đáng tin cậy. Việc cài đặt phần mềm từ những nguồn không rõ ràng không những không giúp máy nhanh hơn mà còn có thể làm phát sinh thêm các vấn đề về bảo mật.





Khởi động lại điện thoại





Một thao tác đơn giản khác là khởi động lại điện thoại. Nếu thiết bị chỉ thỉnh thoảng bị chậm hoặc một số ứng dụng phản hồi bất thường, việc khởi động lại có thể giúp xử lý các lỗi tạm thời trong quá trình hoạt động.

Người dùng không nhất thiết phải liên tục đóng tất cả ứng dụng đang mở với mục đích làm máy nhanh hơn. Android được thiết kế để quản lý các ứng dụng và tài nguyên hệ thống tự động. Việc liên tục vuốt tắt ứng dụng không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả như nhiều người vẫn nghĩ. Thay vào đó, nếu máy có dấu hiệu bất thường, hãy xác định ứng dụng gây ra vấn đề hoặc thử khởi động lại thiết bị.





Máy vừa chậm vừa nóng, nên để thiết bị nghỉ





Một dấu hiệu khác cần chú ý là điện thoại đồng thời xuất hiện tình trạng chậm và nóng lên rõ rệt. Khi nhiệt độ tăng cao, thiết bị có thể chủ động giảm hiệu năng để hạn chế tác động đến phần cứng. Điều này thường dễ nhận thấy khi chơi game trong thời gian dài, quay video liên tục hoặc thực hiện những tác vụ nặng.





Trong trường hợp này, người dùng nên tạm dừng các tác vụ nặng và để điện thoại trở về nhiệt độ bình thường trước khi tiếp tục sử dụng. Nếu máy thường xuyên nóng bất thường dù chỉ thực hiện những thao tác nhẹ, đó có thể là dấu hiệu cần kiểm tra kỹ hơn.

Điện thoại chậm, giật hay đơ không đồng nghĩa thiết bị đã đến lúc phải thay mới.





Trước khi quyết định nâng cấp, người dùng nên kiểm tra dung lượng lưu trữ, ứng dụng, phần mềm và nhiệt độ máy. Những thao tác đơn giản này có thể giúp xác định nguyên nhân và trong nhiều trường hợp, cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng mà không cần tốn thêm chi phí.