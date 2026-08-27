Sun PhuQuoc Airways hé lộ “bé cưng” mới: Airbus A321neo LR bay tới 7.400 km, sẵn sàng chinh phục đường bay xa

Trên fanpage, Sun PhuQuoc Airways (SPA) vừa thông báo chuẩn bị tiếp nhận một “tân binh” đặc biệt: Airbus A321neo LR – phiên bản tầm bay xa của dòng A321neo và được hãng giới thiệu là chiếc A321neo LR đầu tiên tại Việt Nam thuộc sở hữu của SPA.

“Cơn địa chấn” mới trên bầu trời Việt Nam

“Ông trời tạo ra địa chấn, và SPA là điểm nhấn”, Sun PhuQuoc Airways mở đầu thông báo với cách ví von đầy hào hứng. Theo hãng, trong tháng 9 tới, chiếc Airbus A321neo LR sẽ chính thức “chào sân”, bổ sung thêm một mẫu tàu bay có khả năng khai thác các hành trình dài vào đội bay.

Sun PhuQuoc Airways (SPA) vừa thông báo chuẩn bị tiếp nhận một “tân binh” đặc biệt: Airbus A321neo LR

LR là viết tắt của “Long Range” – tầm bay xa. Về cơ bản, A321LR vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc của một chiếc Airbus A321neo, nhưng được nâng cấp khả năng mang nhiên liệu để phục vụ các đường bay dài hơn. Theo Airbus, A321LR có thể đạt tầm bay lên tới 4.000 hải lý, tương đương khoảng 7.400 km, nhờ sử dụng tối đa 3 thùng nhiên liệu trung tâm bổ sung (Additional Centre Tanks - ACTs).

So với A321neo thông thường có tầm bay khoảng 3.500 hải lý, tương đương hơn 6.500 km, phiên bản LR có thể mở rộng đáng kể phạm vi khai thác.

Đáng chú ý, với tầm bay này, những thị trường xa hơn như Kazakhstan, Nhật Bản… có thể được đưa lên bản đồ đường bay của SPA trong tương lai, bên cạnh nhiều điểm đến khác đang được hãng nghiên cứu.

A321LR có thể đạt tầm bay lên tới 4.000 hải lý, tương đương khoảng 7.400 km

Thông báo mới lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới bài đăng, nhiều hành khách và người theo dõi gửi lời chúc mừng tới Sun PhuQuoc Airways, đồng thời háo hức chờ ngày chiếc A321neo LR chính thức gia nhập đội bay.

Đội bay liên tục tăng tốc, từ A321 đến A330 và Boeing 787-9

Việc bổ sung A321neo LR diễn ra trong bối cảnh Sun PhuQuoc Airways đang liên tục mở rộng quy mô đội bay và mạng đường bay.

Theo kế hoạch được công bố, SPA đã chốt lộ trình tiếp nhận 8 tàu bay thân rộng Airbus A330. Trong đó, 4 tàu dự kiến gia nhập đội bay trong năm 2026, 4 tàu còn lại được bàn giao lần lượt trong 4 tháng đầu năm 2027. Hãng cũng dự kiến đưa A330 vào khai thác thương mại từ tháng 9/2026.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để SPA chuyển từ việc mở rộng mạng bay trong khu vực sang các thị trường quốc tế xa hơn. Với A330, hãng định hướng phát triển các đường bay tới Kazakhstan, Nga, Uzbekistan, Australia, Mông Cổ, Oman, Cộng hòa Séc và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời từng bước mở rộng khả năng kết nối tới các thị trường tại châu Á, châu Âu và châu Đại Dương.

Sun PhuQuoc Airways phát triển nhanh chóng kể từ khi thành lập

Không chỉ có thêm năng lực bay xa, A330 còn được SPA định hướng nâng cấp trải nghiệm trên các hành trình dài. Đội tàu thân rộng sẽ được cấu hình theo tiêu chuẩn dịch vụ của hãng, với khoang Thương gia ngả phẳng 180 độ và lần đầu tiên bổ sung hạng Premium, hướng tới hoàn thiện trải nghiệm “Resort in the Sky”.

Xa hơn nữa, từ năm 2031, Sun PhuQuoc Airways dự kiến nhận 40 tàu Boeing 787-9 Dreamliner thuộc sở hữu. Hợp đồng với Boeing được ký vào tháng 2/2026, có tổng giá trị ước tính khoảng 22,5 tỷ USD. Dòng máy bay thân rộng tầm xa này được định hướng trở thành nền tảng cho đội bay đường dài của SPA, phục vụ tham vọng mở rộng mạng bay tới các thị trường liên lục địa.

Như vậy, từ A321neo và A321neo LR ở hiện tại, A330 trong giai đoạn 2026-2027 đến Boeing 787-9 từ năm 2031, bức tranh đội bay của SPA đang dần được định hình theo hướng ngày càng lớn và có khả năng bay xa hơn.

Từ chiếc A321 đầu tiên đến mạng bay vươn rộng

Hành trình của Sun PhuQuoc Airways cũng mới chỉ bắt đầu cách đây chưa đầy một năm.

Ngày 10/8/2025, chiếc Airbus A321NX đầu tiên của SPA chính thức được đón tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, mở đầu cho quá trình hình thành đội bay của hãng.

Chưa đầy 3 tháng sau, sáng 1/11/2025, Sun PhuQuoc Airways chính thức khai thác các chuyến bay thương mại đầu tiên. Chuyến bay mang số hiệu 9G1203 từ Nội Bài đến Phú Quốc cất cánh lúc 7h15, chở 220 hành khách trên chiếc Airbus A321. Cùng buổi sáng, các chuyến bay từ TP.HCM và Đà Nẵng cũng lần lượt hướng tới đảo Ngọc.

Từ những đường bay đầu tiên kết nối Phú Quốc với Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng…, mạng bay của SPA nhanh chóng mở rộng tới các điểm đến trong nước và quốc tế.

Đến nay, mạng bay của hãng đã hiện diện tại nhiều trung tâm kinh tế, du lịch trong nước như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng, Vân Đồn…; đồng thời vươn ra các thị trường quốc tế như Seoul, Đài Bắc, Hong Kong, Thành Đô, Singapore và Bangkok.

Riêng trong năm 2026, hãng liên tục mở thêm các đường bay mới. Phú Quốc - Thành Đô được khai thác từ tháng 7, trong khi các đường bay Hà Nội - Seoul và TP.HCM - Seoul bắt đầu được triển khai từ cuối tháng 8, nâng tổng số đường bay thẳng giữa Việt Nam và Seoul của SPA lên 3 chặng.

Trong năm 2026, hãng liên tục mở thêm các đường bay mới.

Theo kế hoạch, đội bay của Sun PhuQuoc Airways sẽ tiếp tục tăng nhanh. Đầu tháng 8/2026, hãng đã có 17 tàu bay và đặt mục tiêu nâng quy mô lên 32 chiếc vào cuối năm nay.

Những con số cho thấy tốc độ “cất cánh”

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi gia nhập thị trường, Sun PhuQuoc Airways đã liên tục mở rộng cả đội bay lẫn mạng đường bay. Những con số này phần nào cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng chú ý của một hãng hàng không còn khá mới trên bầu trời Việt Nam.

Từ những chuyến bay đầu tiên hướng về đảo Ngọc, SPA đang từng bước xây dựng mô hình “trục nan”, lấy Phú Quốc làm trung tâm để kết nối với các thành phố lớn trong nước và các thị trường quốc tế. Hãng cũng đang phát triển thêm các cửa ngõ khai thác tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Nếu nhìn vào hành trình gần một năm qua, có thể thấy mỗi chiếc tàu bay mới không đơn thuần là một con số tăng thêm trong đội bay. Đó là thêm năng lực khai thác, thêm đường bay và thêm những lựa chọn để hành khách đến với Phú Quốc cũng như từ đảo Ngọc đi xa hơn.

Từ chiếc Airbus A321 đầu tiên chạm đường băng Phú Quốc, đến A321neo LR chuẩn bị xuất hiện, 8 chiếc A330 đang lần lượt được lên kế hoạch tiếp nhận và 40 Boeing 787-9 Dreamliner hướng tới giai đoạn từ năm 2031, câu chuyện “từ đảo Ngọc sải cánh ra thế giới” của Sun PhuQuoc Airways đang dần được nối dài.

Và nếu những chiếc máy bay là đôi cánh, thì mỗi đường bay mới chính là một dấu mốc để SPA tiến thêm một bước trên hành trình đưa Phú Quốc đến gần hơn với những điểm đến xa xôi trên bản đồ thế giới.