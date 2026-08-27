Nghệ sĩ Vân Dung: “Mẹ không mong con phải hơn mẹ”

Sau khi khép lại hành trình của nhân vật Nguyễn Khánh trong bộ phim Mùa hè năm ấy, diễn viên trẻ Long Vũ đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về vai diễn tuổi trẻ. Đặc biệt, những dòng tâm sự của anh nhận được phản hồi xúc động từ mẹ ruột - nghệ sĩ Vân Dung, người cũng tham gia bộ phim.

Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân, Long Vũ viết: “Vậy là thanh xuân của Khánh trên màn ảnh cuối cùng cũng đã đi đến chương khép lại. Nhìn nhân vật của mình bước qua những ngày tháng rực rỡ nhất, bản thân em không khỏi nghẹn ngào. Ai rồi cũng phải lớn lên, giống như cách chúng ta đối diện với cuộc đời thực tế ngoài kia vậy”.

Theo nam diễn viên, hành trình tuổi trẻ của Nguyên Khánh không chỉ có những ký ức ngọt ngào mà còn là những giông bão, va vấp và cả những nỗi đau. Tuy nhiên, chính từ những đổ vỡ ấy, nhân vật mới có cơ hội tự chữa lành để bước sang một trang mới, trưởng thành và biết bao dung hơn với số phận.

Ảnh: VTV

Khép lại vai diễn, Long Vũ gửi lời cảm ơn tới khán giả, các đạo diễn, biên kịch, tổ chức sản xuất cùng toàn bộ ê-kíp đã đồng hành trong quá trình thực hiện bộ phim. Nam diễn viên cũng nhắc tới “nhóm F5 máng lợn” - những người bạn diễn đã cùng tạo nên nhiều kỷ niệm trên phim trường.

Đáng chú ý, Long Vũ dành những lời tri ân đặc biệt cho mẹ ruột. “Con xin gửi một lời cảm ơn thiêng liêng nhất đến mẹ Ngọc Vân Dung. Cảm ơn mẹ đã luôn ở bên truyền ngọn lửa nghề rực cháy, làm tấm gương mẫu mực về cả đạo đức lẫn diễn xuất để con soi vào và học hỏi mỗi ngày”, anh viết.

Cùng tham gia Mùa hè năm ấy, sự đồng hành của Vân Dung và con trai khiến nhiều khán giả chú ý. Tuy nhiên, trong những chia sẻ sau khi Long Vũ kết thúc hành trình với nhân vật Nguyên Khánh, nữ nghệ sĩ không nói nhiều về thành công hay danh tiếng. Điều khiến chị xúc động hơn cả là sự trưởng thành của con trai.

“Mẹ đọc hết những dòng này của con mà vừa vui, vừa thương, lại vừa thấy mắt mình cay cay”, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình

Là một người mẹ, đồng thời là nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với sân khấu và màn ảnh, Vân Dung cho biết điều khiến chị hạnh phúc không đơn thuần là những lời khen dành cho con trai. “Điều khiến mẹ hạnh phúc nhất không phải là nghe người ta khen con nổi tiếng hay diễn hay đến đâu, mà là nhìn thấy con biết yêu nghề, biết trân trọng những người đã giúp đỡ mình và hiểu rằng phía sau một vai diễn là công sức của biết bao nhiêu con người”.

Nữ nghệ sĩ cũng nhìn nhận mỗi vai diễn đều để lại một phần ký ức trong đời sống của người làm nghề. Khép lại nhân vật Nguyên Khánh có thể là một dấu mốc đáng nhớ với Long Vũ, nhưng đó mới chỉ là một đoạn nhỏ trên hành trình dài phía trước.

Trước lời cảm ơn của con trai về việc được mẹ truyền cho “ngọn lửa nghề”, nghệ sĩ Vân Dung có cách nhìn rất điềm tĩnh: “Mẹ chỉ có thể đứng bên cạnh, còn con đường này con phải tự bước bằng đôi chân của mình”.

Đặc biệt, nữ nghệ sĩ khẳng định chị không đặt lên vai con trai áp lực phải vượt qua mẹ hay luôn phải thành công. “Mẹ không mong con phải hơn mẹ, cũng chẳng mong con lúc nào cũng thành công. Mẹ chỉ mong sau mỗi vai diễn, con trưởng thành thêm một chút; sau mỗi lời khen vẫn biết mình còn phải học, sau mỗi lần chưa tốt vẫn đủ bản lĩnh đứng dậy làm lại”.

Khép lại những dòng gửi con, Vân Dung viết: “Mẹ tự hào về những gì con đã cố gắng, Nhím ạ. Tạm biệt Khánh của tuổi thanh xuân. Cảm ơn con đã sống hết mình với nhân vật. Còn Long Vũ của mẹ thì cứ tiếp tục đi nhé… mẹ vẫn ở đây nhìn con trưởng thành từng ngày”.

Những chia sẻ của hai mẹ con không chỉ đánh dấu thời điểm Long Vũ tạm biệt một vai diễn mà còn cho thấy một lát cắt khác của hành trình trưởng thành trong nghệ thuật: phía sau sự ủng hộ của một người mẹ làm nghề là sự tự lập của một diễn viên trẻ trên con đường tìm kiếm bản sắc riêng.