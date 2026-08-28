LG Electronics bội thu giải thưởng

IDEA là giải thưởng thiết kế quốc tế do Hiệp hội Nhà thiết kế Công nghiệp Hoa Kỳ (Industrial Designers Society of America – IDSA) tổ chức và được xem là một trong ba giải thưởng thiết kế danh giá hàng đầu thế giới, bên cạnh Red Dot Design Award và iF Design Award.

Trước đó, LG đã giành tổng cộng 55 giải thưởng tại Red Dot Design Award và iF Design Award trong năm nay. Với thêm 17 giải tại IDEA 2026, LG tiếp tục được ghi nhận tại cả ba giải thưởng thiết kế hàng đầu thế giới, qua đó khẳng định năng lực sáng tạo và thiết kế khác biệt trên toàn thế giới.

Hằng năm, IDEA đánh giá các sản phẩm dự thi dựa trên nhiều tiêu chí như tính đổi mới trong thiết kế, khả năng nâng cao trải nghiệm người dùng và tiềm năng thương mại. Các giải thưởng được trao ở 20 hạng mục, bao gồm Thiết bị Gia dụng, Công nghệ Tiêu dùng, Sản phẩm Thương mại & Công nghiệp và Thiết kế Bao bì.

Năm sản phẩm giành giải Đồng nhờ thiết kế khác biệt

Tại IDEA 2026, LG có 5 sản phẩm giành giải Đồng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ thiết bị nghe nhìn, giải pháp không khí đến màn hình và thiết bị gia dụng. Nổi bật trong số đó là TV LG OLED evo W6, dòng TV dán tường sở hữu thiết kế siêu mỏng chỉ khoảng 9mm, thể hiện sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế tối giản, giúp sản phẩm đồng điệu với không gian sống.

Bên cạnh đó, dòng dàn lạnh thuộc hệ thống bơm nhiệt không khí – nước (Air-to-Water Heat Pump – AWHP) LG Therma V™ được thiết kế để hài hòa với nhiều phong cách nội thất. Màn hình đồ họa độ phân giải cao LG UltraFine evo gây ấn tượng với thiết kế viền mỏng ở cả bốn cạnh, mang đến trải nghiệm hình ảnh liền mạch và cao cấp.

Màn hình thông minh LG Smart Monitor Swing được ghi nhận nhờ thiết kế chân đỡ linh hoạt với bánh xe, cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh màn hình theo nhiều nhu cầu và không gian sử dụng khác nhau. Trong khi đó, máy lọc không khí LG PuriCare™ AeroMini sở hữu thiết kế nhỏ gọn, giúp tối ưu diện tích và dễ dàng bố trí trong không gian sống hiện đại.

Sáu dòng sản phẩm được vinh danh tại cả IDEA, Red Dot và iF

Ngoài 5 giải Đồng, 12 sản phẩm của LG được lựa chọn vào vòng Chung kết IDEA 2026. Trong đó có robot quản gia LG CLOiD™, có khả năng hỗ trợ các công việc thường nhật trong gia đình và tương tác với người dùng thông qua nhiều biểu cảm khuôn mặt để phản hồi lại giọng nói và cử chỉ.

Máy lọc không khí âm trần LG PuriCare System Air Purifier được thiết kế nhằm tối ưu không gian sử dụng. Trong khi đó, laptop LG gram Pro tiếp tục phát huy đặc trưng mỏng nhẹ của dòng gram, đồng thời ứng dụng hợp kim Aerominum hoàn toàn mới, góp phần nâng cao tính di động, độ bền và vẻ ngoài cao cấp của sản phẩm.

Đáng chú ý, robot quản gia LG CLOiD, TV LG OLED evo W6, hệ thống bơm nhiệt LG Therma V, máy lọc không khí LG PuriCare System Air Purifier, laptop LG gram Pro, cùng LG xboom Mini và LG xboom Stage 501 đều được vinh danh tại IDEA, Red Dot Design Award và iF Design Award trong năm nay. Thành tích này cho thấy năng lực thiết kế của LG được ghi nhận nhất quán tại cả ba hệ thống giải thưởng thiết kế danh giá hàng đầu thế giới.

Không chỉ dừng lại ở thiết kế sản phẩm, LG còn được ghi nhận ở hạng mục Thiết kế Bao bì với dòng loa LG xboom và hệ thống âm thanh gia đình cao cấp LG Sound Suite. Kết quả này cho thấy năng lực thiết kế của LG không chỉ thể hiện ở từng sản phẩm riêng lẻ mà còn được mở rộng ở tổng thể trải nghiệm thương hiệu dành cho người dùng.

Ông Chung Wook-jun, Giám đốc Trung tâm Thiết kế Doanh nghiệp, cho biết: “Những ghi nhận này phản ánh năng lực của LG trong việc tạo ra các sản phẩm vừa đồng điệu với không gian sống của khách hàng, vừa nâng cao sự tiện lợi và tính thẩm mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm khác biệt thông qua các thiết kế đổi mới, lấy khách hàng làm trọng tâm”.