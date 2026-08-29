Lời thú nhận của người đàn ông làm nghề gãi lưng, doanh thu 388 triệu đồng/tháng

Tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc đã xuất hiện một nghề nghiệp mới nổi mang tên "thợ gãi ngứa". Nam thanh niên 32 tuổi Trương Tiểu Kiều từng trải qua con đường sự nghiệp khá lận đận, đổi tới 7 công việc chỉ trong năm đầu tiên tốt nghiệp, sau đó 2 lần khởi nghiệp cũng đều chuốc lấy thất bại. Không ngờ rằng, sau đó anh lại dựa vào việc nhận gãi ngứa, chải lưng cho khách hàng để khởi nghiệp lại từ đầu, hiện tại đã mở được 2 cửa hàng tại Thâm Quyến.

Mức phí cho mỗi giờ khoảng 300 nhân dân tệ (khoảng 1,1 triệu đồng), doanh thu tổng cộng mỗi tháng của 2 cửa hàng còn vượt mốc 100.000 nhân dân tệ (khoảng 388 triệu đồng).

Theo tờ Tiêu Tương Thần Báo, sau tuổi 30, Trương Tiểu Kiều từng dấn thân vào lĩnh vực truyền thông tự do, cũng thử sức qua nhiều hướng đi công việc khác nhau nhưng vẫn chưa tìm được lối đi ổn định. Trong một cơ hội tình cờ, anh tiếp cận với dịch vụ gãi ngứa, chợt nhớ lại hồi nhỏ bố thường gãi lưng cho mình, bản thân luôn "vừa gãi vừa chìm vào giấc ngủ". Ký ức tuổi thơ này đã nhen nhóm ý định mở cửa hàng trong đầu anh.

Trương Tiểu Kiều hiện tại đã mở hai cửa hàng gãi ngứa (Ảnh: Trang mạng Weibo)

Trước khi chính thức khởi nghiệp, Trương Tiểu Kiều đã mất khoảng 4 tháng để tự nghiên cứu các kỹ thuật gãi ngứa, đồng thời không ngừng tìm bạn bè để thử nghiệm thực tế, luyện tập đến mức cả hai bàn tay đều chai sần. Vài tháng sau, anh mở cửa hàng gãi ngứa đầu tiên, công việc kinh doanh dần đi vào quỹ đạo, tiếp theo đó lại mở thêm chi nhánh thứ hai.

Các dịch vụ trong quán chủ yếu chia thành hai loại là gãi ngứa và cù. Loại thứ nhất chú trọng vào việc dùng lực gãi nhẹ nhàng vùng lưng giúp khách hàng thư giãn, hỗ trợ dễ ngủ; loại thứ hai lại dùng các kích thích cù rõ rệt hơn để giúp khách hàng giải tỏa cảm xúc và áp lực. Trong đó, dịch vụ gãi ngứa 1 tiếng có giá khoảng 300 nhân dân tệ, còn giá dịch vụ cù thì cao hơn một chút.

Dịch vụ gãi ngứa 1 tiếng có giá khoảng 300 nhân dân tệ, giá dịch vụ cù cao hơn một chút (Ảnh: Trang mạng Weibo)

Trương Tiểu Kiều tiết lộ, hiện tại cả 2 cửa hàng đều đã hòa vốn, chỉ mất khoảng một tháng rưỡi đến hai tháng là có thể thu hồi vốn đầu tư ban đầu, tổng doanh thu hàng tháng vượt mức 100.000 nhân dân tệ. Anh cũng nhấn mạnh rằng các dịch vụ cung cấp trong quán đều là dịch vụ chính thống, hoàn toàn không cố ý để lộ các bộ phận cơ thể.

Cùng với việc "bỏ tiền thuê người gãi ngứa" dấy lên các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, dịch vụ vốn dĩ hầu như chưa từng được nghe tới này cũng vô tình trở thành một cơ hội kinh doanh mới nổi. Trương Tiểu Kiều bày tỏ, anh hy vọng trong tương lai "thợ gãi ngứa" thực sự trở thành một nghề nghiệp được công chúng biết đến, đồng thời có kế hoạch mở rộng các chi nhánh cửa hàng sang những thành phố khác tại Trung Quốc.

Nguồn: ETtoday