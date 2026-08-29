Giới nhà giàu tại trung tâm Hà Nội sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Theo UBND TP Hà Nội, thành phố vừa tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu. Theo báo cáo, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2026, thành phố tổ chức khởi công, khánh thành 54 dự án, công trình, với tổng mức đầu tư 401.234 tỷ đồng.

Trong số này, thành phố lựa chọn 17 dự án, công trình tiêu biểu, với tổng mức đầu tư khoảng 397.018 tỷ đồng, gồm 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 6 dự án, công trình khởi công.

Các dự án được lựa chọn trải rộng trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, cấp - thoát nước, đường sắt, chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và khai thác, phát huy giá trị không gian Hồ Tây. Đây đều là những công trình quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khung, nâng cao năng lực chống ngập, tăng cường kết nối và mở rộng dư địa phát triển của Thủ đô.

Đáng chú ý, trong số các dự án được khánh thành có dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm, với tổng mức đầu tư 358 tỷ đồng.

Đây đều là những khu đô thị, khu dân cư lớn của Hà Nội. Tuy nhiên, vào những thời điểm mưa lớn trước đây, một số khu vực thường xuyên xảy ra ngập sâu, khiến nhiều tuyến đường biến thành “sông” ngay giữa khu đô thị.

Ảnh minh họa tình trạng ngập tại một khu vực ở Hà Nội trong những đợt mưa lớn trước đây.

Cùng dịp này, thành phố cũng khánh thành hàng loạt công trình nhằm tăng năng lực điều tiết và tiêu thoát nước, gồm: Dự án cải tạo kênh Thụy Phương bổ cập nước sông Tô Lịch trị giá 921 tỷ đồng; Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 trị giá 854 tỷ đồng; Hồ điều hòa Thụy Phương 2 trị giá 717 tỷ đồng; Dự án cải tạo hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch - Trạm bơm Yên Sở trị giá 681 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là Hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2) trị giá 602 tỷ đồng; Dự án lắp đặt bổ sung trạm bơm hồ, bể điều tiết, đường ống thoát nước trị giá 446 tỷ đồng.

Thành phố cũng hoàn thành dự án cải tạo, nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long, với tổng mức đầu tư 214 tỷ đồng; cùng với đó là dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 trị giá 199 tỷ đồng.

Theo UBND TP Hà Nội, 10 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước có tổng mức đầu tư 6.159 tỷ đồng, bổ sung khoảng 78 ha mặt nước hồ điều hòa cho thành phố.

Riêng 5 hồ điều hòa mới gồm Phú Đô, Đồng Bông 2, Thụy Phương 2, Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2 có tổng dung tích chứa khoảng 3,4 triệu m³ nước. Các công trình cùng hệ thống kênh, trạm bơm, hồ và đường ống thoát nước được triển khai nhằm nâng cao năng lực trữ, tiêu thoát nước và xử lý tình trạng úng ngập cục bộ.

UBND TP Hà Nội cho biết, thực tế vận hành bước đầu cho thấy các công trình đã phát huy hiệu quả ngay trong mùa mưa năm nay, góp phần giảm độ sâu và thời gian ngập tại nhiều khu vực.

Đây được xem là cơ sở quan trọng để Hà Nội từng bước xây dựng đô thị an toàn hơn, có khả năng thích ứng tốt hơn với những diễn biến cực đoan của biến đổi khí hậu.