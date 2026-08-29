Tháng 9 là thời điểm lý tưởng để nhảy việc: Chuyên gia giải thích 3 lý do

Nếu đang cảm thấy công việc hiện tại không còn phù hợp, tháng 9 có thể là thời điểm lý tưởng để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp. Không chỉ đánh dấu giai đoạn “trở lại guồng quay” sau nhiều kỳ nghỉ dài, tháng 9 còn được xem là một trong những thời điểm người lao động có xu hướng tìm việc và nộp đơn xin nghỉ nhiều nhất trong năm.

Charlotte Davies - Chuyên gia nghề nghiệp tại LinkedIn, cho rằng các kỳ nghỉ trong mùa hè có thể khiến người lao động nhìn công việc hiện tại bằng một góc nhìn hoàn toàn khác.

Charlotte Davies

“Sau mỗi kỳ nghỉ lễ tháng 8, tôi lại nghe những câu chuyện giống nhau. Mọi người trở về với một góc nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống và công việc. Có người muốn tìm một công việc mới, trong khi những người khác bắt đầu nghĩ đến việc tự kinh doanh” - Charlotte Davies chia sẻ.

Vì sao tháng 9 dễ khiến người ta muốn nghỉ việc?

Lý do đầu tiên nằm ở khoảng thời gian tạm rời xa công việc. Khi không phải đối mặt với email, cuộc họp hay những deadline liên tiếp, người lao động có thêm khoảng trống để nhìn lại cuộc sống và đánh giá mức độ cân bằng giữa công việc với đời sống cá nhân.

Một kỳ nghỉ có thể khiến những điều vốn bị bỏ qua trong guồng quay hàng ngày trở nên rõ ràng hơn. Một người nhận ra mình đã quá mệt mỏi, một người khác nhận thấy công việc hiện tại không còn đem lại động lực, trong khi cũng có người bắt đầu hình dung về một hướng đi hoàn toàn mới.

Lý do thứ hai là tình trạng “hụt hơi sau những kỳ nghỉ dài", không ít nhân viên gặp khó khăn khi quay trở lại nhịp làm việc quen thuộc. Khi động lực giảm xuống, những bất mãn vốn tồn tại từ trước cũng dễ được nhận ra hơn. Một công việc từng được xem là ổn định có thể đột nhiên trở nên nhàm chán, trong khi những lựa chọn khác bắt đầu trở nên hấp dẫn.

Lý do thứ ba đến từ những trải nghiệm trong kỳ nghỉ. Việc đến một địa điểm mới, dành thời gian cho sở thích cá nhân hay đơn giản là có thêm thời gian suy nghĩ có thể khiến một người nhận ra mình muốn làm điều gì khác.

Câu chuyện của Nina Kaloti-Atkinson là một ví dụ. Sau 30 năm làm việc và thăng tiến trong ngành dược phẩm, người phụ nữ 49 tuổi đến từ Northamptonshire đã nảy ra ý tưởng kinh doanh mới trong một chuyến đi đến Lake District cùng chú chó lai husky Theodore.

Nina Kaloti-Atkinson

Trong thời gian nghỉ ngơi, Nina nhận ra việc chăm sóc lông và vệ sinh cho chó không hề đơn giản như cô từng nghĩ. Thị trường có rất nhiều sản phẩm nhưng thiếu hướng dẫn rõ ràng, khiến cô đặt câu hỏi liệu những kỹ năng tích lũy trong nhiều năm làm việc ở ngành dược có thể được áp dụng vào một lĩnh vực hoàn toàn khác hay không.

Cuối cùng, Nina quyết định rời sự nghiệp doanh nghiệp kéo dài 30 năm để thành lập FurFix, thương hiệu chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc thú cưng theo hướng cá nhân hóa.

Nina cho biết kỳ nghỉ đã giúp cô có khoảng không để suy nghĩ. Trước đó, cô luôn được định nghĩa bởi sự nghiệp doanh nghiệp; nhưng khi trở về, cô bắt đầu hình dung về những khả năng khác trong cuộc sống.

Câu chuyện này cho thấy một kỳ nghỉ không nhất thiết chỉ để nghỉ ngơi. Đôi khi, nó có thể trở thành thời điểm giúp một người nhận ra điều mình thực sự muốn làm tiếp theo.

Cần làm gì nếu muốn nhảy việc lúc này?

Nếu tháng 9 là thời điểm thích hợp để tìm kiếm một công việc mới, câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để tăng cơ hội được tuyển dụng, đặc biệt với những người đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Matthew Hook - Chuyên gia tại công ty tư vấn storytelling Look Up, người đã có hơn 22 năm kinh nghiệm làm chiến lược và lãnh đạo doanh nghiệp, cho rằng ứng viên không nên cố biến CV thành một phiên bản dài ngoằng nhưng lại chẳng có mấy điểm nhấn.

Matthew Hook

Theo Matthew Hook, CV không phải là bản lưu trữ toàn bộ sự nghiệp. Người tìm việc nên mạnh dạn cắt bỏ những thông tin không cần thiết và tập trung vào những kết quả đã được đo lường rõ ràng.

Thay vì tập trung vào chức danh từng đảm nhiệm, ứng viên nên cho nhà tuyển dụng thấy mình đã tạo ra giá trị gì. Một chức danh quản lý ấn tượng chỉ cho biết vị trí của một người trong tổ chức, chứ chưa nói lên những vấn đề họ từng giải quyết, những thay đổi họ từng dẫn dắt hay kết quả họ tạo ra.

Với người đang chuyển ngành hoặc chuyển hướng sự nghiệp, điều này càng quan trọng. Ứng viên không nên mặc định rằng nhà tuyển dụng sẽ tự hiểu kinh nghiệm cũ có liên quan thế nào đến công việc mới. Hãy chủ động tạo ra mối liên hệ đó.

Nếu CV có khoảng thời gian nghỉ việc, từng bị cắt giảm nhân sự hoặc chuyển hướng nghề nghiệp, ứng viên cũng nên giải thích ngắn gọn và tự tin thay vì để nhà tuyển dụng tự suy đoán.

Tháng 9 vì thế có thể là một “điểm khởi động” tự nhiên cho những người đang muốn thay đổi công việc. Sau kỳ nghỉ hè, khi có thêm thời gian nhìn lại điều mình muốn, người lao động có thể bắt đầu cập nhật CV, xác định hướng đi mới và chủ động tìm kiếm cơ hội.

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là cứ đến tháng 9 thì phải nghỉ việc. Giá trị của thời điểm này nằm ở việc nó tạo ra một khoảng dừng để mỗi người tự hỏi: "Công việc hiện tại còn phù hợp với mình hay không, và nếu không, đâu là lựa chọn tiếp theo đáng để theo đuổi?".

(Nguồn: The Sun)