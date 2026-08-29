Khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Đông Anh

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và các Sở ban ngành; lãnh đạo UBND Xã Đông Anh; đại diện các đơn vị thi công; các đối tác và các cơ quan thông tấn báo chí…

Điểm tựa an cư – vững tâm cống hiến

Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô quy hoạch ký hiệu 3-2 và 3-4 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9, Xã Đông Anh, TP. Hà Nội được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong việc chăm lo đời sống, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho lực lượng Công an nhân dân, qua đó tạo nền tảng để cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nhân dân.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Theo lãnh đạo Bộ Công an, trong bối cảnh nhu cầu an cư của cán bộ, chiến sĩ ngày càng cấp thiết, việc hình thành những công trình được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu luôn được đặc biệt quan tâm. Trong đó, Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô quy hoạch 3-2 và 3-4 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9, xã Đông Anh, TP. Hà Nội được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa mong muốn an cư, tạo dựng một điểm tựa vững vàng để người chiến sĩ thêm yên tâm công tác, vững tâm cống hiến.

Đồng hành cùng mục tiêu đó, Thái Nam Land dành trọn tâm huyết phát triển CAStella – thương hiệu nhà ở chuyên biệt dành cho lực lượng Công an nhân dân, hướng tới kiến tạo những không gian sống hiện đại, chất lượng và đồng bộ. Tiếp nối dấu ấn tại dự án IA25 Khu đô thị Nam Thăng Long (CAStella Elite), Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô quy hoạch ký hiệu 3-2 và 3-4 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9, Xã Đông Anh, TP. Hà Nội tiếp tục khẳng định định hướng phát triển những không gian sống chất lượng, góp phần nâng cao đời sống và hình thành cộng đồng văn minh, hiện đại.

Ông Lê Thái Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thái Nam Land phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thái Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thái Nam Land nhấn mạnh: "Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an và Thành phố Hà Nội; sự hỗ trợ của chính quyền địa phương; cùng quyết tâm của Chủ đầu tư và toàn bộ các đơn vị tham gia, dự án sẽ được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và trở thành một dấu ấn quan trọng của dòng sản phẩm CAStella."

Kế thừa di sản – Kiến tạo thịnh vượng

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 30,76 ha tại xã Đông Anh, TP. Hà Nội – khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ đô thị hóa và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Từ dự án, cư dân có thể kết nối thuận tiện tới trung tâm Hà Nội, các tuyến giao thông huyết mạch, sân bay quốc tế Nội Bài cùng hệ thống tiện ích giáo dục, y tế, thương mại hiện hữu ngay trong khu vực.

Công trình gồm các tòa tháp cao 12 tầng, 1 tầng hầm với 2. 816 căn hộ hiện đại được thiết kế đa công năng, đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 9.000 cư dân. Bên cạnh đó, dự án còn phát triển 204 căn nhà ở thương mại, góp phần đa dạng hóa loại hình sản phẩm và hoàn thiện diện mạo khu đô thị.

Với mật độ xây dựng chỉ 24%, ưu tiên cho khu vực cảnh quan, cây xanh cùng hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, tất cả được bố trí hài hòa theo quy hoạch tổng thể tạo nên không gian sống trong lành, tiện nghi và gắn kết.

Thiết kế hiện đại và nổi bật của dự án

Lễ khởi công dự án được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước triển khai dự án trọng điểm trong chuỗi công trình nhà ở dành cho lực lượng Công an nhân dân, đồng thời giới thiệu một dự án có quy mô lớn, được quy hoạch đồng bộ tại khu vực Đông Anh.

Khi hoàn thành, dự án không chỉ mang đến những không gian sống chuẩn mực cho hàng nghìn gia đình cán bộ, chiến sĩ, mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc cho khu vực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.