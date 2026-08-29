Giọng nói tiếng Việt của Lê Giang Patrik

Lê Giang Patrik đang là một trong những cái tên được chú ý nhất lúc này. Đặc biệt là sau khi cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 và màn công khai tình cảm ngọt ngào với MC Hoàng Oanh, thủ môn Lê Giang Patrik trở thành tâm điểm khiến dân tình liên tục tìm kiếm.

Bên cạnh phong độ trên sân, một chi tiết khiến nhiều khán giả thích thú là khả năng sử dụng tiếng Việt của nam thủ môn Việt kiều.

Nếu chỉ nghe Patrik nói tiếng Việt ở thời điểm hiện tại, nhiều người có thể khó hình dung rằng cách đây vài năm, anh gần như không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ này. Sinh ra và trưởng thành tại Slovakia, Patrik sử dụng tiếng Slovakia và tiếng Anh trong cuộc sống hay khi thi đấu ở châu Âu. Khi trở về Việt Nam, tiếng Việt trở thành một trong những thử thách anh phải làm quen.

Thủ môn Lê Giang Patrik (Ảnh: FBNV)

Lê Giang Patrik có bố là người Việt Nam, mẹ là người Slovakia và là em trai của cựu cầu thủ Emil Lê Giang. Patrik bắt đầu chơi bóng từ nhỏ, sau đó gia nhập hệ thống đào tạo trẻ khi mới 15 tuổi. Những năm tiếp theo, thủ môn sinh năm 1992 có thời gian thi đấu tại Slovakia và Cộng hòa Séc, đồng thời từng khoác áo các đội tuyển trẻ Slovakia từ U19 đến U21.

Năm 2023, Patrik trở về Việt Nam thi đấu. Anh lần lượt khoác áo Công an Hà Nội, CLB TP.HCM trước khi chính thức đầu quân cho Công an TP.HCM. Sở hữu chiều cao 1m88 cùng khả năng phản xạ tốt, Patrik dần trở thành một gương mặt quen thuộc tại V.League.

Đầu năm 2026, Patrik có thêm một dấu mốc quan trọng khi anh hoàn tất quá trình nhập quốc tịch Việt Nam. Sau đó, thủ môn này được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam và có cơ hội hiện thực hóa mục tiêu mà anh từng theo đuổi trong thời gian dài.

Có bố là người Việt nhưng Patrik không lớn lên trong môi trường sử dụng tiếng Việt thường xuyên. Bởi vậy, khi mới trở về Việt Nam, anh gần như bắt đầu từ con số 0 với ngôn ngữ này.

Từng chia sẻ trên tờ Sportovy (Slovakia), Patrik cho hay với anh tiếng Việt thực sự rất khó nhưng anh tin bản thân có thể cải thiện: "Khi mới về lại Việt Nam, tôi còn không biết chào bằng tiếng Việt. Nói chuyện bằng tiếng Việt thực sự khó nhưng tôi sẽ cố gắng cải thiện. Tôi tin mình sẽ tiến bộ và không lệ thuộc vào tiếng Anh”.

Patrik hiện có hơn 3 năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Với một người trưởng thành ở Slovakia, việc làm quen với cách phát âm, thanh điệu cũng như vốn từ tiếng Việt không phải chuyện có thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Thay vì học theo cách quá bài bản, Patrik dần tiếp cận tiếng Việt thông qua chính cuộc sống và công việc hàng ngày. Những câu giao tiếp đơn giản, cách trao đổi với đồng đội hay các câu chỉ đạo trong bóng đá trở thành vốn từ đầu tiên giúp anh hòa nhập với môi trường mới.

Đặc biệt, vị trí thủ môn khiến việc giao tiếp trên sân trở thành một phần bắt buộc. Patrik cần hiểu đồng đội, truyền đạt ý đồ và đưa ra những chỉ đạo nhanh trong từng tình huống. Vì thế, tiếng Việt của anh cũng được hình thành một cách khá thực tế, bắt đầu từ những gì cần dùng nhất trong phòng thay đồ và trên sân cỏ.

Sau vài năm sống tại Việt Nam, khả năng tiếng Việt của Patrik đã tiến bộ rõ rệt.

Anh có thể giao tiếp cơ bản trong cuộc sống, trao đổi với đồng đội và đặc biệt là tự mình trả lời một số câu hỏi trước truyền thông. So với hình ảnh một Patrik gần như không biết tiếng Việt khi mới về nước, sự thay đổi này khiến nhiều khán giả thích thú.

Điểm đáng chú ý là Patrik không chỉ sử dụng những câu tiếng Việt đơn giản theo kiểu học thuộc. Trong các hoạt động cùng Đội tuyển Việt Nam, anh từng tự mình chia sẻ mục tiêu và gửi lời đến người hâm mộ bằng tiếng Việt.

