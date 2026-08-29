Mua nhà thông minh trong giai đoạn thị trường chọn lọc

‏Người mua thay đổi cách xuống tiền trong mặt bằng lãi suất mới‏

‏Chị Phương Lê, một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, chuyên đầu tư căn hộ cho thuê tại các thành phố lớn, với tệp khách thuê là người nước ngoài, vừa đặt cọc mua thêm 1 căn hộ studio và 1 căn 2 phòng ngủ + tại một dự án hạng sang trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội).‏

‏Chia sẻ lý do xuống tiền sau thời gian theo dõi thị trường, chị Lê cho biết đã quan tâm dự án này từ khoảng nửa năm trước. Ở thời điểm hiện tại, nguồn cung trở lại giúp chị có nhiều lựa chọn căn phù hợp hơn, không phải trả khoản chênh như giai đoạn trước, đồng thời có thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ lãi suất, ân hạn khoản vay và phương án thanh toán linh hoạt. Với một người mua tích sản dài hạn, những yếu tố này giúp giảm áp lực chi phí vốn trong giai đoạn đầu. Bên cạnh đó, dự án nằm tại khu vực nội đô, nơi nguồn cung quỹ đất ngày càng hạn chế, và có hình thức sở hữu lâu dài thay vì sẽ có kỳ hạn như các dự án căn hộ sau này theo quy định mới của Nhà nước. Đây là những yếu tố chị Lê cân nhắc trong bài toán nắm giữ tài sản dài hạn.‏

‏Cùng với nhóm nhà đầu tư, người mua để ở cũng đang thay đổi cách xuống tiền. Thay vì chờ lãi suất quay lại mặt bằng thấp, họ có xu hướng tăng vốn tự có, giảm tỷ lệ vay và ưu tiên các phương án tài chính có khả năng dự báo tốt hơn. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, 84% người mua vẫn chấp nhận vay ngân hàng để sở hữu nhà, nhưng tỷ lệ vay phổ biến đã giảm từ khoảng 70% giá trị tài sản xuống tối đa khoảng 50%. Điều này cho thấy nhu cầu không biến mất mà người mua đang thận trọng hơn với đòn bẩy tài chính và đặt khả năng chi trả dài hạn lên trên kỳ vọng ngắn hạn.‏

‏Diễn biến mới trên thị trường tiền tệ càng củng cố xu hướng này. Trong tháng 8, một số ngân hàng bắt đầu công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay. Có ngân hàng giảm 0,1-0,3% một năm với vay mua nhà, tiêu dùng; một số chương trình dành cho các nhóm khách hàng khác có mức giảm cao hơn. Chính phủ đồng thời yêu cầu hệ thống ngân hàng tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm thực chất lãi suất cho vay. ‏

‏Tuy nhiên, điều này chưa đồng nghĩa với việc người mua có thể mặc định lãi suất sẽ bước vào một chu kỳ giảm liên tục. Chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vẫn tạo áp lực lên thanh khoản hệ thống, trong khi bài toán lạm phát và chi phí vốn chưa hoàn toàn biến mất. Dòng tiền đầu tư từ nay tới cuối 2026 vì vậy sẽ tiếp tục dịch chuyển về các dự án có giá trị thật, pháp lý chuẩn, sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực và có khả năng thanh khoản tốt. Khách hàng dù thận trọng hơn vẫn sẵn sàng mua bất động sản có vị trí tốt, đáp ứng nhu cầu ở thực và có giải pháp tài chính phù hợp. ‏

‏Thị trường chọn lọc, người mua càng chọn lọc hơn‏

‏Khi mặt bằng lãi suất vẫn ở mức tương đối cao, thị trường buộc phải quay trở về với giá trị cốt lõi. Chủ đầu tư không còn có thể chỉ bán câu chuyện quy hoạch hay kỳ vọng tăng giá. Họ phải đầu tư nhiều hơn vào quy hoạch, thiết kế, công năng, chất lượng sản phẩm và chính sách bán hàng để đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng. ‏

‏Người mua trong chu kỳ mới cũng không còn chỉ đánh giá một bất động sản tại thời điểm mua, mà ngày càng quan tâm đến trải nghiệm thực tế trong suốt quá trình sử dụng: tiện ích có vận hành hiệu quả hay không, cộng đồng cư dân được hình thành ra sao, chất lượng dịch vụ có được duy trì và tài sản có tiếp tục giữ được sức hấp dẫn theo thời gian hay không. Sức khỏe tài chính và cam kết phát triển bền vững của chủ đầu tư mới chính là ưu tiên hàng đầu trong việc cân nhắc một dự án bất động sản của người mua. Đây cũng chính là những tiêu chí đang định hình lại khái niệm "giá trị thực" trên thị trường.‏

