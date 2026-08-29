Lời khuyên cho những gia đình đang lắp camera ngoài ban công, sân thượng

Camera ngày càng được nhiều gia đình sử dụng để quan sát khu vực bên ngoài ngôi nhà. Với nhà mặt đất, thiết bị có thể được đặt trên sân thượng, hướng về lối đi, khoảng sân hoặc khu vực cần theo dõi; còn ở chung cư, ban công cũng là một vị trí thường được cân nhắc. Tuy nhiên, khác với camera đặt trong nhà, thiết bị ở những khu vực này có thể phải tiếp xúc trực tiếp với nắng, mưa, gió và độ ẩm. Vị trí lắp cũng ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, đường truyền và phạm vi quan sát. Vì vậy, nếu đang có ý định lắp camera ngoài ban công hoặc sân thượng, gia đình nên lưu ý 5 điều sau.

1. Chọn camera phù hợp với điều kiện ngoài trời

Không phải camera nào cũng được thiết kế để lắp ngoài trời. Trước khi mua, gia đình nên kiểm tra thông số của đúng model và điều kiện sử dụng mà nhà sản xuất công bố, đặc biệt là khả năng chống bụi, nước và khoảng nhiệt độ hoạt động. Các thông số IP như IP65, IP66 hay IP67 thể hiện những mức bảo vệ khác nhau trước bụi và nước, nhưng không nên hiểu đơn giản rằng cứ có chuẩn IP là camera có thể đặt ở bất kỳ đâu. Nếu sân thượng hoàn toàn không có mái che hoặc vị trí thường xuyên bị mưa tạt, yêu cầu đối với thiết bị càng cần được xem xét kỹ.

2. Đừng chỉ chống nước cho thân camera

Camera có khả năng chống nước nhưng các đầu nối phía sau chưa chắc có thể để lộ thiên tùy ý. Đầu nguồn, đầu mạng, hộp nối và dây dẫn cũng là những phần cần được xử lý đúng khi lắp ngoài trời. Do đó, nên bố trí các điểm kết nối ở vị trí hạn chế nước mưa tiếp cận và thực hiện biện pháp bảo vệ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đặc biệt, không nên kéo ổ chia điện hoặc tạo những mối nối điện tạm bợ rồi để lâu ngày ở ban công, sân thượng có nguy cơ bị mưa tạt.

3. Thử góc quay cả ban ngày lẫn ban đêm rồi mới cố định

Đặt camera thật cao và lấy được góc thật rộng chưa chắc đã cho hình ảnh hữu ích. Nếu mục tiêu là quan sát cửa ra vào, cầu thang, khoảng sân hoặc một khu vực cụ thể, camera cần được chỉnh để những vị trí đó xuất hiện đủ rõ trong khung hình. Trước khi cố định hoàn toàn, gia đình nên xem thử hình ảnh thực tế vào cả ban ngày và ban đêm. Đồng thời, tránh hướng camera trực tiếp vào nguồn sáng mạnh nếu có thể, bởi ánh nắng, đèn hoặc bề mặt phản sáng có thể khiến một phần hình ảnh khó quan sát.

4. Camera dùng Wi-Fi nên thử tín hiệu trước khi khoan lắp

Sân thượng hoặc ban công có thể chỉ cách bộ phát Wi-Fi một khoảng không xa, nhưng tường, cửa và sàn bê tông vẫn có thể làm tín hiệu suy giảm. Camera vì thế có thể kết nối tốt ở trong phòng nhưng chập chờn khi mang ra đúng vị trí dự định lắp. Cách đơn giản là cấp nguồn và thử camera ngay tại vị trí đó trước khi khoan cố định. Nếu tín hiệu không ổn định, gia đình có thể đổi vị trí hoặc cải thiện vùng phủ mạng trước, tránh tình trạng lắp đặt hoàn chỉnh rồi mới phát hiện camera thường xuyên mất kết nối.

5. Chỉnh camera đúng phạm vi cần quan sát

Camera đặt ở ban công chung cư hoặc trên sân thượng nhà phố thường có tầm nhìn khá rộng. Vì vậy, gia đình nên chỉnh thiết bị tập trung vào khu vực thực sự cần quan sát, hạn chế ghi hình không cần thiết vào cửa sổ, ban công, sân hoặc không gian riêng của nhà bên cạnh. Nếu camera hỗ trợ tính năng che vùng riêng tư, có thể thiết lập để loại bỏ những khu vực không cần theo dõi. Riêng với chung cư, nếu việc lắp đặt phải khoan, bắt vít hoặc tác động đến phần bên ngoài căn hộ, gia đình cũng nên kiểm tra quy định của ban quản lý tòa nhà trước khi thực hiện.

Ngoài 5 lưu ý trên, camera ngoài trời vẫn cần được kiểm tra sau khi đưa vào sử dụng. Bụi, nước bẩn, mạng nhện có thể bám trước ống kính; chân đế và dây dẫn cũng có thể xuống cấp theo thời gian. Sau những đợt mưa bão hoặc gió lớn, gia đình nên quan sát lại thiết bị, đồng thời xử lý sớm nếu camera bị lỏng, nghiêng, mất kết nối hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo