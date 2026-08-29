Người đàn ông ở Hà Nội chuyển 260 triệu đồng đúng tài khoản người thân, kiểm tra kỹ vẫn mất 410 triệu đồng: Bẫy lừa đảo tinh vi đến khó tin

Các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, với những kịch bản được tính toán kỹ lưỡng, khai thác chính sự tin tưởng giữa người thân. Ngay cả khi nạn nhân đã nghi ngờ, chủ động gọi điện, kiểm tra số tài khoản, xác minh qua người thân và đặt ra nhiều câu hỏi để kiểm chứng thông tin, họ vẫn có thể sập bẫy nếu đối tượng dựng được một kịch bản đủ chặt chẽ.

Anh Mạnh Hùng (ở Hà Nội) là trường hợp như vậy. Tin rằng mình đã kiểm tra kỹ lưỡng khi người gọi vay tiền là người thân thật, số tài khoản cũng chính chủ và được người nhà xác nhận, anh Hùng đã lần lượt chuyển 260 triệu đồng. Điều anh không ngờ là người em cọc chèo lúc đó cũng đang làm theo một kịch bản do kẻ gian giả danh anh Hùng dựng lên. Cuối cùng, cả hai đã chuyển tổng cộng 410 triệu đồng vào các tài khoản do kẻ lừa đảo chỉ định.

Chuyển 260 triệu đồng cho đúng số tài khoản của người thân, hai người vẫn mất 410 triệu đồng

Dù nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo và nhiều lần kiểm tra thông tin, số tài khoản, thậm chí gọi điện xác minh qua người thân, anh Hùng vẫn chuyển tổng cộng 260 triệu đồng vào đúng tài khoản của người em cọc chèo.

Sau đó, số tiền này được chuyển tiếp đến tài khoản do kẻ lừa đảo chỉ định. Người em của anh Hùng còn chuyển thêm 150 triệu đồng tiền cá nhân. Tổng số tiền hai người chuyển cho kẻ gian là 410 triệu đồng.

Đoạn tin nhắn xác nhận chuyển khoản giữa anh Hùng và người em rể

Theo chia sẻ của anh Hùng, sự việc xảy ra vào chiều 27/8, khi người em cọc chèo gọi điện qua Zalo hỏi vay 50 triệu đồng để thanh toán tiền nhập hàng. Người này nói đã chuyển tiền nhưng nhầm tài khoản, tiền đang được ngân hàng giữ lại và sẽ hoàn trả vào cuối ngày. Do cần tiền gấp, người em hỏi vay anh Hùng và hẹn sẽ trả lại vào khoảng 18h.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, anh Hùng đã nghi ngờ. “Thằng này từ xưa đến giờ có bao giờ hỏi vay tiền anh đâu mà giờ nó lại vay như thế này. Chắc chắn là lừa đảo”, anh Hùng kể.

Anh gọi trực tiếp vào số điện thoại của người em và yêu cầu nhắn số tài khoản để chuyển tiền. Số tài khoản được gửi đến mang đúng tên người em.

Chưa yên tâm, anh tiếp tục gọi cho em vợ để kiểm tra. Người này xác nhận số tài khoản trên đúng là tài khoản của chồng mình. Anh Hùng tiếp tục hỏi nhiều thông tin riêng tư, trong đó có họ tên vợ người em, tên vợ mình và thông tin về bố mẹ vợ. Người ở đầu dây bên kia đều trả lời chính xác. Sau nhiều lần kiểm tra, anh Hùng chuyển 50 triệu đồng.

Khoảng 20 phút sau, người em tiếp tục gọi hỏi vay thêm 80 triệu đồng. Cảm thấy có dấu hiệu bất thường, anh Hùng tiếp tục gọi cho em vợ để xác nhận. Ít phút sau, người này cho biết chồng mình đúng là đang cần tiền.

Anh Hùng gọi trực tiếp cho người em, hỏi thêm về lần gần nhất hai người gặp nhau và nhận được câu trả lời chính xác. Sau đó, anh chuyển thêm 80 triệu đồng. Khoảng 10 phút sau, người em tiếp tục gọi điện, hỏi vay thêm 130 triệu đồng.

Lần này, anh Hùng càng nghi ngờ. Anh đã trực tiếp gọi điện cho em vợ để xác nhận. Khi gọi lại cho em vợ, anh tiếp tục nhận được câu trả lời xác nhận rằng chồng cô đang cần tiền.

