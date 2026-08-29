Luộc thịt bằng nước nóng hay nước lạnh mới có thịt ngọt mềm, nước cũng ngọt thơm bổ dưỡng?

Luộc thịt là một trong những cách nấu ăn quen thuộc nhất trong bữa cơm gia đình. Thế nhưng, có một câu hỏi khiến nhiều người tranh luận: Nên cho thịt vào nồi từ khi nước còn lạnh hay đợi nước sôi rồi mới thả vào?

Thực tế, không có một đáp án đúng cho tất cả mọi trường hợp. Cách bắt đầu luộc sẽ ảnh hưởng đến độ ngọt của miếng thịt, hương vị của nước luộc và thành phẩm cuối cùng.

Muốn miếng thịt đậm vị, nên chú ý cách kiểm soát nhiệt

Nhiều người có thói quen đun nước nóng rồi mới cho thịt vào. Khi gặp nhiệt độ cao, phần bề mặt của miếng thịt nhanh chóng thay đổi, giúp hạn chế phần nào việc các chất tan và nước thịt thoát ra ngoài quá nhanh.

Nhiều người có thói quen đun nước nóng rồi mới cho thịt vào (Ảnh minh họa: Internet)

Vì vậy, thịt luộc theo cách này thường có cảm giác đậm vị hơn. Tuy nhiên, một lưu ý quan trọng là không nên để nước sôi quá dữ trong suốt quá trình luộc.

Nước sôi mạnh liên tục có thể khiến các thớ thịt co lại nhiều, đặc biệt với những miếng thịt nạc. Kết quả là bên ngoài có thể bị săn, khô hoặc dai hơn mong muốn.

Cách hợp lý hơn là sau khi nước sôi, giảm nhiệt để nước chỉ duy trì trạng thái sôi nhẹ. Thịt sẽ chín từ từ và đều hơn.

Còn nếu muốn nước luộc ngọt, có thể bắt đầu từ nước lạnh

Trong nhiều món ăn, phần nước luộc thịt không bị bỏ đi mà được tận dụng để nấu canh hoặc làm nước dùng. Lúc này, cho thịt vào từ khi nước còn lạnh là một lựa chọn phù hợp.

Nếu muốn nước luộc ngọt, có thể bắt đầu từ nước lạnh (Ảnh minh họa: Internet)

Khi nước nóng lên từ từ, một phần chất tan trong thịt sẽ hòa vào nước, giúp nước luộc có vị ngọt và đậm đà hơn. Đổi lại, miếng thịt có thể nhạt vị hơn so với cách cho vào nước nóng.

Vì vậy, có thể hiểu đơn giản: Nếu ưu tiên ăn thịt, hãy chú trọng cách luộc giúp miếng thịt giữ được độ mềm và không bị khô. Nếu muốn tận dụng phần nước luộc để nấu canh, có thể cho thịt vào từ nước lạnh ngay từ đầu.

Điều khiến thịt khô, kém ngon không chỉ nằm ở nước lạnh hay nước sôi

Thực tế, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến thịt luộc bị khô, dai là... luộc quá lâu.

Nhiều người sợ thịt chưa chín nên để nồi sôi hàng chục phút mà không để ý đến kích thước và loại thịt. Với những miếng thịt nhỏ hoặc mỏng, thời gian nấu quá lâu có thể khiến lượng nước trong thịt giảm đi, làm thành phẩm trở nên khô.

Vì vậy, thay vì áp dụng một mốc thời gian cố định, nên quan sát kích thước của miếng thịt. Miếng thịt càng dày, thời gian làm chín càng lâu.

Khi thịt vừa chín tới, có thể vớt ra để nguội bớt rồi mới thái. Không nên tiếp tục ngâm thịt trong nồi nước đang sôi quá lâu nếu không cần thiết.

Điều khiến thịt khô, kém ngon không chỉ nằm ở nước lạnh hay nước sôi (Ảnh: Getty)

Một vài lưu ý để thịt luộc ngon hơn

Trước khi luộc, thịt cần được rửa sạch và để ráo. Khi nước bắt đầu sôi, nên hớt bọt nếu có để nước luộc trong hơn.

Sau đó, điều chỉnh lửa xuống mức vừa hoặc nhỏ để nước chỉ sôi nhẹ thay vì sùng sục liên tục. Đây là một bước đơn giản nhưng có thể ảnh hưởng khá nhiều đến độ mềm của miếng thịt.

Sau khi vớt thịt ra, có thể để thịt nghỉ vài phút trước khi thái. Điều này giúp miếng thịt ổn định hơn và hạn chế việc phần nước thịt chảy ra quá nhiều khi vừa cắt.

Tóm lại, không nhất thiết phải tranh luận nước lạnh hay nước sôi mới là cách “đúng”. Nếu muốn tận dụng nước luộc ngọt để nấu canh, có thể cho thịt vào từ nước lạnh. Nếu ưu tiên hương vị và độ đậm đà của miếng thịt, có thể cho vào khi nước đã nóng.

Nhưng dù chọn cách nào, hãy nhớ một điều quan trọng: Đừng để thịt sôi dữ và luộc quá lâu. Kiểm soát nhiệt và thời gian mới là yếu tố quyết định miếng thịt mềm ngon hay trở nên khô, dai.