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Vinhomes chính thức khởi công siêu dự án hơn 111.000 tỷ đồng, quy mô 600 ha tại Hà Nội

| | Bất động sản

Hà Nội vừa tổ chức khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu, trong đó có Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng.

Vinhomes chính thức khởi công siêu dự án hơn 111.000 tỷ đồng, quy mô 600 ha tại Hà Nội- Ảnh 1.

Theo UBND TP Hà Nội, chiều 28/8, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Theo báo cáo, dịp Quốc khánh 2/9/2026, Hà Nội tổ chức khởi công, khánh thành 54 dự án, công trình với tổng mức đầu tư khoảng 401.000 tỷ đồng. Trong đó, thành phố lựa chọn 17 dự án, công trình tiêu biểu với tổng mức đầu tư khoảng 397.000 tỷ đồng, gồm 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 6 dự án, công trình khởi công.

Một trong những dự án khởi công đáng chú ý là Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng do Vinhomes làm chủ đầu tư. Nằm tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, dự án có quy mô hơn 600 ha, dân số khoảng 105.000 người và tổng mức đầu tư hơn 111.000 tỷ đồng.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030, góp phần tạo lập quỹ nhà phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân Thủ đô và khu vực lân cận.

Trước đó vào đầu tháng 8, Sở Tài chính Hà Nội công bố thông tin sơ bộ về dự án Khu đô thị tập trung phục vụ đa mục tiêu tại xã Bình Minh, Tam Hưng.

Các hạng mục tại dự án dự kiến gồm nhà ở tái định cư, chung cư nhà ở xã hội, nhà ở thương mại cùng hệ thống hạ tầng xã hội như y tế, văn hóa, thể dục thể thao, trường học và chợ.

Dự án cũng được quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, viễn thông, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Theo thông tin sơ bộ, dự án dự kiến triển khai từ quý III/2026 đến quý IV/2030.

Theo Lễ Lễ

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