Cơm nhà Đại tá Tự Long

Mới đây, Đại tá, NSND, Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội Vũ Tự Long chia sẻ hình ảnh mâm cơm cuối ngày của mình khiến nhiều người chú ý. Không có nhiều món ăn, bữa cơm chỉ có một đĩa thịt luộc, món rau dưa muối xổi cùng bát canh cà chua nhưng lại thu hút sự chú ý bởi cảm giác gần gũi, đúng kiểu cơm nhà.

“Niềm vui cuối ngày. Một mình một chiếu thảnh thơi ngồi”, Tự Long viết.

Mâm cơm mới được NSND Tự Long chia sẻ

Đây cũng không phải lần đầu nam nghệ sĩ khoe những bữa cơm giản dị tại nhà. Trên trang cá nhân, NSND Vũ Tự Long nhiều lần chia sẻ mâm cơm được vợ chuẩn bị sau những buổi đi làm, đi diễn về muộn.

Không phải những mâm cơm nhiều món hay được bày biện như tiệc, đồ ăn trong nhà Tự Long chủ yếu là những món quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Đó có thể là bát canh cua, thịt rang, rau luộc… cùng các món ăn đơn giản.

Một điểm dễ nhận ra là cách bày biện các bữa cơm nhà Tự Long cũng rất thoải mái. Có món được bày ra đĩa nhưng cũng có món vẫn để nguyên trong nồi rồi đặt lên mâm, không quá đặt nặng chuyện phải chuyển hết sang đĩa hay trang trí cho đẹp mắt.

Trước đó, Tự Long từng nói mình giống người bạn thân Xuân Bắc: đi làm về muộn và được vợ con phần cơm. Trong một bài đăng, nam nghệ sĩ từng chia sẻ khoảnh khắc vội vã trở về nhà sau buổi diễn:

“Xứng đáng làm bạn với Xuân Bắc. Tối đi diễn tại Xuân Hoà nóng quá, bà con giữ lại ăn đêm xin mãi mới được về vì mình chưa cả ăn tối. Vội vã chạy về nhà nhìn mâm cơm thấy ấm lòng”.

Một bữa ăn đi làm về muộn của Tự Long

Thỉnh thoảng, Tự Long còn vào bếp nấu ăn

NSND Tự Long có tên thật Vũ Tự Long, sinh năm 1973, xuất thân là nghệ sĩ chèo và được công chúng biết đến rộng rãi nhờ những vai hài trong các chương trình truyền hình, đặc biệt là Táo Quân. Dù không đảm nhận một vai Táo cố định nào nhưng anh vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Tự Long được phong Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012, Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015 và được thăng quân hàm Đại tá ngày 30/7/2020. Hiện, anh giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Từ năm 2024, NSND tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Dù lịch trình và công việc bận rộn nhưng NSND Tự Long dành thời gian cho con đường học thuật. Cuối tháng 11/2025, nam nghệ sĩ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu - trở thành nghệ sĩ đầu tiên của Nhà hát Chèo Quân đội đạt học vị Tiến sĩ.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, NSND Tự Long còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tổ ấm 5 thành viên hạnh phúc. Bà xã anh - Minh Nguyệt, một giảng viên khoa sân khấu điện ảnh của ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội kém anh 12 tuổi - chính là người vợ đảm đang, quán xuyến mọi việc nhà để chồng yên tâm làm việc, phát triển sự nghiệp.

(Ảnh: FBNV)