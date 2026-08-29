Bên trong căn biệt thự của HLV Kim Sang-sik ở Hà Nội

Trong những chia sẻ gần đây về với truyền thông công việc và cuộc sống tại Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú bởi sự gần gũi, hóm hỉnh. Khi chứng kiến tình cảm cuồng nhiệt cùng sự đón nhận ấm áp của cổ động viên Việt Nam dành cho chồng, bà xã của ông đã hào hứng gợi mở ý định chuyển cả gia đình sang Việt Nam định cư. Trước sự hào hứng từ hậu phương, chiến lược gia sinh năm 1976 tếu táo đáp lại bằng một câu vô cùng thực tế: "Giá nhà ở Hà Nội cao quá, tôi chưa mua được".

Dù bông đùa về giá bất động sản đắt đỏ tại thủ đô, trên thực tế, vị HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam hiện đang sinh sống trong một căn biệt thự công vụ hiện đại, nằm tại vị trí vô cùng đắc địa ngay trung tâm bóng đá quốc gia.

Theo sắp xếp từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang-sik hiện sinh sống tại khu biệt thự dành riêng cho HLV trưởng nằm trong khuôn viên của VFF trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội. Căn biệt thự là nơi ở của các vị tiền nhiệm như HLV Park Hang-seo và HLV Philippe Troussier. Trước khi đón ông Kim sang sinh sống, khu biệt thự đã được nâng cấp, sửa sang toàn bộ nội thất để đảm bảo không gian sinh hoạt tối ưu nhất cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Đường đi vào căn biệt thự của HLV Kim Sang-sik (Ảnh: Thái Ninh)

Căn biệt thự nằm ngay cạnh sân tập ở VFF (Ảnh: Thái Ninh)

Trước nhà có một cái cây to phủ bóng mát (Ảnh: Thái Ninh)

Khu biệt thự nổi bật với kiến trúc 3 tầng hiện đại, phối hợp hài hòa giữa hai gam màu chủ đạo là trắng và vàng nâu. Bao quanh công trình là hệ thống mảng xanh tươi mát cùng một khoảng sân nhỏ, mang lại bầu không khí riêng tư và yên tĩnh sau những giờ làm việc căng thẳng. Đáng chú ý, đây được coi là "đại bản doanh" lý tưởng khi nằm sát ngay sân tập của VFF. Từ vị trí sân thượng của biệt thự, HLV Kim Sang-sik có thể dễ dàng bao quát và quan sát trực tiếp toàn bộ các hoạt động tập luyện của đội tuyển.

Hai căn biệt thự cạnh nhau dành cho HLV trưởng ĐTQG và giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Việt Nam (Ảnh: KBS)

Đi sâu vào bên trong, không gian sống của nhà cầm quân người Hàn Quốc được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng vô cùng tiện nghi. Phòng khách ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhờ hệ thống cửa sổ kính lớn, trang bị bộ sofa da sang trọng và bàn trà mặt kính. Các hệ kệ tại đây trở thành nơi trang trọng để trưng bày bằng khen, kỷ niệm chương cùng nhiều bức ảnh lưu giữ những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Hình ảnh bên trong căn biệt thự (Ảnh: KBS)

Khu vực bếp và phòng ăn được thiết kế theo mô hình không gian mở nối liền với phòng khách, tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng.

Hệ tủ bếp phối hợp giữa sắc trắng và màu gỗ sáng, kết hợp mặt đá tối màu sang trọng.

Nơi đây được trang bị đầy đủ các thiết bị gia dụng hiện đại như tủ lạnh dung tích lớn, bếp từ và máy rửa bát.

Đặc biệt, xuất hiện trong chương trình của đài KBS (Hàn Quốc) góc bếp của vị HLV người Hàn Quốc còn thể hiện nét văn hóa thú vị khi lưu trữ sự kết hợp ẩm thực giữa hai quốc gia, từ kim chi truyền thống cho tới món bánh chưng Việt Nam.

Phòng bếp căn nhà ông Kim đang ở (Ảnh: KBS)

Trong khi đó, phòng ngủ của ông Kim lại được bài trí vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Đây không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn đóng vai trò như một phòng làm việc riêng tư. Sau khi thức dậy mỗi sáng, ông thường dành thời gian tại đây để xem lại các đoạn video highlight và phân tích chuyên môn phục vụ cho các trận đấu. Ngoài ra, khu nhà luôn có lực lượng bảo vệ túc trực cùng nhân viên vệ sinh dọn dẹp thường xuyên, đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Phòng ngủ của ông Kim Sang-sik (Ảnh: KBS)

Khoảnh khắc ông Kim chào hỏi nhân viên dọn dẹp của VFF (Ảnh: KBS)

Từ căn biệt thự có thể nhìn ra sân tập (Ảnh: Thái Ninh)

Bên cạnh không gian sống lý tưởng, HLV Kim Sang-sik cũng dần quen thuộc với nhịp sống bình dị tại Hà Nội. Ông chia sẻ thói quen thưởng thức một bát phở nóng vào mỗi sáng trước khi bắt đầu công việc. Với sự đồng hành của gia đình cùng điều kiện sinh hoạt được chăm lo chu đáo, vị chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn toàn yên tâm dốc sức cho hành trình nâng tầm bóng đá Việt Nam.