‏Thực tế, trong giai đoạn thị trường chọn lọc, các chủ đầu tư có nền tảng tài chính và năng lực triển khai tốt có xu hướng tập trung nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm, tiến độ và các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm gia tăng thanh khoản và tiếp cận hiệu quả nhu cầu thực của khách hàng, thay vì chỉ cạnh tranh bằng mức giảm giá. Khi khả năng chi trả trở thành một trong những yếu tố của quyết định mua nhà, giải pháp tài chính cũng trở thành một phần của trải nghiệm sở hữu. Đơn cử như Masterise Homes mới đây đã phối hợp cùng đối tác chiến lược Techcombank xây dựng các giải pháp tài chính nhằm giảm áp lực thanh toán và chi phí vốn trong quá trình sở hữu nhà. Thay vì giảm trực tiếp giá sản phẩm hoặc chuyển ưu đãi thành chiết khấu vào giá bán, cách tiếp cận này tập trung vào khả năng dự báo và quản trị dòng tiền của khách hàng, đồng thời hạn chế tác động đến mặt bằng giá và giá trị tài sản của những khách hàng đã sở hữu trước đó.‏

‏Cụ thể, từ 01/08 – 30/09/2026, khách hàng được tiếp cận nhiều giải pháp tài chính vượt trội được thiết kế nhằm gia tăng sự chủ động trong quá trình sở hữu, bao gồm mức lãi suất đảm bảo 7,5%/năm trong 24 tháng, áp dụng đến 2028, ân hạn nợ gốc 24 tháng, ân hạn lãi 6 tháng cùng các điều kiện áp dụng theo từng dự án và phương án thanh toán.‏

‏Với khách mua ở thực, khả năng dự báo dòng tiền giúp chủ động phân bổ thu nhập cho khoản vay, chi phí sinh hoạt, giáo dục, tiết kiệm và dự phòng. Với người mua đầu tư tích sản dài hạn, sự ổn định tương tự giúp giảm rủi ro tài chính trong giai đoạn đầu sở hữu. Vì vậy, giá trị của một giải pháp tài chính không chỉ nằm ở mức lãi suất, mà ở khả năng giúp khách hàng duy trì cấu trúc tài chính an toàn trong suốt quá trình sở hữu.‏

‏Một yếu tố khác đang làm thay đổi bài toán lựa chọn bất động sản là nhiều công trình hạ tầng từng được nhìn chủ yếu qua quy hoạch đã chuyển sang giai đoạn thi công với những mốc tiến độ ngày càng cụ thể. Điều này giúp người mua có thêm cơ sở đánh giá triển vọng của một khu vực bằng tiến độ thực thi, thay vì chỉ bằng kỳ vọng. Phía Đông Hà Nội là một ví dụ. Đây cũng là khu vực Masterise Homes đang hiện diện với nhiều dự án như LUMIÈRE SpringBay, Masteri Era Landmark, Masteri Grand Coast, ... Hệ thống kết nối khu vực đang bước vào giai đoạn triển khai mạnh. Đường song hành Vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng hợp đồng và được thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 9/2026; toàn dự án hướng tới hoàn thành trong năm 2027. ‏

‏Khu Đông Hà Nội bước vào giai đoạn định hình về vai trò đô thị lẫn chuẩn mực sống, tăng sức hút nhờ hạ tầng và quy hoạch chiến lược. Ảnh: Phối cảnh dự án Masteri Grand Coast.‏

‏Ghi nhận ý kiến đánh giá từ các chuyên gia cho thấy giai đoạn hiện nay đang tạo động lực cho người mua bất động sản, khi nhiều điều kiện có lợi cùng xuất hiện tại một thời điểm: nguồn cung sản phẩm chất lượng cải thiện, thị trường bước qua giai đoạn tăng nóng, chính sách tiền tệ bắt đầu xuất hiện những tín hiệu hỗ trợ lãi suất cho vay, trong khi nhiều công trình hạ tầng trọng điểm đang chuyển từ quy hoạch sang thực thi. Theo đó, với người đã xác định nhu cầu ở thực hoặc tích sản dài hạn, đây là lúc nên chuyển trọng tâm từ câu hỏi "thị trường còn giảm hay không" sang "tài sản nào đáng để sở hữu và phương án tài chính nào đang có lợi nhất cho mình". Bởi cơ hội của người mua không chỉ nằm ở giá bán, mà còn ở tổng chi phí sở hữu, điều kiện thanh toán, chi phí vốn và khả năng chủ động dòng tiền trong những năm đầu.‏

‏Vì vậy, "mua nhà thông minh" ở thời điểm hiện tại không phải là cố bắt đúng đáy giá hay chờ đúng đáy lãi suất. Đó là lựa chọn thời điểm mà ba yếu tố có thể gặp nhau: một tài sản phù hợp, những động lực hạ tầng đang dần hiện hữu và một cấu trúc tài chính đủ an toàn để đồng hành cùng người mua kiến tạo giá trị sống bền vững. ‏