Nvidia đứng trước phép thử lớn của cơn sốt AI

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Chỉ một báo cáo tài chính của Nvidia cũng có thể khiến khoảng 280 tỷ USD vốn hóa thị trường tăng thêm hoặc bốc hơi chỉ trong một phiên giao dịch. Đây là mức biến động mà giới đầu tư đang dự báo trước thời điểm nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới công bố kết quả kinh doanh quý vào rạng sáng 27/8, theo giờ Việt Nam.

Theo dữ liệu thị trường quyền chọn, cổ phiếu Nvidia có thể biến động khoảng 5,4% sau báo cáo, tương đương giá trị vốn hóa lớn hơn quy mô thị trường của khoảng 90% doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500. Những con số này cho thấy sức nặng đặc biệt của sự kiện mà Phố Wall đang chờ đợi.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh nhạy cảm với thị trường chứng khoán Mỹ. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm vừa lên mức cao nhất gần hai thập kỷ, gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ. Cổ phiếu Nvidia cũng vừa trải qua chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp trước khi phục hồi trong phiên giao dịch gần nhất.

Vì vậy, kết quả kinh doanh lần này được xem là phép thử quan trọng đối với cơn sốt AI - một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất của chứng khoán Mỹ trong hai năm qua. Nhà đầu tư không chỉ quan tâm Nvidia có tiếp tục vượt kỳ vọng hay không, mà còn muốn tìm kiếm những tín hiệu mới về triển vọng tăng trưởng của toàn bộ hệ sinh thái AI.

Bà Momei Qu, Giám đốc điều hành PSP Growth, nhận định Nvidia đã vượt kỳ vọng lợi nhuận trong 9 quý liên tiếp, trong khi doanh thu từ trung tâm dữ liệu vẫn tăng gần 100% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả ấn tượng này chưa đủ để giúp cổ phiếu duy trì đà tăng sau mỗi lần công bố báo cáo.

Theo bà Momei Qu, thị trường sẽ đặc biệt theo dõi cách Nvidia mở rộng sang các tầng khác của hệ sinh thái AI. Đây có thể là thông điệp quan trọng cho thấy doanh nghiệp không chỉ duy trì nền tảng vững chắc ở các mảng kinh doanh cốt lõi, mà còn đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới để củng cố vị thế trong tương lai.