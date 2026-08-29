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Lời khuyên cho các gia đình không tắt và rút điện WiFi, vẫn để 24/24

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Lời khuyên cho các gia đình không tắt và rút điện WiFi, vẫn để 24/24

Đây là thiết bị thường hoạt động liên tục 24/24, nhưng lại dễ bị bỏ qua vì công suất tiêu thụ không quá lớn.

Khi rời khỏi nhà trong nhiều ngày, bên cạnh việc kiểm tra các thiết bị điện, khóa cửa hay nguồn nước, nhiều gia đình cũng nên cân nhắc tắt hoặc rút phích cắm bộ phát Wi-Fi.

Có nên tắt và rút điện Wifi khi vắng nhà?

Trên thực tế, một bộ phát Wi-Fi có thể tiêu thụ khoảng 2-20W. Nếu lấy mức trung bình 6W và duy trì hoạt động liên tục, lượng điện sử dụng trong thời gian dài cũng có thể trở thành một khoản chi phí đáng kể. Vì vậy, khi cả gia đình đi vắng từ vài ngày đến một tuần hoặc lâu hơn, việc tắt thiết bị được xem là một cách đơn giản để hạn chế điện năng tiêu thụ không cần thiết.

Bên cạnh yếu tố tiết kiệm điện, việc ngắt nguồn khi không có người ở nhà cũng giúp giảm bớt những rủi ro liên quan đến sự cố điện. Dù router Wi-Fi không phải thiết bị có nguy cơ cháy nổ cao như một số đồ dùng điện công suất lớn, các sự cố như tăng điện áp hoặc trục trặc nguồn vẫn có thể xảy ra. Khi nhà có người, những tình huống bất thường có thể được phát hiện và xử lý sớm hơn, trong khi một ngôi nhà bỏ trống sẽ không có ai kịp thời ứng phó.

Ngoài ra, việc cho thiết bị nghỉ khi không cần sử dụng cũng giúp hạn chế tình trạng hoạt động liên tục trong thời gian dài và giảm nhiệt phát sinh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu trong nhà có camera, hệ thống nhà thông minh hoặc các thiết bị cần kết nối Internet từ xa, người dùng không nên rút nguồn router trước khi cân nhắc nhu cầu sử dụng của các thiết bị này.

Vì thế, trước khi rời nhà trong thời gian dài, bạn có thể thêm việc tắt Wi-Fi hoặc rút phích cắm router vào danh sách kiểm tra cuối cùng. Chỉ mất vài giây thực hiện, nhưng có thể giúp giảm điện năng tiêu thụ và mang lại sự yên tâm hơn trong thời gian ngôi nhà không có người trông coi.

Thường xuyên khởi động lại Wi-Fi, tốt hay không?

Router Wi-Fi là thiết bị giữ vai trò trung tâm trong việc kết nối các thiết bị với Internet. Tuy nhiên, nhiều người chỉ quan tâm đến nó khi mạng chập chờn, tốc độ giảm hoặc mất kết nối mà ít khi thực hiện các biện pháp bảo trì định kỳ. Trong đó, khởi động lại router là thao tác đơn giản nhưng có thể giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn.

Thông thường, router vận hành liên tục trong thời gian dài và phải xử lý nhiều kết nối cùng lúc. Việc khởi động lại có thể giúp thiết bị làm mới trạng thái hoạt động, xóa dữ liệu tạm thời trong bộ nhớ và khởi chạy lại các tiến trình mạng. Nhờ đó, một số vấn đề liên quan đến kết nối hoặc hiệu suất có thể được cải thiện.

Theo khuyến nghị được đề cập, người dùng có thể khởi động lại router khoảng một lần mỗi tháng như một hình thức bảo trì. Đây cũng là thao tác nên thử khi nhận thấy Wi-Fi đột nhiên chậm, kết nối thiếu ổn định hoặc các thiết bị gặp khó khăn khi truy cập Internet. Tuy nhiên, không cần tắt bật thiết bị quá thường xuyên nếu mạng vẫn hoạt động bình thường.

Cách thực hiện khá đơn giản. Với router có nút nguồn, người dùng chỉ cần tắt thiết bị. Nếu không có công tắc, có thể rút phích cắm điện, chờ tối thiểu 30 giây rồi kết nối lại. Khoảng thời gian này giúp thiết bị ngắt hoàn toàn trước khi khởi động lại và thiết lập lại các tiến trình vận hành.

Hiện nay, một số mẫu router còn hỗ trợ khởi động từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại hoặc cho phép người dùng cài đặt lịch tự động khởi động vào thời điểm ít người sử dụng mạng.

Cần phân biệt rõ giữa khởi động lại router và reset router. Khởi động lại chỉ tạm thời tắt rồi bật thiết bị, không làm thay đổi các thiết lập đang sử dụng. Trong khi đó, thao tác reset sẽ đưa router trở về trạng thái cài đặt gốc, có thể khiến người dùng phải thiết lập lại tên mạng, mật khẩu và các thông số kết nối. Vì vậy, nút reset chỉ nên được cân nhắc khi các biện pháp khắc phục thông thường không mang lại hiệu quả.

(Tổng hợp)

Lời khuyên cho các gia đình không tắt và rút điện WiFi, vẫn để 24/24 - Ảnh 3.Công an thông báo tới tất cả những người tích hợp hộ chiếu vào VNeID

Để tránh ảnh hưởng đến hành trình, người dân cần chủ động kiểm tra các thông tin này để mang đúng giấy tờ cần thiết.

Thùy Linh

Phụ Nữ Mới

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