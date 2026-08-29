Thủ môn của PSG ngất xỉu sau khi va chạm với HLV

Ngay trước giờ bóng lăn trong cuộc đối đầu giữa PSG và Lille tại vòng 2 Ligue 1, đội bóng thủ đô Paris đã phải trải qua một khoảnh khắc thót tim trên sân Stade Pierre-Mauroy. Thủ thành Matvey Safonov bất ngờ gặp sự cố hy hữu và gục ngã ngay trên mặt cỏ trong bài tập khởi động cùng đồng đội.

Cụ thể, khi thực hiện tình huống lao ra đấm bóng theo bài tập quen thuộc, thủ môn 27 tuổi người Nga đã va chạm rất mạnh ở vùng đầu với chính HLV thủ môn của PSG. Cú va chạm nguy hiểm khiến Safonov rơi vào trạng thái bị choáng và nằm bất động. Đội ngũ y tế lập tức lao vào sân sơ cứu, khiến buổi khởi động của PSG bị gián đoạn trong ít phút. Nhận thấy tình hình căng thẳng, thủ môn dự bị Lucas Chevalier cũng khẩn trương khởi động để sẵn sàng bắt chính. Rất may, sau khi được chăm sóc y tế và đánh giá tình trạng thể lực, Safonov đã tỉnh táo trở lại và đủ điều kiện để tiếp tục xỏ găng ra sân từ đầu.

Cú va chạm khiến thủ môn PSG bất tỉnh (Ảnh: Lille)

Trở lại khung gỗ sau sự cố đáng sợ, Safonov cùng các đồng đội bước vào một trận đấu đầy giông bão. PSG thi đấu bế tắc và để đội chủ nhà Lille vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Hakon Haraldsson ở phút 21 và Dilane Bakwa ở phút 85.

Tuy nhiên, kịch bản điên rồ đã xảy ra ở những phút bù giờ. PSG vùng lên mạnh mẽ và ghi liên tiếp hai bàn thắng nhờ công của Vitinha (phút 90+1) và Marquinhos (phút 90+5), qua đó giật lại 1 điểm quý giá với trận hòa 2-2 ngoạn mục. Trận hòa đầy cảm xúc này giúp Safonov có thể thở phào khép lại một ngày thi đấu vô cùng biến động.