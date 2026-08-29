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Lời khuyên cho tất cả những ai đeo đồng hồ theo dõi sức khỏe đi ngủ

| | Sống

Dưới đây, một bác sĩ đa khoa đưa ra những lời khuyên dành cho những người hay đeo đồng hồ theo dõi sức khỏe vào ban đêm.

Bác sĩ Amir Khan đã đưa ra lời khuyên dành cho những người sử dụng đồng hồ theo dõi sức khỏe, đặc biệt là khi đeo vào ban đêm, đồng thời giải thích rằng thiết bị này có thể phát hiện một dấu hiệu cần đi khám bác sĩ.

Lời khuyên được ông chia sẻ trong tập mới nhất của podcast No Appointment Necessary, chương trình do ông thực hiện cùng người dẫn chương trình Cherry Healey.

Trong chương trình, vị bác sĩ đa khoa thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), đồng thời là chuyên gia y tế quen thuộc trên kênh ITV của Anh, đã thảo luận về việc cần làm gì nếu đồng hồ theo dõi sức khỏe phát hiện nồng độ oxy trong máu (SpO2) giảm xuống dưới 90% vào ban đêm. Ông cảnh báo đây có thể là dấu hiệu của tình trạng ngưng thở khi ngủ.

Nhiều người đeo đồng hồ theo dõi sức khỏe đi ngủ.

Tình trạng này gây tắc nghẽn đường thở tạm thời, dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém. Bác sĩ Khan cho biết dù độ chính xác của từng loại đồng hồ có thể khác nhau, những chỉ số như vậy vẫn nên được xem là một dấu hiệu tiềm ẩn của vấn đề sức khỏe có thể gây áp lực lên tim và phổi, từ đó dẫn đến những vấn đề khác như tăng huyết áp. Ông khuyến nghị thực hiện một nghiên cứu giấc ngủ chuyên nghiệp để có chẩn đoán xác định.

Chi tiết lời khuyên của bác sĩ Amir Khan

Nhiều loại đồng hồ theo dõi sức khỏe và đồng hồ thông minh hiện nay có thể đo nồng độ oxy trong máu, thường được gọi là SpO2 hoặc Pulse Ox. Chúng hoạt động bằng cách sử dụng các cảm biến ánh sáng ở mặt sau đồng hồ, phát ánh sáng đỏ và xanh lá vào da, sau đó đo lượng ánh sáng phản xạ trở lại từ máu.

Những thiết bị này được thiết kế để theo dõi tình trạng thể chất và sức khỏe tổng thể. Chúng không phải là thiết bị y tế, vì vậy không nên dựa vào chúng để chẩn đoán các vấn đề sức khỏe. Các yếu tố như cử động, da lạnh, hình xăm hoặc đeo đồng hồ quá lỏng cũng có thể khiến kết quả đo thiếu chính xác.

Đọc câu hỏi của một khán giả, Cherry hỏi bác sĩ Amir Khan: “Chúng ta nên xem trọng các chỉ số được đồng hồ theo dõi sức khỏe ghi nhận vào ban đêm đến mức nào?”.

Bác sĩ trả lời: “Tôi không thể nói chính xác từng chiếc đồng hồ của các bạn có độ chính xác đến đâu, nhưng chúng có lẽ là một chỉ báo đủ tốt. Có thể chúng không chính xác 100%, nhưng nhiều khả năng chúng đang ghi nhận được một chỉ số nào đó đang giảm xuống”.

Ông cảnh báo: “Nếu nồng độ oxy của bạn giảm trong suốt đêm, điều đó thường có nghĩa là bạn có thể mắc một tình trạng gọi là ngưng thở khi ngủ. Bạn ngừng thở hoàn toàn trong một khoảng thời gian rất ngắn rồi sau đó tỉnh giấc”.

Bác sĩ Amir Khan giải thích thêm: “Khi bị ngưng thở khi ngủ, đường thở trên của bạn có thể bị tắc nghẽn hoàn toàn trong một thời gian ngắn, sau đó bạn tỉnh giấc vừa đủ để đường thở mở ra trở lại. Và trong thời điểm đó, nồng độ oxy của bạn sẽ giảm xuống. Đó mới chính là vấn đề, cũng là lý do khiến bạn thức dậy nhưng không cảm thấy khỏe khoắn, tỉnh táo.”

Đồng hồ theo dõi sức khỏe có thể báo hiệu những chỉ số cần quan tâm.

“Bên cạnh đó, tình trạng nồng độ oxy giảm lặp đi lặp lại trong suốt đêm có thể làm tăng áp lực lên tim. Nó có thể dẫn đến tăng huyết áp và các vấn đề lâu dài khác. Vì vậy, nếu đồng hồ của bạn liên tục ghi nhận những chỉ số này, trước hết bạn có thể hỏi người ngủ cùng xem bạn có gặp tình trạng đó không. Nếu không, bác sĩ có thể giới thiệu bạn thực hiện một xét nghiệm gọi là nghiên cứu giấc ngủ, trong đó các chuyên gia sẽ theo dõi nồng độ oxy của bạn khi ngủ và đưa ra câu trả lời chính xác”.

Theo NHS: “Ngưng thở khi ngủ là tình trạng hơi thở của bạn liên tục ngừng rồi bắt đầu lại trong khi ngủ. Loại phổ biến nhất được gọi là ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA). Ngưng thở khi ngủ cần được điều trị vì có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn”.

Ngưng thở khi ngủ có thể gây ra những vấn đề gì?

Ngưng thở khi ngủ cũng có thể gây khó khăn cho người ngủ cùng bạn và tạo áp lực lên mối quan hệ. Nếu không được điều trị, tình trạng này có thể dẫn đến các vấn đề khác, bao gồm:

Tăng huyết áp. Tăng nguy cơ đột quỵ. Bệnh tiểu đường type 2. Bệnh tim. Trầm cảm hoặc thay đổi tâm trạng. Tăng nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng do buồn ngủ, chẳng hạn như tai nạn giao thông. Khó tập trung tại nơi làm việc hoặc trường học.

Theo Trà My

Sức khoẻ 24h

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