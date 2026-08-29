TPHCM mở rộng hai quốc lộ cửa ngõ, triển khai loạt dự án trọng điểm

Sáng 29/8, UBND TPHCM tổ chức lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).

Theo UBND TPHCM, tổng mức đầu tư của 8 dự án khởi công và 3 công trình khánh thành khoảng 181.412 tỷ đồng. Nguồn lực được huy động từ nhiều hình thức, gồm đầu tư công, hợp tác công - tư (PPP) và nguồn vốn tư nhân.

Máy móc, thiết bị chuẩn bị cho lễ khởi công tại dự án mở rộng quốc lộ 13. Ảnh: Hữu Huy

Hai cửa ngõ lớn được mở rộng

Trong số các dự án khởi công, việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 và quốc lộ 13 được đặc biệt chú ý bởi đây là hai trục giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với các địa phương lân cận.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh, có tổng mức đầu tư khoảng 6.674 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 9,62 km, được đầu tư mở rộng lên 10-12 làn xe.

Mặt cắt quốc lộ 1 sau khi hoàn thiện mở rộng đạt khoảng 60m với 10-12 làn xe.

Đây là tuyến cửa ngõ phía Tây, đảm nhận lưu lượng phương tiện lớn từ TPHCM đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại. Việc mở rộng tuyến được kỳ vọng giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 1 hiện hữu, đồng thời tăng năng lực kết nối khu vực phía Tây thành phố.

Ở hướng Đông Bắc, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ, cũng được khởi công. Dự án thành phần được khởi công sáng 29/8 có tổng mức đầu tư khoảng 6.276 tỷ đồng được thực hiện theo hợp đồng BOT.

Quốc lộ 13 là tuyến giao thông quan trọng kết nối TPHCM với Bình Dương và các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ. Khu vực từ cầu Bình Triệu đến cửa ngõ Bình Dương lâu nay thường xuyên chịu áp lực giao thông lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành, khởi công các công trình, dự án trọng điểm tại TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

Đáng chú ý, cả hai dự án mở rộng quốc lộ 1 và quốc lộ 13 đều được triển khai theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 98 của Quốc hội, cho phép TPHCM thực hiện các dự án cải tạo, mở rộng đường bộ hiện hữu theo hình thức hợp đồng BOT. Việc áp dụng cơ chế này được kỳ vọng giúp thành phố huy động thêm nguồn lực xã hội để đầu tư những tuyến giao thông có nhu cầu vốn lớn.

Phối cảnh dự án mở rộng quốc lộ 13 với đường trên cao dài khoảng 3,75km.

Cùng nhóm giao thông, hai dự án thành phần thuộc đường Vành đai 4 TPHCM cũng được khởi công. Trong đó, dự án thành phần 2-1 xây dựng đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức có tổng mức đầu tư 4.776 tỷ đồng; dự án thành phần 2-3, đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, có tổng mức đầu tư 8.761 tỷ đồng.

Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài khoảng 160 km, đi qua TPHCM và các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ. Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án vào tháng 6/2025, với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thêm một trục giao thông liên vùng, kết nối các đầu mối giao thông, khu công nghiệp, đô thị và cảng biển, góp phần phân bổ lại dòng phương tiện thay vì tập trung vào các tuyến xuyên tâm hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết các dự án hạ tầng giao thông như nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 13 và các đoạn tuyến cao tốc có vai trò quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn lưu thông và mở rộng không gian phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

“Thành phố quán triệt tinh thần đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm thì phải có sản phẩm cụ thể để phục vụ nhân dân”, ông Vinh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hữu Huy

Với các dự án vừa khởi công, ông Vinh đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách mới, tổ chức thi công với tinh thần khẩn trương, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn lao động; đồng thời kiên quyết phòng, chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Về giải phóng mặt bằng, lãnh đạo TPHCM yêu cầu chính quyền các địa phương tiếp tục làm tốt công tác vận động, thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc bố trí nơi ở mới phải bảo đảm điều kiện sống của người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.