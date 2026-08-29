Việt Nam sắp có thêm một công trình vượt biển mới dài 6km do Sun Group đầu tư ở hòn đảo đẹp nhất châu Á sở hữu 3 kỷ lục Guinness

HĐND tỉnh An Giang vừa thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng gần 16ha rừng phòng hộ tại đặc khu Phú Quốc sang mục đích khác để triển khai 2 dự án.

Cụ thể, chuyển đổi hơn 8ha rừng để thực hiện Dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc (tuyến cáp treo An Thới - Hòn Thơm số 2).

Vị trí khu rừng tại Lô 1, khoảnh 16, tiểu khu 81, khu phố 2 An Thới; lô 1 khoảnh 2 và lô 1, lô 2 khoảnh 4, tiểu khu 82, khu phố Hòn Rỏi; lô 1 khoảnh 7, tiểu khu 82, khu phố Hòn Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.﻿

HĐND tỉnh An Giang cũng chấp thuận chủ trương chuyển mục đích đích sử dụng 7,8ha tại tiểu khu 80, khu phố Dương Tơ để thực hiện Dự án Tuyến tàu điện đô thị LRT đoạn 1 (hạng mục Depot).

HĐND tỉnh An Giang yêu cầu việc chuyển mục đích sử dụng rừng phải tuân thủ nghiêm các điều kiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.

Chỉ sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định mới thực hiện các bước bàn giao đất và triển khai thi công dự án.

Về tuyến cáp treo An Thới - Hòn Thơm số 2, dự án này nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào hồi tháng 5/2026 tại lễ ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm giữa Tập đoàn Sun Group và tỉnh An Giang.

Dự án tuyến cáp treo An Thới - Hòn Thơm số 2 thuộc dự án cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, tổng mức đầu tư 4.371 tỷ đồng.

Với chiều dài khoảng 6 km, công suất thiết kế đến 7.050 khách một giờ, tuyến cáp treo có khả năng phục vụ khoảng 25.000 - 28.000 người/ngày, kết nối từ ga An Thới ra đảo Hòn Thơm. Dự án góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển Hòn Thơm thành trung tâm dịch vụ du lịch chất lượng cao quốc tế.﻿

Trước đó, Sun Group đã đưa vào khai thác tuyến cáp treo An Thới - Hòn Thơm số 1. Công trình được khởi công năm 2015 và đưa vào khai thác đầu năm 2018 sau gần 28 tháng thi công.

Tuyến cáp treo Hòn Thơm số 1 do Sun Group đầu tư với tổng vốn khoảng 5.000 tỷ đồng, có chiều dài gần 8km, nối phường An Thới cũ qua Hòn Rỏi, Hòn Dừa tới đảo Hòn Thơm.

Sau khi đi vào hoạt động, thời gian di chuyển ra đảo Hòn Thơm được rút xuống khoảng 15 phút, thay vì gần 30 phút bằng tàu cao tốc như trước. Đáng chú ý, ngay trong ngày khai trương tuyến cáp treo này đã được Guinness thế giới chứng nhận là Cáp treo 3 dây dài nhất thế giới.

Hiện nay, Sun Group gấp rút triển khai nhiều dự án hạ tầng, du lịch chiến lược tại Phú Quốc nhằm phục vụ APEC 2027, mở rộng không gian phát triển dài hạn cho đặc khu. Trong đó, dự án mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT.975; tuyến đường sắt nhẹ đô thị (LRT) kết nối từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC; sân bay Phú Quốc mở rộng, đại lộ APEC, cùng nhiều tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Nam đảo... đều đang được cấp tập xây dựng.﻿

Phú Quốc không chỉ được biết đến với lợi thế biển đảo mà còn đang sở hữu một loạt công trình du lịch lập kỷ lục thế giới. Theo Tạp chí Condé Nast Traveler, Phú Quốc được độc giả bình chọn là hòn đảo đẹp nhất châu Á trong khuôn khổ “Top Islands: Readers’ Choice Awards 2025”, với 95,51 điểm. Trên đảo hiện có 3 công trình được Guinness World Records xác lập kỷ lục. Đầu tiên là tuyến cáp treo 3 dây Hòn Thơm dài 7.899,9m, được công nhận là tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới. Tiếp đó là sân khấu của show “Nụ hôn của biển cả”, sở hữu kỷ lục nhà hát ngoài trời có màn chiếu nước cố định và sức chứa lớn nhất thế giới. Mới đây, Sun Bavaria GastroPub tiếp tục đưa Phú Quốc có thêm kỷ lục thứ ba khi được Guinness xác nhận là nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới, với diện tích 6.825m² và sức chứa khoảng 5.000 khách.



