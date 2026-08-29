Công an xác minh loạt tờ tiền mệnh giá 20.000 - 500.000 đồng nằm rải rác trên đường: Một công dân sinh năm 1980 lập tức đến trình báo

Theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai, hai em nhỏ tại khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước đã chủ động giao nộp số tiền 8,9 triệu đồng nhặt được cho Cảnh sát khu vực để nhờ tìm người đánh rơi. Số tiền sau đó được Công an phường xác minh và trao trả đầy đủ cho người bị mất.

2 em học sinh giao nộp số tiền nhặt được cho lực lượng Công an. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai

Chiều ngày 26/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình địa bàn tại Hẻm 10 (khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai), Trung tá Nguyễn Công Đông, Cảnh sát khu vực – đã ghi nhận hành động đẹp của hai em Nguyễn Thành Đô (SN 2012, ngụ tổ 9, khu phố Thiên Bình) và Đinh Phát Tài (SN 2014, ngụ ấp 7, xã An Phước).

Thời điểm trên, khi đang chơi gần đó, hai em phát hiện một lượng tiền mặt do người đi đường đánh rơi. Qua kiểm đếm tại chỗ, số tiền là 8.900.000 đồng. Ý thức được đây là tài sản lớn của người khác bị mất, hai em Đô và Tài đã chủ động bàn giao toàn bộ số tiền cho Trung tá Đông để nhờ Công an phường xác minh, trả lại chủ sở hữu.

Công an phường bàn giao số tiền cho anh Lục. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai

Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Ban Chỉ huy Công an phường Tam Phước đã chỉ đạo thông báo rộng rãi thông tin sự việc trên các trang, nhóm mạng xã hội và hệ thống tuyên truyền địa phương.Đến sáng ngày 27/8, anh Nguyễn Văn Lục (SN 1980, ngụ tổ 10, khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước) đã đến trụ sở Công an phường trình báo về việc đánh rơi tiền.

Qua đối chiếu, xác minh thông tin thời gian, địa điểm và mệnh giá hoàn toàn trùng khớp, Công an phường Tam Phước đã làm thủ tục bàn giao đầy đủ 8.900.000 đồng cho anh Lục.

Xúc động khi nhận lại tài sản, anh Lục cho biết đây là toàn bộ số tiền gia đình tích góp để làm vốn nhập rau củ quả về kinh doanh nuôi sống gia đình. Anh Lục đã gửi thư cảm ơn sâu sắc đến hai em nhỏ, đồng chí Cảnh sát khu vực và tập thể Công an phường Tam Phước vì tinh thần trách nhiệm, hành động nhân văn, vì nhân dân phục vụ.