Anh Hùng tiếp tục hỏi thêm những chi tiết riêng tư trong gia đình. Người ở đầu dây bên kia thậm chí nhắc đến một lần anh từng chuyển nhầm tiền do vợ người em và chị dâu có tên giống nhau. Dù nghi ngờ đã bị kẻ lừa đảo dẫn dắt, nhưng những thông tin xác thực về thân nhân gia đình khiến anh gạt đi. “Thằng này nó đúng 100% là thằng em cọc chèo với mình rồi. Mình lại chuyển vào tài khoản mà vợ nó đã kiểm tra nữa chứ. Thôi mình không thể nào bị lừa được”, anh Hùng chia sẻ.

Sau đó, anh tiếp tục chuyển 130 triệu đồng. Tổng cộng, anh Hùng đã chuyển 260 triệu đồng vào đúng tài khoản ngân hàng của người em.

Sau một hồi trao đổi, anh Hùng tiếp tục chuyển khoản thêm 130 triệu đồng cho người em rể

Kịch bản được dựng từ một tài khoản giả danh

Đến tối cùng ngày, người em gọi lại cho anh Hùng và hỏi về một tài khoản Zalo đã nhắn tin cho mình vào buổi chiều.

Theo người em, tài khoản này sử dụng tên và ảnh đại diện giống anh Hùng. Người nhắn tin đã đưa ra một kịch bản và yêu cầu anh làm theo.

Cụ thể, người này nhắn tin cho người em, yêu cầu anh gọi điện hỏi vay tiền và tự đưa ra lý do phù hợp. Sau khi nhận được tiền, người em sẽ chuyển số tiền này đến tài khoản khác theo hướng dẫn. Tin rằng người nhắn tin thực sự là anh Hùng, người em đã đồng ý làm theo.

Vì vậy, trong suốt buổi chiều, chính người em đã trực tiếp gọi điện hỏi vay anh Hùng. Đây cũng là lý do mọi thông tin anh Hùng kiểm tra đều chính xác, từ giọng nói, số điện thoại đến các chi tiết riêng tư trong gia đình.

Trong khi đó, anh Hùng không biết người em đang thực hiện theo một kịch bản được tài khoản giả danh mình đưa ra từ trước.

Sau khi nhận được 260 triệu đồng từ anh Hùng, người em tiếp tục chuyển số tiền này đến tài khoản khác theo hướng dẫn của tài khoản mà anh tin là của anh Hùng. Không chỉ chuyển số tiền vừa nhận, người em còn chuyển thêm 150 triệu đồng tiền cá nhân vì tin rằng mình đang làm theo lời nhờ của người thân.

Đến khi gọi điện trao đổi và đối chiếu lại các tin nhắn, hai người mới phát hiện mình đã bị lừa. “Chết rồi, nó mạo danh anh rồi. Mà sao em không mảy may nghi ngờ gì hết?”, anh Hùng kể lại khi phát hiện sự việc.

Theo chia sẻ của người em, anh tin rằng đó là lời nhờ của anh Hùng nên chỉ làm theo những gì đã được hướng dẫn.

Như vậy, 260 triệu đồng anh Hùng chuyển vào đúng tài khoản của người em sau đó được chuyển tiếp đến tài khoản do kẻ lừa đảo chỉ định. Người em cũng chuyển thêm 150 triệu đồng tiền của mình. Tổng số tiền hai người đã chuyển cho kẻ lừa đảo là 410 triệu đồng.

Nhiều lần cảnh giác vẫn không thoát kịch bản lừa đảo

Vụ việc cho thấy thủ đoạn của kẻ gian không chỉ là giả danh người thân để trực tiếp vay tiền. Trong trường hợp này, đối tượng đã giả danh anh Hùng để tiếp cận người em trước, khiến người này tin tưởng và thực hiện theo một kịch bản có sẵn.

Khi người em trực tiếp gọi điện hỏi vay, anh Hùng đã nhiều lần kiểm tra và đều nhận được những thông tin chính xác. Tuy nhiên, điều anh không biết là người em cũng đang tin mình đang làm theo lời nhờ của anh.

Chỉ khi đối chiếu lại các tin nhắn vào cuối ngày, cả hai mới phát hiện mình đã bị đưa vào cùng một kịch bản lừa đảo.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Hùng cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, em rể anh - người trực tiếp chuyển khoản tiền cho kẻ lừa đảo đã ra công an trình báo vụ việc.

Các cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều khiến anh Hùng luôn giữ tâm lý cảnh giác. Theo anh, bản thân từng nhiều lần nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo nên luôn tin rằng chỉ cần bình tĩnh kiểm tra thông tin, xác minh kỹ người gọi và số tài khoản thì sẽ không dễ trở thành nạn nhân.

“Tôi nghĩ mình bị gọi lừa suốt nên cũng cảnh giác lắm, tin rằng sẽ không bị lừa nữa. Nhưng giờ nó dùng chính người thân để lừa mình thì tôi chịu rồi”, anh Hùng chia sẻ.