Doãn Hải My kể chuyện bật khóc vì Văn Hậu

Đằng sau chiếc Cúp vô địch ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam không chỉ có ánh đèn hào quang trên thảm cỏ Mỹ Đình, mà còn là nước mắt và sự kiên trì suốt hơn hai năm ròng rã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Tối 27/8, một ngày sau khi đội tuyển đăng quang, Doãn Hải My đăng tải dòng tâm thư dài trải lòng về hành trình cùng chồng - Văn Hậu đi qua giai đoạn thử thách nhất trong sự nghiệp.

"Hơn 2 năm...", Hải My mở đầu bài viết bằng cột mốc thời gian trĩu nặng. Ít ai biết, ngay sau lễ cưới, hai vợ chồng đã phải lập tức bay sang Singapore để Văn Hậu khám và tiêm PRP. Thậm chí vào những tháng cuối thai kỳ, Hải My vẫn tiếp tục cùng chồng trở lại Singapore để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Quá trình điều trị sau đó là những chuyến đi nối tiếp giữa Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc.

Giai đoạn Văn Hậu và Hải My ở Singapore (Ảnh: IGNV)

Chi tiết khiến nhiều người xúc động nhất là khoảng thời gian Văn Hậu phải sang Hàn Quốc phẫu thuật điểm bám gân gót Achilles. Tự dặn lòng phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho chồng, nhưng khoảnh khắc chia xa đã vượt quá sức chịu đựng của người vợ trẻ. "Có lẽ mình sẽ không bao giờ quên hôm ấy - ngày mà mình tiễn chồng đi sang Hàn Quốc để phẫu thuật", Hải My nhớ lại. Cô kể bản thân đã cố gắng động viên Văn Hậu, nhưng ngay khi bóng dáng chồng vừa rời đi, cô đã bật khóc vì "vừa lo, vừa thương, vừa xót". Dù vậy, trong suốt quãng thời gian đen tối đó, cô khẳng định bản thân "không bao giờ mất niềm tin ở chồng".

Ban đầu, chấn thương gân Achilles của Văn Hậu được dự đoán chỉ mất vài tháng để hồi phục. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt đã kéo dài thời gian xa sân cỏ của anh lên tới hơn hai năm. Trong mắt Hải My, chồng cô là một "chiến binh" thực sự khi trải qua vô số "trận đấu" căng thẳng trên giường bệnh và phòng tập phục hồi mà gần như không một lời than mệt. Cô dành sự trân trọng tuyệt đối cho niềm đam mê, sự kỷ luật và những nỗ lực thầm lặng của Văn Hậu.

Cả hai luôn đồng hành cùng nhau (Ảnh: IGNV)

Cùng thời điểm vợ chia sẻ tâm thư, Đoàn Văn Hậu cũng đăng lại dòng ghi chú đặc biệt anh từng viết vào ngày 6/1/2025 mang tiêu đề "Gửi Đoàn Văn Hậu của 2026". Đó là thời điểm nam cầu thủ phải chống nạng trở về từ Hàn Quốc, ngậm ngùi nhìn đồng đội mang cúp vô địch Đông Nam Á về nước. Sau những ngày tháng dằn dặn và nghi ngờ bản thân, Hậu của năm 2026 đã có thể mỉm cười tự hào: "Đoàn Văn Hậu của 2026, mày đã làm được rồi!".

Sự trở lại của Văn Hậu ghi dấu mốc chính thức từ trận đấu trong màu áo CLB Công an Hà Nội hồi tháng 12/2025, trước khi anh tái xuất trọn vẹn ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, Doãn Hải My cùng con trai đã có mặt trên khán đài để tiếp sức. Nước mắt ngày tiễn chồng đi phẫu thuật năm nào giờ đây đã được đền đáp bằng nụ cười hạnh phúc ngày anh trở lại đỉnh cao.

Hải My bên chồng ngày trở lại rực rỡ (Ảnh: NH - FBNV)

Tình yêu được xây đắp từ những khó khăn

Nhìn lại chặng đường từ những ngày đầu quen biết đến khi nên duyên vợ chồng, chuyện tình của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My không chỉ có màu hồng của sự hào nhoáng, mà còn là bản hòa tấu của sự thấu hiểu, hy sinh và đồng hành qua những nốt trầm khốc liệt nhất của đời cầu thủ.

Dù sớm bén duyên, cặp đôi chọn cách giữ kín mối quan hệ suốt hai năm trước khi chính thức công khai vào giữa năm 2022. Đến tháng 11/2023, một đám cưới cổ tích diễn ra trong sự chúc phúc của đông đảo công chúng và người hâm mộ.

Tuy nhiên, áp lực đối với Doãn Hải My khi làm vợ một cầu thủ nổi tiếng là không hề nhỏ. Được biết đến với danh xưng "tiểu thư Hà thành", sinh ra trong gia đình có điều kiện, học vấn cao và sở hữu nhan sắc thu hút, Hải My vốn có nhiều cơ hội để dấn thân sâu vào làng giải trí. Thế nhưng sau khi kết hôn và đón con trai đầu lòng (bé Lúa) vào tháng 5/2024, cô lựa chọn lui về sau, gác lại những ánh đèn sân khấu sôi nổi để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho tổ ấm.

Thiệt thòi lớn nhất đối với Hải My có lẽ là khoảng thời gian vừa bước vào hôn nhân, chưa kịp hưởng trọn trọn vẹn hạnh phúc tân hôn thì đã phải đối mặt với thử thách sóng gió, chấn thương dai dẳng của chồng. Đúng vào giai đoạn mang thai những tháng cuối chịu nhiều mệt mỏi về thể chất, cô vẫn kiên trì đồng hành cùng Văn Hậu trong các chuyến bay đắt đỏ và vất vả sang Singapore, Thái Lan rồi Hàn Quốc để thăm khám, phẫu thuật. Khi chồng ở xa tập phục hồi, cô ở nhà vừa lo quán xuyến công việc kinh doanh cá nhân, vừa âm thầm đứng ra bảo vệ, lên tiếng trước những bình luận tiêu cực và nghi ngại từ dư luận hướng về phía Văn Hậu. Sự hy sinh thầm lặng của Doãn Hải My không chỉ dừng lại ở sự chăm sóc vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần giúp Đoàn Văn Hậu giữ vững sự kiên định để quyết tâm trở lại.