Hà Nội đã khám sức khoẻ miễn phí cho 1,7 triệu người dân

Tổ chức khám sức khỏe đầu năm học cho trẻ em mầm non và học sinh

Thông tin với phóng viên báo chí mới đây, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân được triển khai theo lộ trình, gắn với xây dựng sổ sức khỏe điện tử và nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở.

Mục tiêu của chương trình là triển khai đồng bộ, hiệu quả việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân theo lộ trình và đối tượng ưu tiên. Qua đó, chủ động phát hiện, dự phòng, tư vấn, quản lý và điều trị sớm bệnh tật, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế; đồng thời tạo lập, cập nhật dữ liệu sức khỏe phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.

Thành phố phấn đấu đạt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, ngay trong năm 2026.

Người dân Thủ đô Hà Nội được khám sức khoẻ miễn phí. Ảnh: TP

Theo đó, toàn thành phố triển khai đồng loạt công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân từ ngày 1/7/2026. Trong đó, từ ngày 20/8 đến 4/9/2026, thành phố tổ chức khám sức khỏe đầu năm học cho trẻ em mầm non và học sinh trong các cấp cơ sở giáo dục phổ thông. Từ tháng 10 đến hết tháng 11, tiếp tục khám sức khỏe cho các đối tượng và khám sàng lọc cho người dân đăng ký khám sàng lọc.

Đối tượng của chương trình là toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn TP. Hà Nội, thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, có xác nhận qua VNeID. Nội dung khám sức khỏe được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Hà Nội thực hiện thêm danh mục cận lâm sàng đối với nhóm từ đủ 18 tuổi trở lên và khám sức khỏe định kỳ đối với toàn bộ trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với trẻ dưới 6 tuổi, nội dung khám gồm các dấu hiệu sinh tồn; đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển tinh thần, vận động và tiêm chủng; thăm khám toàn thân cùng các bộ phận như da, đầu - cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch...

Nhóm từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi được khai thác tiền sử bản thân, khám thể lực và các chuyên khoa gồm nhi khoa, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt. Với người từ đủ 18 tuổi trở lên, nội dung gồm tiền sử sản phụ khoa, khám thể lực và các chuyên khoa nội khoa, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng và răng - hàm - mặt.

Danh mục xét nghiệm cận lâm sàng gồm xét nghiệm máu với công thức máu, sinh hóa máu; xét nghiệm nước tiểu và chẩn đoán hình ảnh X-quang tim phổi thẳng.

Chương trình khám sàng lọc tập trung vào 12 bệnh gồm: tăng huyết áp, đái tháo đường típ 2, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại - trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu và rối loạn tâm thần do rượu.

Cùng với khám sức khỏe, Sở Y tế hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn hóa, cập nhật và liên thông dữ liệu khám sức khỏe. Các cơ sở có trách nhiệm nhập kết quả ngay sau khi khám.

Kết quả khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí được liên thông, chia sẻ dữ liệu trên hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế, Sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế và hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố, tích hợp trên ứng dụng VNeID theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, lũy tích khám sức khỏe từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 26/8/2026 đạt gần 1,7 triệu người. Số hồ sơ sức khỏe cập nhật thành công trên Cổng Bộ Y tế là 565.242, đứng thứ 1/34 tỉnh, thành phố. Tỷ lệ cập nhật hồ sơ sức khỏe của Hà Nội trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế đạt 6,6%, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố.

Nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở

Song song với chương trình khám sức khỏe, ông Vũ Cao Cương cho biết, Hà Nội tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, hướng tới mục tiêu mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, công bằng và chất lượng trên địa bàn thành phố.

Thành phố tập trung củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế cấp xã về tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị và năng lực chuyên môn, bảo đảm cung ứng các dịch vụ thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và quản lý sức khỏe người dân.

Cùng với đó, Hà Nội triển khai chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; tăng cường kết nối, hỗ trợ chuyên môn giữa các tuyến; triển khai các mô hình điểm như trung tâm chăm sóc ban ngày người cao tuổi tại cộng đồng, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng và chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Thành phố cũng ưu tiên đầu tư, bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, từng bước nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân…