Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ môn của PSG ngất xỉu sau khi va chạm với HLV

| | Sống

Thủ môn Matvey Safonov của PSG bị bất tỉnh trong lúc khởi động.

Ngay trước giờ bóng lăn trong cuộc đối đầu giữa PSG và Lille tại vòng 2 Ligue 1, đội bóng thủ đô Paris đã phải trải qua một khoảnh khắc thót tim trên sân Stade Pierre-Mauroy. Thủ thành Matvey Safonov bất ngờ gặp sự cố hy hữu và gục ngã ngay trên mặt cỏ trong bài tập khởi động cùng đồng đội.

Cụ thể, khi thực hiện tình huống lao ra đấm bóng theo bài tập quen thuộc, thủ môn 27 tuổi người Nga đã va chạm rất mạnh ở vùng đầu với chính HLV thủ môn của PSG. Cú va chạm nguy hiểm khiến Safonov rơi vào trạng thái bị choáng và nằm bất động. Đội ngũ y tế lập tức lao vào sân sơ cứu, khiến buổi khởi động của PSG bị gián đoạn trong ít phút. Nhận thấy tình hình căng thẳng, thủ môn dự bị Lucas Chevalier cũng khẩn trương khởi động để sẵn sàng bắt chính. Rất may, sau khi được chăm sóc y tế và đánh giá tình trạng thể lực, Safonov đã tỉnh táo trở lại và đủ điều kiện để tiếp tục xỏ găng ra sân từ đầu.

Cú va chạm khiến thủ môn PSG bất tỉnh (Ảnh: Lille)

Trở lại khung gỗ sau sự cố đáng sợ, Safonov cùng các đồng đội bước vào một trận đấu đầy giông bão. PSG thi đấu bế tắc và để đội chủ nhà Lille vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Hakon Haraldsson ở phút 21 và Dilane Bakwa ở phút 85.

Tuy nhiên, kịch bản điên rồ đã xảy ra ở những phút bù giờ. PSG vùng lên mạnh mẽ và ghi liên tiếp hai bàn thắng nhờ công của Vitinha (phút 90+1) và Marquinhos (phút 90+5), qua đó giật lại 1 điểm quý giá với trận hòa 2-2 ngoạn mục. Trận hòa đầy cảm xúc này giúp Safonov có thể thở phào khép lại một ngày thi đấu vô cùng biến động.

Theo Tiên,

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc đua khắc nghiệt nhất vừa diễn ra tại trường đại học nổi tiếng hơn 120 năm tuổi ở Hà Nội: Được ví là “lò đào tạo tinh hoa”

Cuộc đua khắc nghiệt nhất vừa diễn ra tại trường đại học nổi tiếng hơn 120 năm tuổi ở Hà Nội: Được ví là “lò đào tạo tinh hoa” Nổi bật

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh, gỡ 11 sản phẩm

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh, gỡ 11 sản phẩm Nổi bật

Lời khuyên cho những gia đình không rút phích cắm các thiết bị điện trong nhà

Lời khuyên cho những gia đình không rút phích cắm các thiết bị điện trong nhà

11:00 , 29/08/2026
5 vị trí trong nhà cần kiểm tra kỹ trước khi cả gia đình đi vắng, nhiều người thường chủ quan bỏ qua

5 vị trí trong nhà cần kiểm tra kỹ trước khi cả gia đình đi vắng, nhiều người thường chủ quan bỏ qua

10:57 , 29/08/2026
Công an thông báo tới tất cả những người tích hợp hộ chiếu vào VNeID

Công an thông báo tới tất cả những người tích hợp hộ chiếu vào VNeID

10:48 , 29/08/2026
Bức ảnh đi "bão" bóng đá bỗng bị ông bố ở Hà Nội biến thành câu chuyện dạy con gây sốt MXH: Lỗi do ai?

Bức ảnh đi "bão" bóng đá bỗng bị ông bố ở Hà Nội biến thành câu chuyện dạy con gây sốt MXH: Lỗi do ai?

10:42 , 29/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên