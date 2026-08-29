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Bắt giữ Trần Diệu Hương SN 1984 để điều tra về số tiền 2.350.000 đồng

| | Xã hội

Trước đó, chiều 23/8, tại khu vực chợ thôn Vệ, Hương đã lấy trộm số tiền 2.350.000 đồng trong cốp xe máy của một người dân.

Ngày 25/8/2026, Công an xã Phúc Thịnh đã bắt giữ Trần Diệu Hương (SN 1984) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, đối tượng đã có 7 tiền án liên quan đến tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 23/8, tại khu vực chợ thôn Vệ, Hương đã lấy trộm số tiền 2.350.000 đồng trong cốp xe máy của một người dân.

Đến ngày 25/8, đối tượng đã mang toàn bộ số tiền trên đến Công an xã giao nộp và tự thú. Căn cứ tài liệu điều tra, Công an xã Phúc Thịnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra về tội Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo người dân nâng cao ý thức bảo quản tài sản, không để tiền, tài sản có giá trị trong xe khi không có người trông coi.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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