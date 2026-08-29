Ngày 25/8, Công an xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai, tiếp nhận trình báo của chị Trần Thùy Dung, sinh năm 2001, trú tại thôn 9, xã Thượng Bằng La, về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận một khoản tiền lớn.

Theo đó, chị Dung phát hiện 122.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản từ một tài khoản ngân hàng không quen biết. Do không thực hiện giao dịch nào tương ứng với khoản tiền này, chị cho rằng đây có thể là trường hợp người khác chuyển nhầm.

Thay vì tự ý sử dụng hoặc tìm cách chuyển khoản lại cho người lạ, chị Dung lựa chọn đến Công an xã Thượng Bằng La để trình báo. Chị cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch, đồng thời đề nghị lực lượng Công an hỗ trợ xác minh người đã chuyển tiền để có thể hoàn trả đúng chủ.

Chị Trần Thùy Dung trình báo tại Công an xã Thượng Bằng La về việc nhận được 122.000.000 đồng do chuyển khoản nhầm. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thượng Bằng La đã khẩn trương xác minh, xác định người chuyển nhầm số tiền trên là chị Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh năm 1977, trú tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi làm rõ nguồn gốc khoản tiền, Công an xã hướng dẫn các bên thực hiện những thủ tục cần thiết để việc hoàn trả được tiến hành đúng quy định. Chị Dung sau đó đã chuyển trả đầy đủ 122.000.000 đồng cho chị Liễu.

Việc một khoản tiền lớn bất ngờ xuất hiện trong tài khoản nhưng người nhận không tự ý sử dụng, thay vào đó chủ động tìm đến cơ quan Công an để xác minh và hoàn trả, được xem là hành động thể hiện sự trung thực và trách nhiệm với tài sản không thuộc về mình.

Từ vụ việc, Công an xã Thượng Bằng La khuyến cáo người dân cần thận trọng khi nhận được những khoản tiền không rõ nguồn gốc. Nếu nghi ngờ tiền được chuyển nhầm, người nhận nên giữ nguyên số tiền, không tự ý rút, sử dụng hoặc chuyển tiếp, đồng thời liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được xác minh, hướng dẫn xử lý theo quy định.

(Theo Báo Lào Cai)