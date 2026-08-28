KOL Summit 2026 có gì? Hé lộ nội dung Hội nghị và chuỗi hoạt động đáng chú ý

Ngày 7/9 tới đây, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) sẽ diễn ra, quy tụ đông đảo cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số cùng cộng đồng người nổi tiếng, KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung. Với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số” và thông điệp xuyên suốt “Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm”, sự kiện năm nay tiếp tục mở rộng câu chuyện về vai trò của người có ảnh hưởng trong môi trường số, đồng thời đặt ra những vấn đề mới khi AI ngày càng tác động sâu vào cách nội dung được tạo ra và lan truyền.

Về quy mô, KOL Summit 2026 quy tụ các cơ quan quản lý, nền tảng số, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng người có ảnh hưởng để cùng thảo luận, định hình và thúc đẩy những định hướng phát triển của hệ sinh thái ảnh hưởng số trong kỷ nguyên AI.

Cụ thể, sự kiện sẽ có sự tham gia của hơn 500 celeb, KOL, KOC và creator đến từ 34 tỉnh, thành trên cả nước. Bên cạnh đó là hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp, MCN, nền tảng số và công nghệ, cùng hơn 150 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, báo chí, tập đoàn và đơn vị truyền thông.

KOL Summit 2026 tiếp nối hành trình kiến tạo “niềm tin số” của KOL Summit 2025

Về hoạt động, hội nghị được tổ chức theo cấu trúc gồm 2 phiên chuyên đề diễn ra song song vào buổi sáng và 1 phiên hội nghị toàn thể vào buổi chiều. Mỗi phiên tập trung vào một nhóm vấn đề khác nhau đang được đặt ra với cộng đồng người có sức ảnh hưởng, nhà sáng tạo nội dung.

Trong đó, phiên chuyên đề thứ nhất mang chủ đề “AI, thông tin sai lệch và khủng hoảng niềm tin”. Tại đây, xu hướng phát triển của AI, những thách thức từ deepfake và vai trò của KOL/KOC trong việc nhận diện, phòng chống thông tin sai lệch sẽ được đưa ra thảo luận.

Phiên chuyên đề thứ hai, “Ảnh hưởng số và tương lai sáng tạo”, sẽ bàn về các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, vấn đề bảo vệ bản quyền số cũng như việc xây dựng một hệ sinh thái creator minh bạch và bền vững.

Sau hai phiên chuyên đề là hội nghị toàn thể với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”. Đây là phiên trọng tâm của chương trình, mở ra cuộc thảo luận rộng hơn về sức ảnh hưởng trong bối cảnh AI đang thay đổi môi trường thông tin: Khi mọi cá nhân đều có thể tạo ra nguồn lực ảnh hưởng, xã hội sẽ thay đổi như thế nào? AI đang thay đổi sức ảnh hưởng theo cách nào? Và Việt Nam cần những chuẩn mực nào để thúc đẩy niềm tin số, đồng thời kiến tạo một tương lai sáng tạo bền vững?

Nội dung của 2 phiên chuyên đề và phiên toàn thể tại KOL Summit 2026

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên sâu, KOL Summit 2026 còn có chuỗi hoạt động trải nghiệm xuyên suốt như Digital Trust Zone, Bức tường Niềm tin số và các hoạt động kết nối, tương tác khác.

Thông qua các hoạt động này, KOL Summit 2026 hướng đến các mục tiêu chính: khẳng định vai trò của người có ảnh hưởng trong việc lan tỏa giá trị tích cực và đồng hành cùng các mục tiêu phát triển quốc gia; nâng cao nhận thức về bảo vệ bản quyền số và tài sản sáng tạo; thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, nền tảng số, doanh nghiệp, MCN, agency và cộng đồng sáng tạo nội dung.

KOL Summit 2026 cũng đặt vấn đề về việc hình thành những chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm xã hội và hành vi ứng xử của người có ảnh hưởng trên không gian mạng. Cùng với đó là việc lan tỏa các sáng kiến về niềm tin số và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng người có ảnh hưởng vào Chương trình Tín nhiệm người có ảnh hưởng cũng như các hoạt động vì cộng đồng trên không gian mạng.

Các hoạt động tương tác tại KOL Summit 2026

Cùng với nội dung hội nghị, dàn khách mời người nổi tiếng, KOL/KOC, creator,... cũng là một trong những điểm được chờ đợi tại KOL Summit 2026. KOL Summit 2026 tiếp tục hướng đến một diễn đàn có sự kết nối rộng hơn giữa nhiều nhóm chủ thể, từ các diễn viên, ca sĩ, MC,... đều có mặt.

Cùng xem những cái tên nào trong dàn trai tài gái giỏi, người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung nào đã xác nhận sẽ xuất hiện tại KOL Summit 2026 nhé!

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) là diễn đàn quốc gia thường niên với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đồng tổ chức bởi VCCorp. Diễn đàn quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được xét duyệt tham gia, cùng hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia có sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

KOL Summit 2026 gồm hội nghị chuyên đề và đối thoại, hội nghị toàn thể và chuỗi hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các vấn đề nổi bật của môi trường số như AI, khủng hoảng niềm tin và tương lai ảnh hưởng số – khẳng định vai trò trung tâm của người có ảnh hưởng trong kiến tạo niềm tin số. Đây cũng là dịp Liên minh Niềm tin Số với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung trên toàn quốc, tiếp tục lan tỏa các sáng kiến hướng tới một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững.

Mọi thông tin chi tiết về diễn đàn được cập nhật tại website chính thức: https://kolsummit.vn/