Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra khu phố cứ mưa là ngập

Tối 28/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi Báo Tiền Phong phản ánh về khu phố Thành Yên (xã Quảng Phú) nhiều năm cứ mưa lớn là ngập sâu gây ảnh hưởng cuộc sống, thiệt hại tài sản của người dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã giao UBND phường Quảng Phú chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh để kịp thời có các biện pháp xử lý.

Đồng thời, sở, ban, ngành địa phương có văn bản trả lời báo và báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/9.

Khu phố Thành Yên ngập sâu sau đợt mưa hôm 24/8.

Trước đó, hôm 24/8, nhiều tuyến đường trong khu dân cư ở khu phố Thành Yên (phường Quảng Phú) bị ngập sâu 0,4-0,6m sau đợt mưa lớn kéo dài, khiến người dân phải bì bõm lội nước để về nhà.

Theo người dân địa phương, tình trạng ngập úng tại khu vực này đã diễn ra nhiều năm. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, khi một số dự án khu đô thị, nhà liền kề được triển khai xây dựng, tình trạng ngập sau những trận mưa lớn, kéo dài trở nên nghiêm trọng hơn.

Để hạn chế thiệt hại, các gia đình phải kê cao đồ đạc, thiết bị điện. Những bao tải cát được người dân đặt trước cửa, tạo thành lớp chắn tạm thời, ngăn nước tràn vào nhà. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời trong những trận mưa lớn kéo dài, khi nước từ ngoài đường liên tục dồn vào khu dân cư.

Người dân lo ngại nếu hệ thống tiêu thoát nước không được xử lý sớm, tình trạng ngập úng sẽ tiếp tục tái diễn, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến cuộc sống, nhất là trong thời điểm mùa mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

Người dân bì bõm lội nước về nhà và kê cao tài sản tránh thiệt hại.

Ông Nghiêm Phú Lâm - Chủ tịch UBND phường Quảng Phú cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, địa phương đã cử cán bộ khảo sát thực tế và xây dựng phương án đầu tư tuyến đường ống tiêu thoát nước mới nhằm giảm tình trạng ngập úng.

Chủ tịch UBND phường Quảng Phú sau đó ký quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí xử lý thoát nước ngập úng Khu dân cư mặt bằng 1502 phố Thành Yên. Theo đó, địa phương đánh giá dự toán kinh phí thực hiện gần 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách phường. Công trình sẽ do Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Quảng Phú thực hiện và thực hiện dự án dự kiến vào quý 3/2026.