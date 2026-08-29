Cảnh tượng đang diễn ra tại Khu du lịch Đại Nam

Theo thông tin từ Khu du lịch Đại Nam, du khách sẽ được miễn phí vé vào cổng trong suốt dịp lễ Quốc khánh. Đáng chú ý, chính sách miễn phí vé vào cổng tiếp tục được áp dụng đến hết năm 2026.

Trong dịp này, quần thể kiến trúc tâm linh, khu đền thờ và Kim Điện Đại Nam cũng mở cửa phục vụ khách tham quan tất cả các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến Chủ Nhật, tạo thêm lựa chọn cho du khách muốn khám phá không gian văn hóa, tâm linh tại đây.

Qua những hình ảnh được chia sẻ trên Fanpage mới đây, Khu du lịch Đại Nam đang thu hút lượng khách đông trong ngày đầu của dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ngay tại khu vực trạm xe điện, dòng người tập trung khá dày đặc, nhiều du khách đứng chờ để di chuyển đến các khu tham quan và vui chơi bên trong quần thể rộng lớn.

Không khí tại đây trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của đông đảo gia đình, nhóm bạn và du khách từ nhiều nơi. Khu vực chờ xe có thời điểm gần như kín người, trong khi các xe điện liên tục phục vụ nhu cầu di chuyển của khách tham quan. Lượng người đông khiến khu vực đón khách luôn trong tình trạng tấp nập, cho thấy sức hút của điểm đến này trong những ngày nghỉ lễ.

Việc Đại Nam triển khai nhiều hoạt động vui chơi, tham quan, biểu diễn cùng chính sách miễn phí vé vào cổng cũng góp phần thu hút đông đảo du khách. Hình ảnh dòng người nối nhau tại trạm xe điện phần nào phản ánh không khí sôi động tại khu du lịch trong dịp cao điểm, khi nhiều người lựa chọn đến đây để tham quan, trải nghiệm và vui chơi trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Bên cạnh hoạt động tham quan, nhiều chương trình biểu diễn sẽ diễn ra tại các khu vực trong khu du lịch. Tại Cổng Khu Trò Chơi - Phố đi bộ, du khách có thể theo dõi chương trình đồng diễn cờ đỏ sao vàng cùng các tiết mục xiếc, ảo thuật, kungfu, ca nhạc tạp kỹ và hoạt náo vào các ngày 29/8, 30/8 và 2/9.

Tại Vườn thú Đại Nam, chương trình biểu diễn đua chó Greyhound được tổ chức liên tục trong cả 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9, với hai suất diễn mỗi ngày vào lúc 10h và 14h. Riêng hoạt động biểu diễn đua ngựa diễn ra trong hai ngày 1/9 và 2/9, cũng với hai khung giờ 10h và 14h.

Một trong những hoạt động đáng chú ý khác là màn biểu diễn bay ván nước Flyboard tại khu vực Biển Đại Nam. Chương trình diễn ra hằng ngày trong 5 ngày nghỉ lễ, từ 29/8 đến 2/9, vào khung giờ từ 13h đến 13h30.

Ngoài các hoạt động vui chơi và tham quan, du khách lựa chọn lưu trú tại khách sạn thuộc Khu du lịch Đại Nam trong dịp này còn được tặng vé tham quan Biển và Vườn thú. Chính sách ưu đãi này được áp dụng xuyên suốt kỳ nghỉ Quốc khánh và kéo dài đến hết năm 2026.

Đồng thời, Khu du lịch Đại Nam cũng đang triển khai chương trình khuyến mại dành cho học sinh đạt thành tích tốt trong năm học, hiệu lực đến hết ngày 31/8/2026, mở ra cơ hội để nhiều gia đình đưa con em đi vui chơi, trải nghiệm trong những ngày nghỉ lễ.

Theo đó, chương trình được áp dụng từ ngày 1/6 đến ngày 31/8/2026, dành cho các học sinh đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, Học sinh Xuất sắc ở các cấp từ lớp 1 đến lớp 12 trong năm học 2025-2026. Đây cũng là dịp để những em học sinh có thành tích học tập tốt nhận được một “phần thưởng mùa hè” sau một năm nỗ lực.

Khu du lịch Đại Nam cho biết, để nhận ưu đãi, học sinh cần mang theo giấy khen bản gốc để đối chiếu. Sau khi xác nhận, các em thuộc diện áp dụng chương trình sẽ được miễn phí vé tham quan một số dịch vụ vui chơi tại đây.

Với chuỗi hoạt động được tổ chức liên tục tại nhiều khu vực cùng chính sách miễn phí vé vào cổng, Khu du lịch Đại Nam dự kiến sẽ là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.

(Tổng hợp)