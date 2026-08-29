Sơn Trà xác lập vị thế trục an cư và tích sản mới tại Đà Nẵng

Sơn Trà: Giá trị của quỹ đất giữa biển và đô thị

Đà Nẵng đang bước vào một chu kỳ phát triển với quy mô lớn hơn. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố có diện tích khoảng 11.859 km², dân số khoảng 3 triệu người và gần 200 km bờ biển. Năm 2025, thành phố ghi nhận khoảng 17,3 triệu lượt khách lưu trú, trong đó 7,6 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch ước đạt 60.000 tỷ đồng. Quy mô đô thị mở rộng, sức hút du lịch duy trì ở mức cao đang tạo thêm dư địa cho thị trường bất động sản.

Trong bức tranh đó, Sơn Trà sở hữu một lợi thế khó lặp lại. Khu vực nằm ở phía đông sông Hàn, kết nối trực tiếp với trung tâm qua hệ thống cầu, đồng thời tiếp giáp biển và bán đảo Sơn Trà. Đô thị, biển và núi cùng hiện diện trong một bán kính sống, tạo nên lợi thế hiếm có về khả năng kết nối và chất lượng môi trường sống.

Lợi thế này càng rõ khi cách định giá bất động sản ven biển thay đổi. Một giai đoạn dài, khoảng cách tới biển và khả năng khai thác du lịch là những tiêu chí quan trọng. Nhưng với dòng tiền hướng tới ở thực và nắm giữ dài hạn, bài toán đã rộng hơn: tài sản cần kết nối thuận tiện với thành phố, đáp ứng sinh hoạt hàng ngày, có môi trường sống tốt và pháp lý rõ ràng. Theo đó, vị trí ven biển vẫn tạo lợi thế, nhưng giá trị dài hạn ngày càng phụ thuộc vào khả năng ở thực, pháp lý và mức độ hoàn thiện của môi trường sống.

Sơn Trà đáp ứng đồng thời hai vế này. Khu vực đã nằm trong nhịp vận hành của đô thị Đà Nẵng, nhưng vẫn giữ được lợi thế tiếp cận biển, núi và cảnh quan bán đảo. Hạ tầng tiếp tục mở rộng, tiện ích ngày càng hoàn thiện, trong khi địa thế hội tụ đô thị, biển và núi vẫn là giá trị hữu hạn của Sơn Trà.

Khi quỹ đất hội tụ đồng thời lợi thế đô thị, biển và núi ngày càng hữu hạn, mỗi vị trí tại Sơn Trà cũng mang một giá trị riêng. Bài toán với các dự án mới vì thế nằm ở cách chuyển lợi thế địa điểm thành chất lượng sống và giá trị sở hữu dài hạn. The Camellia Son Tra - Da Nang cho thấy cách MBLand tiếp cận bài toán này trong lần đầu hiện diện tại Đà Nẵng.

The Camellia Son Tra - Da Nang: Từ địa thế riêng đến giá trị dài hạn

MBLand đặt dự án đầu tiên tại Đà Nẵng ở Sơn Trà, một lựa chọn cho thấy cách doanh nghiệp nhìn vào giá trị dài hạn của địa điểm thay vì đơn thuần tìm kiếm một quỹ đất để phát triển sản phẩm. The Camellia Son Tra - Da Nang (Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng) gồm 479 sản phẩm căn hộ và dịch vụ thương mại trong tòa tháp cao 25 tầng, tọa lạc tại giao lộ Lê Văn Lương - Lê Đức Thọ.

Tại vị trí này, phố, biển và núi cùng hiện diện trong một không gian sống. Một phía kết nối với hệ thống thương mại, dịch vụ và nhịp sống đô thị; phía còn lại mở về biển và bán đảo Sơn Trà. Toạ độ này mang đến cho The Camellia Son Tra - Da Nang lợi thế kép: thuận tiện cho cuộc sống thường nhật nhưng vẫn giữ thiên nhiên ở khoảng cách gần.

The Camellia Son Tra - Da Nang sở hữu lợi thế kép giữa nhịp sống đô thị và thiên nhiên Sơn Trà.

Địa thế cũng trở thành nguồn cảm hứng cho kiến trúc. Tên gọi The Camellia Son Tra - Da Nang bắt nguồn từ hoa trà, gợi vẻ thanh nhã và bền bỉ. Dáng núi, đường bờ biển cùng những lớp cảnh quan của Sơn Trà được chắt lọc vào đường nét kiến trúc và cảnh quan, để công trình mang dấu ấn của chính vùng đất nơi mình hiện diện. Khi những tiêu chuẩn cao cấp ngày càng dễ gặp lại giữa các dự án, vị trí và bản sắc nơi chốn trở thành lớp giá trị khó nhân bản.

Tinh thần ấy tiếp tục được đưa vào trải nghiệm sống. 42 tiện ích của The Camellia Son Tra - Da Nang được tổ chức theo bốn lớp Wellness, Nature, Community và Everyday Living, lần lượt đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, kết nối thiên nhiên, sinh hoạt cộng đồng và cuộc sống thường ngày. Từ không gian vận động, tái tạo năng lượng, những khoảng xanh để nghỉ ngơi đến khu vực dành cho gia đình và cộng đồng, mỗi lớp tiện ích đều xoay quanh cách cư dân thực sự sử dụng không gian mỗi ngày.

Bên cạnh trải nghiệm sống, The Camellia Son Tra – Da Nang còn sở hữu pháp lý lâu dài, bổ sung một lớp giá trị cho cả người mua ở thực và nhóm khách hàng tìm kiếm tài sản tích lũy tại Đà Nẵng. Với người mua để ở, đây là nền tảng cho kế hoạch an cư lâu dài; với nhà đầu tư, thời hạn sở hữu cũng là một yếu tố quan trọng khi cân nhắc khả năng nắm giữ tài sản qua nhiều chu kỳ.

Hiện dự án áp dụng các chính sách tài chính dành cho người mua, với tổng giá từ 1,72 tỷ đồng đã có thể trở thành chủ nhân của The Camellia Son Tra - Da Nang. Khách hàng có thể vay tới 70% giá trị căn hộ; tối đa 18 tháng không phải trả gốc, lãi hoặc lựa chọn phương án ân hạn nợ gốc tới 5 năm. Bên cạnh đó, dự án áp dụng mức chiết khấu từ 2% đến 13% tùy phương án thanh toán, miễn phí quản lý 12 tháng và chương trình Early Booking dành cho khách hàng giao dịch sớm.

Với hàng loạt lợi thế, The Camellia Son Tra - Da Nang đang được đặt ở giao điểm của hai nhu cầu đang ngày càng rõ nét trên thị trường: tìm một nơi đủ chất lượng để an cư và một tài sản phù hợp để tích sản dài hạn. Khi giá trị bất động sản ven biển không còn được đo bằng khoảng cách tới biển, lợi thế của dự án nằm ở sự kết hợp giữa vị trí Sơn Trà, chất lượng sống và khả năng sở hữu lâu dài.

The Camellia Son Tra - Da Nang, Căn hộ biển kề rừng tại Sơn Trà.

Địa chỉ: Giao lộ Lê Văn Lương – Lê Đức Thọ, phường Sơn Trà, Đà Nẵng

Phát triển dự án: MBLand

Phát triển kinh doanh: WeLand

Website: https://thecamellia.vn

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