Đây cũng là lúc khán giả có cơ hội nghe rõ hơn giọng nói đặc trưng của một người Việt kiều lớn lên ở châu Âu. Cách phát âm của Patrik vẫn còn mang âm hưởng của người nước ngoài, vốn từ chưa quá phong phú nhưng anh đã đủ tự tin để truyền tải trọn vẹn điều mình muốn nói.

Clip: Lê Giang Patrik nói tiếng Việt chia sẻ với người hâm mộ về kênh TikTok chính thức của mình (Nguồn: @iampatriklegiang)

Với Patrik, việc nói được tiếng Việt không đơn thuần là học thêm một ngôn ngữ. Nó cũng là một phần trong hành trình tìm lại sự kết nối với quê hương của bố.

Trước khi trở về Việt Nam, Patrik có phần lớn cuộc sống gắn với Slovakia và Cộng hòa Séc. Những hình ảnh đời thường được chia sẻ cho thấy anh có cuộc sống khá bình dị bên gia đình.

Khi sang Việt Nam, Patrik dần làm quen với những điều rất đời thường, yêu thích những món ăn quen thuộc như nem rán, phở. Ngoài bóng đá, Patrik cũng được biết đến là người thích nấu ăn, đọc sách và dành thời gian cho gia đình. Anh đặc biệt thân thiết với cháu trai Liam và thậm chí ghi tên cháu lên găng tay thi đấu như một cách để luôn cảm thấy người thân ở bên mình mỗi khi ra sân.

Patrik sở hữu ngoại hình sáng khiến nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Patrik cũng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trước đó, Patrik khá thoải mái khi chia sẻ quan điểm về tình yêu. Nam thủ môn cho biết khi còn trẻ, anh từng quan tâm nhiều đến ngoại hình nhưng khi trưởng thành lại coi trọng tính cách và những giá trị mà hai người có thể mang đến cho nhau. Với Patrik, điều anh tìm kiếm không chỉ là một người bạn gái hay một người vợ mà là một người bạn đời để cùng xây dựng gia đình.

Đầu năm 2026, Hoàng Oanh từng xác nhận đang trong một mối quan hệ mới nhưng không công khai danh tính. Sau đó, những tương tác và khoảnh khắc được cho là có liên quan đến Patrik khiến cả hai nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò.

Dù chuyện tình cảm vẫn là chủ đề được khán giả quan tâm, ở thời điểm hiện tại, Patrik vẫn gây chú ý nhiều nhất bởi hành trình sự nghiệp và câu chuyện đặc biệt của một cầu thủ Việt kiều: từ một chàng trai lớn lên ở Slovakia, gần như không biết tiếng Việt, đến khi có thể tự tin nói ngôn ngữ của quê cha, khoác áo CLB tại V.League và trở thành một phần của Đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Patrik cũng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt sau khi anh được nhắc tên bên cạnh MC Hoàng Oanh trong thời gian qua. Cả hai từng nhiều lần xuất hiện trong những khoảnh khắc thân thiết nhưng không lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Khoảnh khắc công khai đầy tình tứ của Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh (Nguồn: Việt Trung TV)

Đến tối 26/8, sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, Patrik và Hoàng Oanh lần đầu có màn thể hiện tình cảm rõ ràng trước công chúng. Hoàng Oanh xuất hiện trên khán đài với chiếc áo đấu màu vàng in số 1 cùng tên Patrik Lê Giang. Sau trận, thủ môn sinh năm 1992 chủ động tiến về phía cô, cả hai ôm nhau, Patrik còn hôn nhẹ lên trán Hoàng Oanh. Nữ MC sau đó xuống sân, cùng bạn trai tin đồn nâng cúp vô địch. Khoảnh khắc này được nhiều người xem là màn công khai tình cảm của cặp đôi sau thời gian dài giữ kín.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 27/8, Patrik và Hoàng Oanh tiếp tục được bắt gặp có những cử chỉ thân mật tại một quán cà phê trong khuôn viên khách sạn ở Hà Nội, nơi đội tuyển Việt Nam lưu trú. Những hình ảnh này càng khiến mối quan hệ của cả hai được chú ý.

Trước khi công khai những khoảnh khắc bên Patrik, Hoàng Oanh từng xác nhận cô đã mở lòng với một mối quan hệ mới nhưng giữ kín danh tính bạn trai. Dịp Valentine năm nay, nữ MC cũng từng đăng hình ảnh nắm tay một người đàn ông kèm lời nhắn tình cảm. Cô cho biết hiện không đặt nặng chuyện kết hôn mà mong muốn có một người đồng hành thấu hiểu, yêu thương cả cô và con trai.

Về phía Patrik, anh cũng từng chia sẻ hình mẫu bạn gái lý tưởng là tính cách và giá trị mà cả hai dành cho nhau trong mối quan hệ. Anh cho hay bản thân không chỉ cần một người bạn gái hay là một người vợ, mà cần một người bạn đời để cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình.