Những trường hợp bị xử lý lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc ngay sáng nay - 29/8

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sáng 29/8/2026, các Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 và số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt đã kiểm tra, xác minh và lập biên bản tổng cộng 6 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Trong số này, có 4 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước và 2 trường hợp đi vào làn dừng xe khẩn cấp.

Cụ thể, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 xử lý 3 trường hợp trên tuyến Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, gồm một trường hợp không giữ khoảng cách an toàn và hai trường hợp đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 xử lý thêm 3 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến thuộc địa bàn đơn vị phụ trách.

Các trường hợp bị xử lý vi phạm (Ảnh Cục CSGT)

Theo Cục CSGT, tính từ ngày 26/8 đến sáng 29/8, hai đơn vị trên đã xử lý 19 trường hợp vi phạm về khoảng cách an toàn.

Đáng chú ý, việc xử lý diễn ra đúng thời điểm kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9. Lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và cửa ngõ đô thị được dự báo tăng mạnh. Dù vậy, Cục CSGT đánh giá trong những ngày đầu cao điểm, đa số tài xế đã có ý thức giữ khoảng cách, đi đúng làn, chấp hành tốc độ; tình trạng phóng nhanh, lấn làn hay chuyển làn liên tục đã giảm.

Trước đó một ngày, 28/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cũng phát hiện và xử lý 5 tài xế xe khách không tuân thủ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Các vi phạm được ghi nhận tại Km326 và Km219+750. Trong ngày này, toàn tuyến không xảy ra tai nạn giao thông. Thông tin được Cục CSGT cung cấp và Báo Dân trí đăng tải ngày 28/8.

Ngày 27/8 - ngày đầu lực lượng chức năng chính thức tăng cường xử lý lỗi này trên tuyến - đã có 6 trường hợp bị phát hiện, lập biên bản. Theo Báo Công an Nhân dân, các tổ công tác sử dụng hình ảnh từ camera giám sát để xác định phương tiện không bảo đảm khoảng cách với xe phía trước.

Từ 27, 28/8, nhiều trường hợp vi phạm về khoảng cách an toàn trên cao tốc cũng đã bị xử lý (Ảnh Cục CSGT)

Việc siết kiểm tra không phải ngẫu nhiên. Cục CSGT cho biết từ đầu năm 2026, riêng tuyến Pháp Vân - Nghi Sơn đã xảy ra 8 vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ việc không giữ khoảng cách, làm một người tử vong, 18 người bị thương, 34 ô tô hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Đi cao tốc phải giữ khoảng cách bao nhiêu?

Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không sương mù, không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng và tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách tối thiểu được xác định theo tốc độ.

Cụ thể, xe chạy ở 60 km/h phải cách xe liền trước ít nhất 35 m; tốc độ trên 60 đến 80 km/h là 55 m; trên 80 đến 100 km/h là 70 m; trên 100 đến 120 km/h là 100 m. Nếu tốc độ dưới 60 km/h, người điều khiển phải chủ động giữ khoảng cách phù hợp với mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế. Khi trời mưa, sương mù, đường trơn, quanh co, đèo dốc hoặc tầm nhìn hạn chế, khoảng cách phải lớn hơn các trị số nêu trên.

Trường hợp trên đường có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe", tài xế phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số thể hiện trên biển.

Ảnh Cục CSGT

Về chế tài, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi đi trên cao tốc có thể bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX.

Cục CSGT cũng lưu ý việc xác định vi phạm không chỉ dựa vào một hình ảnh tại một thời điểm. Camera có thể ghi lại quá trình di chuyển, tốc độ và khoảng cách giữa các phương tiện để làm căn cứ xử lý. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp xe đang giữ khoảng cách đúng nhưng phương tiện ở làn bên cạnh bất ngờ chuyển vào phía trước.

Những lưu ý khi đi cao tốc trong cao điểm nghỉ lễ 2/9

Trong thông báo ngày 26/8, Cục CSGT nhận định lưu lượng phương tiện gia tăng trong kỳ nghỉ có thể gây ùn tắc tại cao tốc, quốc lộ, đường vành đai và các cửa ngõ thành phố lớn. Người dân được khuyến cáo thường xuyên cập nhật tình hình phân luồng, điểm ùn tắc và sự cố để lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp.

Trước khi khởi hành, tài xế nên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe, đặc biệt là phanh, lốp, đèn, nhiên liệu và các thiết bị an toàn.

Khi đã vào cao tốc, Cục CSGT nhấn mạnh người điều khiển phải tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách, đi đúng làn; không chuyển làn tùy tiện, không dừng đỗ trái quy định. Khi gặp ùn tắc, tài xế cần kiên nhẫn đi theo dòng phương tiện, tránh chen lấn hoặc sử dụng làn dừng khẩn cấp như một làn lưu thông thông thường.

Ảnh minh họa - Nguồn Tiền Phong

Nếu phương tiện gặp sự cố, cần đưa xe đến vị trí an toàn nếu có thể, bật đèn cảnh báo, đặt cảnh báo phía sau và liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ. Người lái cũng tuyệt đối không sử dụng rượu bia trước khi cầm lái và không dùng điện thoại hay thiết bị gây mất tập trung trong quá trình điều khiển phương tiện.

Trong những ngày cao điểm, giữ khoảng cách vì thế không chỉ là câu chuyện tránh một khoản phạt vài triệu đồng. Khoảng trống đủ lớn với xe phía trước chính là khoảng thời gian cần thiết để tài xế quan sát, phản ứng và phanh xe khi xuất hiện tình huống bất ngờ - yếu tố đặc biệt quan trọng khi phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc.