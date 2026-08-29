Từng thuê nhà khắp Hà Nội, một đôi vợ chồng trẻ quyết định đi xa hàng chục km để mua nhà: 4 năm sau mới thấy “đáng”!

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Gần 10 năm sống ở Hà Nội đến quyết định rời nội đô

Trước khi chuyển về Ecopark, chị Nguyễn Nhung có gần 10 năm sống và thuê nhà tại nhiều khu vực của Hà Nội như Hồ Tây, Hoàng Mai, Cầu Giấy.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm một nơi để “an cư lạc nghiệp”. Khi đó, họ còn trẻ, công việc mới khởi nghiệp và chưa có khả năng mua nhà ở khu vực trung tâm.

Hai vợ chồng bắt đầu tìm hiểu nhiều dự án quanh Hà Nội. Ba tiêu chí được đặt ra là phù hợp với khả năng tài chính, thuận tiện cho công việc và quan trọng nhất là phù hợp với phong cách sống mà gia đình mong muốn.

“Trước khi về đây, tôi đã tham khảo rất nhiều dự án khác. Thực ra, vợ chồng tôi còn rất trẻ. Khi mới kết hôn, chúng tôi cũng nghĩ đến việc cần an cư lạc nghiệp”, chị Nhung kể.

Chị Nguyễn Nhung chia sẻ về quyết định chuyển ra khỏi nội đô đến khá tình cờ. (Ảnh: Đức Anh)

“Tôi thấy một chị bạn ngày nào cũng đăng bài về việc đi bộ, đi dạo quanh khuôn viên Ecopark, chia sẻ khuôn viên đẹp như thế nào. Gần như đều đặn 30 ngày, ngày nào chị ấy cũng đăng. Thế là tôi quyết định đến thử để xem nơi đây có thực sự phù hợp với cuộc sống mà mình mong muốn hay không”, chị Nhung nói.

Sau lần trực tiếp đến trải nghiệm, hai vợ chồng nhanh chóng đưa ra quyết định mua nhà.

Lựa chọn ấy cũng đồng nghĩa với việc gia đình phải chấp nhận sống xa trung tâm hơn. Với chị Nhung, đây là thay đổi đáng kể sau nhiều năm gắn bó với Hà Nội. Công ty của chị vẫn ở trong thành phố, nhưng phần lớn công việc đều được thực hiện qua máy tính. Chỉ những ngày có lịch quay quảng cáo, ghi hình, chị mới cần di chuyển vào nội thành.

Trung bình, chị vào Hà Nội khoảng một ngày mỗi tuần.

Theo chị Nhung, trên lý thuyết, quãng đường từ Ecopark vào trung tâm chỉ khoảng hơn chục kilomet và có thể mất 20-30 phút. Nhưng thực tế, thời gian di chuyển thường kéo dài 40-60 phút, tùy tình trạng giao thông.

Ban đầu, chị sử dụng xe bus của chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau một thời gian, việc di chuyển bằng phương tiện này bắt đầu trở thành một điểm khiến chị mệt mỏi. Xe thường đông vì nhu cầu sử dụng lớn, trong khi nhiều cư dân là người cao tuổi.

“Gần như mỗi lần lên xe, mình sẽ phải nhường ghế cho các cụ. Những người lao động như mình, sau một ngày dài cũng sẽ phải nhường chỗ. Dần dần, tôi cảm thấy việc đi xe bus khá mệt”, chị kể.

Sau đó, chị chuyển sang sử dụng taxi công nghệ. Cách này giúp chủ động hơn về thời gian, đồng thời có thể tranh thủ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.

Việc phải di chuyển xa vì thế vẫn là một bất tiện mà chị Nhung nhìn nhận rõ. Nhưng sau 4 năm sống tại đây, chị cho rằng sự đánh đổi này là hoàn toàn đáng giá.

Với chị Nhung, việc phải di chuyển một quãng đường dài để vào đến nội thành là hoàn toàn xứng đáng (Ảnh: Đức Anh)

Một không gian xanh mát khắp nơi (Ảnh: Đức Anh)

Không gian trong lành thoáng đãng (Ảnh: Đức Anh)

“Một tuần có 7 ngày, tôi chỉ mất một ngày để di chuyển vào Hà Nội làm việc, còn 6 ngày còn lại tôi có thời gian cho bản thân, gia đình và con cái”, chị nói.

Đó cũng là cách chị Nhung bắt đầu nhìn lại giá trị của khoảng cách. Nếu trước đây sống gần trung tâm đồng nghĩa với thuận tiện, thì hiện tại, việc ở xa hơn lại mang đến cho gia đình một thứ khác: thời gian.

Buổi sáng, hai vợ chồng có thể cùng nhau đi cà phê, ăn sáng một cách thong thả. Đến 8 giờ, khi mọi người bắt đầu ngày làm việc, gia đình cũng có thể trở về nhà và bắt đầu công việc mà không phải mất thời gian di chuyển.

Khi có thời gian, chị đi gym hoặc tập Pilates. Buổi chiều có thể đi bộ. Nhà có con nhỏ nên buổi tối gia đình ít ra ngoài, nhưng với những cư dân khác, việc đi bộ hoặc chạy bộ quanh công viên vào buổi tối cũng trở thành một hoạt động quen thuộc.

Sự thay đổi ấy dần tạo nên một nhịp sống khác.

“Cuộc sống ở đây cho tôi cảm giác đúng là mình, không quá nhanh và không xô bồ”, chị Nhung chia sẻ.

Điều chị nhận được không chỉ là một nơi ở mới, mà là một cách phân bổ thời gian khác. Thay vì dành phần lớn ngày cho việc đi lại, chị có thêm những khoảng thời gian tưởng như rất nhỏ nhưng đều đặn dành cho gia đình, vận động và nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa bằng AI

Mỗi ngày đều cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng

Với chị Nguyễn Nhung, “sống chậm” không có nghĩa là giảm bớt công việc hay từ bỏ những mục tiêu cá nhân. Sau khi chuyển khỏi nội đô, điều thay đổi rõ nhất là cách chị sử dụng thời gian và lựa chọn những gì thực sự cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

Chị nhận thấy nhiều cư dân ở đây cũng có một điểm chung: họ vẫn làm những công việc tốt, có chuyên môn, thậm chí làm cho các công ty nước ngoài, nhưng khi trở về nhà lại ưu tiên một nhịp sống nhẹ nhàng hơn. Sau giờ làm, thay vì tiếp tục tìm kiếm những hoạt động bên ngoài, nhiều người dành thời gian cho thiên nhiên, gia đình và chính mình. Đi bộ, đạp xe, tập gym, chạy bộ hay bơi lội trở thành những hoạt động quen thuộc.

Ảnh: Đức Anh

Theo chị Nhung, đó là một phong cách sống hướng vào bên trong nhiều hơn.

“Mọi người thích đi bộ, đi xe đạp, thích đồ ăn sạch và những thứ liên quan đến sự kết nối với bản thân, gia đình và những người xung quanh. Kiểu như mình sống với bên trong mình nhiều hơn là nhìn ra bên ngoài”, chị nói.

Bản thân chị cũng nhận thấy mình đi bộ nhiều hơn trước rất nhiều. Ngày còn ở Hà Nội, chị không có nhiều không gian để đi bộ. Còn hiện tại, những địa điểm phục vụ nhu cầu thường ngày, chị đều có thể tiếp cận bằng cách đi bộ.

“Ngày xưa ở Hà Nội, tôi không có nhiều không gian để đi bộ. Còn ở đây, tôi có thể đi bộ đi siêu thị, đi xem phim, đưa con đi học, đi cà phê. Gần như mọi thứ đều có thể đi bộ, chỉ là mình có muốn đi hay không. Tôi cảm thấy tần suất đi bộ của mình nhiều hơn trước rất nhiều.”.

Đi bộ vì thế không còn đơn thuần là một hoạt động thể chất. Với vợ chồng chị, đó còn là khoảng thời gian để trò chuyện. Hai người thường cùng nhau đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện. Những vấn đề trong gia đình hay những khúc mắc trong cuộc sống cũng được chia sẻ trong những cuộc đi bộ như vậy.

“Từ khi về đây, vợ chồng tôi thường đi bộ cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Có vấn đề gì khúc mắc thì chúng tôi cũng nói với nhau trong lúc đi bộ”, chị Nhung kể.

Không gian sống cũng thay đổi cách gia đình tổ chức công việc. Trước đây, khi còn ở Hà Nội, hai vợ chồng chỉ có thể đặt một chiếc bàn làm việc ở một góc trong căn hộ. Không gian làm việc gần như hòa chung với sinh hoạt của cả gia đình.

Sau khi chuyển về đây, họ thiết kế riêng một phòng chỉ để làm việc.

Khi hai vợ chồng làm việc, con cái, bố mẹ và các thành viên khác vẫn có thể sinh hoạt bình thường ở bên ngoài. Sự tách biệt tương đối giữa công việc và đời sống gia đình giúp chị có cảm giác rõ ràng hơn về thời gian dành cho từng việc.

Một thay đổi khác đến từ chính nhịp sinh hoạt của gia đình. Hai vợ chồng bắt đầu dậy sớm hơn. Trung bình khoảng 6 giờ sáng, cả nhà đã thức dậy, trong đó những đứa trẻ cũng hình thành những thói quen và thú vui riêng.

Có hôm, con trai chị dậy sớm rồi tự đi xung quanh chụp ảnh. Những hoạt động tưởng như rất nhỏ ấy lại trở thành một phần của cuộc sống mới. Các con được tham gia những workshop về nghệ thuật, hoạt động thủ công, chơi cùng nhóm bạn đồng trang lứa. Các bé có thể cùng nhau ra công viên vẽ tranh, nhặt lá làm đồ thủ công, chụp ảnh, tìm kho báu hoặc chơi với cát.

Cư dân trong khu vực giao lưu với nhau qua các hoạt động ngoài trời (Ảnh: Đức Anh)

Theo chị Nhung, điều đáng nói là những hoạt động này không nhất thiết phải được lên kế hoạch như một chuyến đi chơi. Chúng diễn ra ngay trong không gian sống hàng ngày.

“Trẻ con nhà tôi dù mới 4 tuổi cũng đã có nhóm bạn riêng. Các mẹ kết nối với nhau, còn các con thì chơi cùng những bạn bằng tuổi”, chị chia sẻ.

Cha mẹ vẫn cần đi cùng các con nhưng có thể ngồi ở một góc riêng và để trẻ tự do chơi. Chị đánh giá môi trường sống khá an toàn, công tác bảo vệ và quản lý được thực hiện chỉn chu.

Không gian dành cho trẻ cũng xuất hiện ở nhiều khu vực quanh nơi ở. Chị đặc biệt ấn tượng với những khu vui chơi sử dụng đồ chơi bằng gỗ, những khoảng cây xanh và các khu vực để trẻ vận động, khám phá. Khi thiết bị bị hỏng, theo trải nghiệm của chị, việc thay thế thường được thực hiện khá nhanh.

Ngay cả với bạn bè của chị Nhung, nơi ở này cũng dần trở thành một điểm hẹn.

“Tất cả mọi thứ của tôi đều xoay quanh ở đây. Khi cần gặp bạn bè, các bạn sẵn sàng đến đây chơi và mọi người đều cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng”, chị nói.

Từ ngày chuyển về, lịch nhà chị gần như luôn có người muốn hẹn sang chơi. Với chị, đó cũng là một dấu hiệu cho thấy không gian sống có thể tác động đến cách con người kết nối với nhau.

Sau 4 năm, chị Nhung cho rằng mình đã hình thành một thói quen sống khác. Không phải một cuộc sống hoàn toàn tách khỏi thành phố, mà là chủ động lựa chọn thời điểm bước vào thành phố và thời điểm trở về với không gian quen thuộc của mình.

Ảnh minh họa bằng AI

Một "thành phố" đúng nghĩa

Sau nhiều năm sống tại Hà Nội, chị Nhung cho rằng mình đã không còn quá cần đến trung tâm thành phố như trước. Những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống đều có thể được đáp ứng ngay tại nơi ở. Khi cần những dịch vụ đặc thù hoặc những trải nghiệm lớn ở Hà Nội, chị mới di chuyển vào.

Sự thay đổi ấy cũng khiến chị nhìn nhận nơi mình sống như một “thành phố” đúng nghĩa, thay vì đơn thuần là một khu đô thị nằm ngoài trung tâm.

“Thậm chí, tôi còn thấy khuôn viên ở đây đẹp hơn cả resort. Khi gia đình tôi đi du lịch ở resort, tôi thấy khuôn viên của họ cũng không thể đẹp bằng Ecopark. Điểm họ có là biển, còn ở đây chúng tôi có hồ Thiên Nga”, chị nói.

Với chị, cảm giác hài lòng đến từ việc cả gia đình đều có thể hưởng lợi từ môi trường sống này. Không chỉ hai vợ chồng, con cái hay bố mẹ khi từ quê xuống chơi cũng có thể trải nghiệm không gian xung quanh.

Ảnh: Đức Anh

Sau 4 năm, chị chấm cuộc sống hiện tại 8-9 điểm trên thang điểm 10. Những điểm trừ theo chị vẫn nằm ở hai vấn đề chính: giao thông vào nội đô và cơ hội việc làm.

Nếu những công việc thời vụ, phục vụ, tạp vụ hay dịch vụ có thể dễ tìm hơn, thì các công việc văn phòng, công việc mang tính chiến lược hoặc đòi hỏi chuyên môn cao vẫn chưa nhiều như ở Hà Nội hay TP.HCM. Một bộ phận cư dân vì vậy vẫn phải làm việc ở nội thành hoặc cho các doanh nghiệp ở xa.

Chị Nhung cho rằng nếu trong tương lai có thêm nhiều doanh nghiệp, tập đoàn mở văn phòng tại đây, cư dân sẽ có thêm lựa chọn làm việc gần nhà. Khi đó, họ vừa có thể duy trì công việc chuyên môn, vừa giảm thời gian di chuyển và có thêm thời gian cho gia đình.

Một phương án khác là hạ tầng giao thông được cải thiện, giúp thời gian di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc rút ngắn đáng kể.

“Tôi rất mong điều đó”, chị nói.

Dù còn những hạn chế, chị Nhung vẫn tin mô hình sống xa trung tâm nhưng có đầy đủ tiện ích sẽ ngày càng phổ biến. Theo chị, những khu đô thị như Ecopark, cùng một số dự án ở Đông Anh, Đan Phượng hay các khu vực khác quanh Hà Nội, có thể được xem là biểu hiện của một phong cách sống mới.

Khi ngày càng nhiều người lựa chọn sống theo mô hình này, nhu cầu về giao thông, dịch vụ, giáo dục, vui chơi và các tiện ích khác cũng sẽ tăng lên. Từ đó, thị trường có thêm động lực phát triển và hạ tầng có thể được nâng cấp theo.

Chị kỳ vọng khoảng 5 năm nữa, những vấn đề hiện tại sẽ được cải thiện hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi mọi thứ được giữ như hiện tại, chị vẫn cảm thấy hài lòng với lựa chọn của mình.

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

“Bản thân tôi đã trải nghiệm cuộc sống ở đây 4 năm và chắc chắn coi đây là nhà của mình. Tôi cũng muốn những người xung quanh có thể tận hưởng không gian và những điều tuyệt vời ở đây”, chị nói.

Nếu phải lựa chọn tiếp một nơi để sống, chị cho biết gia đình có thể nghĩ đến một ngôi nhà thứ hai ở vùng biển. Nhưng với cuộc sống hiện tại, nơi này đã trở thành phần quan trọng trong mọi sinh hoạt của gia đình.

Từ một quyết định tìm nơi “an cư lạc nghiệp” khi còn trẻ, sau 4 năm, chị Nhung nhận ra gia đình không chỉ tìm được một căn nhà mà còn tìm thấy một cách sống phù hợp với mình.

Một cách sống trong đó công việc vẫn quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Khoảng thời gian dành cho con cái, những buổi đi bộ cùng nhau, những cuộc gặp bạn bè, những giờ tập luyện hay đơn giản là một buổi sáng thong thả cũng được xem như một phần của chất lượng cuộc sống.