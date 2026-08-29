Sun Group chính thức khởi công dự án gần 186.000 tỷ đồng, quy mô 447ha tại Hà Nội

Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có quy mô khoảng 447ha.

Ngày 28/8/2026, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công và khánh thành các dự án trọng điểm, tiêu biểu là Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư gần 186.000 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) làm chủ đầu tư, với tổng diện tích khoảng 447 ha.

Theo định hướng, dự án sẽ cải tạo, tái thiết và tổ chức lại không gian đô thị trên cơ sở khai thác các quỹ đất có khả năng phát triển, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các chức năng đô thị.

Trong tổng diện tích khoảng 447 ha, khu vực cải tạo, tái thiết đô thị có quy mô hơn 206 ha. Đây là phần diện tích tập trung xây dựng mới, tái thiết không gian và phát triển các chức năng đô thị.

Khoảng 240 ha còn lại được định hướng cải tạo, chỉnh trang. Phạm vi này dự kiến được đầu tư hệ thống giao thông, chiếu sáng, cảnh quan, cây xanh, thoát nước mưa, thoát nước thải cùng các công trình phục vụ an sinh xã hội.

Đáng chú ý, dự án định hướng phát triển theo mô hình “đô thị 15 phút”, với hệ thống công viên, cây xanh và công trình hạ tầng xã hội được bố trí đan xen trong khu dân cư. Mục tiêu là rút ngắn khoảng cách tiếp cận các tiện ích thiết yếu của người dân.

Hệ thống công viên cây xanh được quy hoạch kết nối với mặt nước, hình thành các không gian công cộng phục vụ vui chơi, nghỉ ngơi, thể dục thể thao và tổ chức sự kiện cộng đồng. Không gian xanh và mặt nước cũng được tính toán để hỗ trợ điều hòa khí hậu, tăng khả năng thẩm thấu và thoát nước cho khu vực.

Các trường học và không gian sinh hoạt cộng đồng được bố trí trong khu đô thị, bổ sung hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt và vui chơi của cư dân.

Một nội dung đáng chú ý khác là phương án tái định cư. Theo định hướng của dự án, các hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng sẽ được bố trí tái định cư ngay trên địa bàn phường, qua đó hạn chế việc xáo trộn đời sống và sinh hoạt của người dân trong quá trình triển khai.

Với quy mô khoảng 447 ha và tổng mức đầu tư gần 186.000 tỷ đồng, dự án Vĩnh Hưng được kỳ vọng góp phần cải thiện hệ thống hạ tầng, tổ chức lại không gian đô thị và nâng cao chất lượng môi trường sống tại khu vực phía Đông Nam Hà Nội. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2030.





