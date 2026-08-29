Shophouse khối đế Nam trung tâm Đà Nẵng: Bài toán kinh doanh chắc thắng nhờ cư dân đông đúc

‏Kinh doanh "không mùa thấp điểm"‏

‏Báo cáo nghiên cứu từ Tập đoàn tư vấn bất động sản Jones Lang LaSalle (JLL)‏ chỉ ra, các tổ hợp đô thị tích hợp nhà ở và thương mại dịch vụ luôn nắm giữ lợi thế dòng tiền tối ưu. Bởi cộng đồng cư dân sinh sống tại dự án và khu vực lân cận, với nhu cầu tiêu dùng cao, sẽ đảm bảo nguồn doanh thu bền vững của hệ thống thương mại, dịch vụ nội khu, từ đó duy trì công suất vận hành ổn định cho cửa hàng.‏

‏Tại phía Nam trung tâm Đà Nẵng, đặc biệt là khu vực phường Ngũ Hành Sơn - Hòa Xuân, cộng đồng an cư ngày càng đông đảo nhờ hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, hệ thống dịch vụ phát triển, cùng không gian sống sinh thái kề cận sông - núi - biển. Môi trường an cư lý tưởng thu hút cộng đồng chuyên gia quốc tế, người làm việc từ xa mong tận hưởng không gian sống - làm việc gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn dễ dàng kết nối với lõi trung tâm chỉ qua một cây cầu.‏

‏Làn sóng "di cư" trên kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhu cầu lưu trú, phản ánh rõ sức nóng của thị trường cho thuê. Thực tế cho thấy khách quốc tế đến Đà Nẵng chọn thuê nhà ở Hòa Xuân ngày một tăng. Ông Đoàn Thái Vinh - Giám đốc phụ trách Công ty Nhật Khang tại Đà Nẵng cho biết: ‏ ‏"Những bất động sản và căn hộ dịch vụ do người dân tự đầu tư ở khu vực này luôn kín phòng. Số lượng người nước ngoài thuê lại tương đối nhiều, có thể lên đến hơn 40%".‏

‏Khu vực Hòa Xuân đang trở thành điểm đến an cư lý tưởng của đông đảo người nước ngoài tại Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương.‏

‏Chính nhịp sống sầm uất này là nền tảng bảo chứng cho khả năng sinh lời bền vững của các mô hình kinh doanh tại shophouse khối đế các tháp căn hộ. Tầng lớp cư dân trí thức với nhịp sống bận rộn sẽ ưu tiên sự tiện lợi. Thay vì phải di chuyển xa hay đối mặt với cảnh đông đúc giờ cao điểm, họ có xu hướng tìm kiếm tiện nghi ngay sảnh nhà: tách cà phê, lớp mầm non cho con hay nguyên liệu cho bữa tối, tất cả chỉ cách căn hộ một nút bấm thang máy.‏ ‏ ‏ ‏Thói quen tiêu dùng khép kín này duy trì nhịp chi tiêu đều đặn từ sáng đến đêm, mang lại nguồn thu ổn định cho các ngành hàng thiết yếu như F&B, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ và dịch vụ gia đình.‏

‏Nhận thấy dư địa khai thác đó, chủ đầu tư Sun Group đã phát triển dòng sản phẩm shophouse khối đế ở ba tổ hợp căn hộ Spana Tower, Cora Tower và ‏S-Light Tower‏. Đây đều là những dự án đã ghi dấu ấn rõ nét trên thị trường bất động sản với tỷ lệ đặt chỗ lên đến 90-100% ngay tại sự kiện ra mắt, đảm bảo cộng đồng cư dân đông đúc trong tương lai gần. Không chỉ sở hữu tệp khách nội khu dồi dào, các shophouse này còn đón trọn luồng khách vãng lai nhờ vị trí ‏ ‏trung tâm‏ ‏ tại các nút giao thông trọng yếu như cầu Hòa Xuân, cầu Bùi Tá Hán (trong quy hoạch) và lõi đô thị Sun NeO City.‏

‏Tỷ lệ hấp thụ ấn tượng của các tổ hợp căn hộ Sun Group là bảo chứng cho cộng đồng dân cư sầm uất trong tương lai. Ảnh: Sun Property.‏

‏Tài sản "limited edition" với thiết kế tối ưu thương mại‏

‏Nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, mỗi sản phẩm shophouse khối đế tại ba tổ hợp căn hộ đều sở hữu chiều cao trần lên tới 7m, cho phép chủ nhân bố trí thêm tầng lửng để phân chia thành 2 không gian với công năng biệt lập. Thiết kế này giúp nhân đôi diện tích sử dụng thực tế, thuận tiện để vận hành song song hai mô hình kinh doanh hoặc kết hợp "vừa ở, vừa khai thác". Song song, mặt tiền kính lớn giúp tăng khả năng nhận diện thương hiệu, đi kèm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt chuẩn thương mại cho phép chủ nhân dễ dàng khai thác kinh doanh ngay khi nhận bàn giao.‏

‏Khả năng biến tấu không gian linh hoạt là ưu điểm vượt trội của shophouse khối đế mang thương hiệu Sun Group. Ảnh minh hoạ: Sun Property. ‏

‏Sức hút của dòng sản phẩm này còn đến từ tính hữu hạn. Tại cả ba tổ hợp Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower, khối đế thương mại chỉ chiếm khoảng 5% tổng số lượng sản phẩm, tương đương 150 căn (trong đó Spana Tower có 50 căn, Cora Tower có 62 căn và S-Light Tower có 38 căn).‏

‏Tỷ lệ giới hạn 5% mang lại đặc quyền kinh doanh lớn, giúp mỗi shophouse gần như "độc quyền" phục vụ nhu cầu thường nhật của hàng trăm hộ gia đình sinh sống phía trên. Các chủ cơ sở kinh doanh dễ dàng xây dựng và duy trì tệp khách thân thiết, giảm thiểu đáng kể áp lực cạnh tranh về mặt bằng hay chi phí marketing tìm kiếm khách hàng.‏

‏Nhờ vị trí đắ‏‏t giá‏‏, shophouse khối đế Sun Group hưởng lợi kép khi đón trọn luồng khách vãng lai và cư dân nội khu. Ảnh minh hoạ: Sun Property.‏

‏Chia sẻ về tiềm năng của dòng sản phẩm, đại diện ‏Sun Property‏ ‏nhấn mạnh: ‏"Khối đế thương mại tại các tổ hợp căn hộ Nam trung tâm Đà Nẵng sở hữu lợi thế kép từ luồng khách vãng lai và tệp khách nội khu. Sự cộng hưởng này đảm bảo khả năng khai thác liên tục quanh năm, không phụ thuộc tính mùa vụ, từ đó đem lại dòng tiền bền vững cho nhà đầu tư".‏

‏Cộng hưởng cùng quyền sở hữu lâu dài, chính sách bán hàng linh hoạt như hỗ trợ lãi suất 24 tháng, giãn tiến độ thanh toán 48 tháng và chỉ cần thanh toán 70% để nhận bàn giao, quỹ shophouse khối đế của Sun Group tại Nam trung tâm Đà Nẵng đang mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đón đầu chu kỳ phát triển mới của khu vực khi hạ tầng ngày một hoàn thiện.‏