Local Exchange: Khi 4 miền cùng kết nối, một “tài sản” khác biệt được tạo nên

Khi giá trị của việc học không chỉ nằm trong giáo trình

Trong đào tạo sau đại học, đặc biệt với những chương trình dành cho người đã đi làm, giá trị của việc học không chỉ đến từ kiến thức được truyền đạt trong lớp. Một phần quan trọng khác đến từ chính những người cùng học. Đó có thể là một nhà quản lý đến từ một ngành nghề khác, một doanh nhân đang giải quyết một bài toán tương tự, hay đơn giản là một người bạn học có trải nghiệm khác biệt và một cách nhìn mới về công việc.

Sự đa dạng ấy tạo nên một dạng "tài sản" đặc biệt của môi trường đào tạo quản trị: cộng đồng.

Tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT cộng đồng học viên được hình thành từ nhiều chương trình, nhiều khóa học và tại nhiều địa phương. Local Exchange 2026 là một trong những hoạt động nhằm đưa những cộng đồng vốn được hình thành tại từng cơ sở đến gần nhau hơn.

153 học viên chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (SEMBA in AI) và Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm (MSE) từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ đã cùng tham dự chương trình. Con số 153 không chỉ đại diện cho số lượng người tham gia một sự kiện. Đằng sau đó là 153 trải nghiệm, chuyên môn, ngành nghề và góc nhìn khác nhau cùng xuất hiện trong một không gian chung.

Từ 4 cơ sở đến một cộng đồng rộng hơn

Mỗi địa phương có một hệ sinh thái kinh doanh riêng. Hà Nội có đặc trưng của thị trường phía Bắc; TP. HCM là trung tâm kinh tế năng động với mật độ doanh nghiệp cao; Đà Nẵng có những lợi thế riêng của khu vực miền Trung; trong khi Cần Thơ đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long.

Khi học viên từ những địa phương này gặp nhau, sự khác biệt về thị trường và trải nghiệm trở thành nguồn tài nguyên để học hỏi lẫn nhau.Một câu chuyện kinh doanh ở TP.HCM có thể mang đến một góc nhìn mới cho học viên tại Đà Nẵng. Một kinh nghiệm quản trị tại Hà Nội có thể gợi mở một cách tiếp cận khác cho doanh nghiệp ở Cần Thơ. Và một bài toán công nghệ có thể trở thành chủ đề trao đổi giữa những người vốn đang làm việc trong những lĩnh vực rất khác nhau.

Cộng đồng càng đa dạng, không gian học hỏi càng rộng

Một cộng đồng học tập chỉ thực sự phát huy giá trị khi những kết nối được tạo ra trong quá trình học tiếp tục được duy trì. Kết nối là phần giá trị tiếp nối của quá trình đào tạo;

"Một chương trình đào tạo có thể có thời lượng nhất định, với chương trình đào tào tạo sau đại học của FSB chỉ có gần 2 năm học tập, nhưng những giá trị được tạo ra từ cộng đồng thì có thể tiếp tục trong nhiều năm. Local Exchange tạo cơ hội để học viên từ các cơ sở gặp nhau, chia sẻ trải nghiệm và mở rộng mạng lưới. Chúng tôi kỳ vọng mỗi cuộc gặp không chỉ dừng lại ở một sự kiện, mà có thể trở thành một kết nối có giá trị trong hành trình nghề nghiệp và quản trị của mỗi người." TS. Trần Minh Tùng, Trưởng Ban Đào tạo FSB cơ sỏ Đà Nẵng chia sẻ.

Đây cũng là lý do networking ngày càng trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm của người học các chương trình quản trị.

Khi học viên vừa là người học, vừa là người tạo ra giá trị

Một trong những điểm đặc biệt của cộng đồng học viên là giá trị không chỉ được truyền theo một chiều từ giảng viên đến học viên. Người học cũng có thể trở thành nguồn tri thức của cộng đồng. Mỗi người bước vào lớp học với một vốn kinh nghiệm khác nhau. Khi những kinh nghiệm đó được chia sẻ, giá trị của cộng đồng được nhân lên.

Các học viên Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm MSE trao đổi, giao lưu ngoài giờ

Anh Bùi Tấn Trà học viên lớp SEM48HCM, chuyên gia tư vấn quản lý; Giảng viên tài chính và đầu tư, cho rằng trải nghiệm tại Local Exchange giúp anh nhìn rõ hơn quy mô của cộng đồng mà mình đang là một thành viên.

"Tôi cảm thấy may mắn khi đăng ký Master Local Exchange 2026. Chương trình mở ra cơ hội kết nối với học viên từ 4 miền và đặc biệt ấn tượng với tinh thần năng động, cởi mở, thích ứng và phối hợp rất tốt của cộng đồng FSB. Chỉ sau một ngày rưỡi, mọi người đã có cảm giác như học cùng nhau từ lâu." - Học viên Bùi Tấn Trà chia sẻ.

Trong khi đó, Anh Trần Thanh Sơn học viên lớp SEM46HN; Giám đốc công ty TNHH (AMTECH) nhìn nhận giá trị lớn hơn nằm ở khả năng duy trì những mối quan hệ sau sự kiện.

"Trước đây, tôi chủ yếu kết nối với những người trong lớp và tại cơ sở của mình. Qua Local Exchange, khi gặp học viên từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, tôi nhận ra cộng đồng FSB rộng và đa dạng hơn rất nhiều. Mỗi cuộc gặp không chỉ mang đến một góc nhìn mới, mà còn có thể mở ra những mối quan hệ nghề nghiệp, sự đồng hành và cả cơ hội hợp tác trong tương lai." - Học viên Trần Thanh Sơn chia sẻ.

Cộng đồng là giá trị được tích lũy theo thời gian

Một chương trình học có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Nhưng cộng đồng được hình thành từ chương trình đó có thể tiếp tục phát triển. Đó là lý do những hoạt động kết nối như Local Exchange có ý nghĩa vượt ra ngoài một sự kiện giao lưu. Chúng tạo ra những điểm chạm để các thành viên gặp nhau, trao đổi và xây dựng những mối quan hệ mới.