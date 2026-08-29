Không phải khoai tây chiên! Bác sĩ chỉ ra 5 món ăn có thể khiến thận chịu thêm gánh nặng, món số 1 dân văn phòng ăn mỗi ngày

Nhiều người nghĩ chỉ cần không dùng bơ thực vật là có thể tránh xa chất béo chuyển hóa (trans fat). Tuy nhiên, loại chất béo này có thể xuất hiện trong nhiều thực phẩm quen thuộc như bánh quy, bánh ngọt, đồ chiên rán, bánh mì phết kem sữa và các loại kem béo dùng pha trà sữa.

Theo bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (tại Đài Loan, Trung Quốc), một số thực phẩm giàu chất béo chuyển hóa nếu được sử dụng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng lên hệ tim mạch, chuyển hóa và sức khỏe thận. Đáng chú ý, món đứng đầu danh sách lại là một combo quen thuộc với dân văn phòng.

Người đàn ông 40 tuổi suy giảm chức năng thận vì một thói quen ăn uống?

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường chia sẻ trường hợp một nam kỹ sư công nghệ 40 tuổi, không hút thuốc, không uống rượu và cho rằng bản thân ăn uống khá thanh đạm.

Thế nhưng, kết quả khám sức khỏe định kỳ khiến người này bất ngờ khi phát hiện có protein trong nước tiểu và chỉ số creatinine tăng cao, chức năng thận đã suy giảm đáng kể, tiệm cận giai đoạn 3 của bệnh thận mạn.

Khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt, bác sĩ nhận thấy người đàn ông này có một "niềm vui nhỏ" vào mỗi buổi chiều: một miếng bánh mì nướng dày phết kem sữa kèm một ly trà sữa pha kem béo.

Theo bác sĩ, đây có thể là nguồn cung cấp đáng kể các loại chất béo và đường mà người bệnh tiêu thụ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Vì sao chất béo chuyển hóa được cảnh báo?

Chất béo chuyển hóa có thể hình thành trong quá trình chế biến dầu mỡ, đặc biệt với một số loại dầu được hydro hóa một phần. Loại chất béo này từng được sử dụng phổ biến để giúp thực phẩm có kết cấu giòn, xốp, thơm béo và kéo dài thời gian bảo quản.

Điều đáng lưu ý là chất béo chuyển hóa không chỉ có trong bơ thực vật.

Một số sản phẩm bánh ngọt, bánh quy, đồ ăn chiên rán, kem béo hay chất béo dùng làm nhân và lớp phủ thực phẩm có thể chứa loại chất béo này tùy công thức sản xuất.

Bác sĩ Hồng cho rằng việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm chứa nhiều chất béo chuyển hóa có thể liên quan đến tình trạng viêm, rối loạn chức năng nội mô mạch máu và các yếu tố nguy cơ tim mạch. Trong khi đó, thận là cơ quan có hệ thống vi mạch dày đặc và đảm nhiệm chức năng lọc máu nên sức khỏe mạch máu cũng rất quan trọng đối với chức năng thận.

5 nhóm thực phẩm được bác sĩ cảnh báo

5. Bơ thực vật, các loại kem phết

Bơ thực vật, margarine và một số loại chất béo phết bánh có thể được sản xuất từ dầu thực vật đã qua xử lý. Vì vậy, người tiêu dùng nên kiểm tra thành phần thay vì chỉ nhìn tên sản phẩm.

4. Khoai tây chiên, bánh quy nhiều dầu

Khoai tây chiên, bánh quy kẹp kem, bánh ngàn lớp... thường có hàm lượng chất béo và năng lượng cao. Một số sản phẩm có thể sử dụng chất béo đã qua xử lý để tạo độ giòn, thơm và kéo dài thời hạn sử dụng.

Đây cũng là nhóm thực phẩm rất dễ ăn quá lượng vì càng ăn càng khó dừng.

3. Các loại bánh ngọt truyền thống nhiều dầu

Bánh trung thu nhân trứng muối, bánh dứa, bánh đậu xanh dạng bánh ngàn lớp... có thể chứa lượng đường và chất béo khá cao.

Đặc biệt, để tạo lớp vỏ xốp, giòn và nhiều tầng, một số công thức sử dụng shortening hoặc các loại chất béo thực vật.

2. Gà rán, khoai tây chiên và thực phẩm chiên ngập dầu

Thực phẩm chiên rán ở nhiệt độ cao thường chứa nhiều chất béo và năng lượng. Nếu dầu được sử dụng trong thời gian dài hoặc chiên đi chiên lại, chất lượng dầu có thể bị ảnh hưởng, hình thành các sản phẩm oxy hóa.

Vì vậy, dù không nhất thiết chứa nhiều chất béo chuyển hóa, nhóm thực phẩm chiên rán vẫn nên được hạn chế trong chế độ ăn hằng ngày.

1. Bánh mì phết kem sữa + trà sữa pha kem béo

Đây là combo được bác sĩ Hồng xếp ở vị trí đầu tiên.

Kem béo dùng pha đồ uống không phải lúc nào cũng là sữa cô đặc như nhiều người vẫn nghĩ. Một số loại được sản xuất từ dầu thực vật và các thành phần khác.

Trong khi đó, phần kem phết bánh mì thường chứa nhiều chất béo và đường. Khi kết hợp cùng một ly trà sữa, tổng lượng đường, chất béo và năng lượng của bữa phụ có thể tăng đáng kể.

Đặc biệt với những người có thói quen ăn món này gần như mỗi ngày, đây mới là điều đáng lưu ý.

Đừng chỉ nhìn dòng "0g chất béo chuyển hóa"

Một điểm đáng chú ý được bác sĩ Hồng nhắc đến là người tiêu dùng không nên chỉ nhìn vào con số chất béo chuyển hóa trên bao bì.

Trong một số quy định ghi nhãn dinh dưỡng, sản phẩm có hàm lượng chất béo chuyển hóa dưới ngưỡng nhất định trên mỗi 100 g có thể được thể hiện là 0 g. Vì vậy, "0 g" trên nhãn không đồng nghĩa sản phẩm chắc chắn hoàn toàn không có chất béo chuyển hóa.

Khi mua bánh, kem phết hoặc thực phẩm chế biến sẵn, nên đọc thêm bảng thành phần. Một số cụm từ cần chú ý gồm:

"Dầu thực vật hydro hóa" "Dầu hydro hóa một phần" "Shortening/chất béo thực vật" "Bơ thực vật" "Kem béo thực vật"

Muốn bảo vệ thận, bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ

Thay vì bánh mì phết kem sữa và trà sữa vào buổi chiều, có thể lựa chọn khoai lang, trái cây tươi, các loại hạt không tẩm đường hoặc sữa đậu nành không đường.

Trong bữa chính, ưu tiên các món hấp, luộc, hầm; giảm tần suất ăn đồ chiên rán và thực phẩm siêu chế biến.

Quan trọng hơn, không nên hiểu rằng chỉ một món ăn sẽ trực tiếp gây suy thận. Sức khỏe thận chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như huyết áp, đường huyết, cân nặng, thuốc sử dụng, bệnh lý nền và chế độ ăn tổng thể.

Điều bác sĩ muốn cảnh báo là: những món tưởng chỉ là "một chút ăn vặt" nhưng được lặp lại mỗi ngày, trong nhiều năm mới là điều chúng ta cần nhìn lại.

Một miếng bánh mì và ly trà sữa không đáng sợ. Nhưng nếu ngày nào cũng là một combo như vậy, cơ thể có thể đang phải "trả giá" nhiều hơn bạn nghĩ.

(Nguồn: Tvbs)